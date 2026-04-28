बुधवारी बंद राहणार बँक, RBI ने अचानक 29 एप्रिलला सुट्टी देण्याचं कारण काय?

RBI Declared Bank Holiday in West Bengal: बुधवार 29 एप्रिल रोजी बँका बंद राहणार असल्याचं RBI ने जाहीर केलं आहे. एप्रिल महिना संपायला अवघे 2 दिवस उरले आहेत. असं असताना कॅलेंडरमध्ये कोणतीही अधिकृत सूचना नसताना RBI ने 29 एप्रिलची सुट्टी का जाहीर केली. तर RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका आहे. विधानसभा निवडणुकांचे कारण देत RBI ने सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे बँका फक्त पश्चिम बंगालला बंद राहणार आहे. इतर राज्यांमध्ये बँका खुल्या राहणार आहेत.
बुधवारी 29 एप्रिल 2026 रोजी पश्चिम बंगाल येथे विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहे. दुसऱ्या टप्प्यात राज्याच्या काही ठिकाणी हे मतदान होणार आहे. या परिसरात सरकारी तसेच प्रायव्हेट बँकांच्या ब्रांच बंद राहणार आहेत. या दरम्यान UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएम सर्व्हिस ग्राहकांना मिळणार आहे.
महाराष्ट्र दिन, बुद्ध पौर्णिमा, मे दिन (कामगार दिन) आणि पंडित रघुनाथ मुर्मू यांची जयंती या निमित्ताने, बहुतांश राज्यांमधील बँका मे (शुक्रवार) रोजी बंद राहतील. त्यानंतर 3 मे रोजी नेहमीची रविवारची सुट्टी असेल; परिणामी, या आठवड्यात दोन दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. विशेष म्हणजे, 2 मे (शनिवार) हा दिवस बँकांसाठी कामकाजाचा दिवस असेल; कारण एखादी विशिष्ट सुट्टी जाहीर केली नसल्यास, बँका महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या शनिवारी कार्यरत असतात.
आरबीआय (RBI) 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट'च्या (Negotiable Instruments Act) तरतुदींनुसार बँक सुट्ट्या जाहीर करते. या कायद्यानुसार चेक आणि वचनपत्रांसारखे व्यवहार नियंत्रित केले जातात. या अधिसूचित सुट्ट्यांच्या दिवशी, असे व्यवहार केले जात नाहीत. स्थानिक नियमांनुसार राज्या-राज्यांमध्ये बंदच्या तारखांमध्ये थोडाफार फरक असू शकतो, त्यामुळे ग्राहकांनी आपापल्या बँकेच्या शाखांशी संपर्क साधून माहिती घेणे उचित ठरेल.
एकापाठोपाठ अनेक सुट्ट्या येत असल्याने, ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंग व्यवहारांचे आगाऊ नियोजन करण्याचा सल्ला कायम बँकेकडून दिला जातो. महत्त्वाचं म्हणजे चेक क्लिअरन्स किंवा कागदपत्रांसारख्या बँकेत जाणं गरजेचं असतं. यासाठी तुम्ही सुट्ट्यांच्या अगोदरच नियोजन करा. सुट्ट्यांचे वेळापत्रक राज्य आणि प्रदेशानुसार वेगवेगळे असू शकत असल्याने, गैरसोय टाळण्यासाठी आपल्या स्थानिक शाखेशी संपर्क साधणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. इतर सर्व गोष्टींसाठी, सुट्ट्यांच्या काळात डिजिटल बँकिंग हा तुमचा सर्वोत्तम पर्याय आहे.