Marathi News
भारताला भविष्यात कोणता धोका? रघुराम राजन यांचा इशारा; 'मोदी-ट्रम्प मैत्री कुठे गेली?'

Raghuram Rajan: अमेरिकेच्या आयात शुल्कात झालेल्या वाढीमुळे लहान निर्यातदारांना मोठा फटका बसला असून, उद्योग क्षेत्रात तणाव वाढल्याचे रघुराम राजन म्हणाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 12, 2025, 04:24 PM IST
रघुराम राजन

Raghuram Rajan: रिझर्व्ह बँकचे माजी गवर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात एक धोक्याचा इशारा दिला आहे. व्यापारी तणाव आणि आयात शुल्क वाढीमुळे देशाला असे नुकसान सहन करावे लागू शकते, जे कधीच पूर्णपणे भरून काढता येणार नाही, असे ते म्हणाले. अमेरिकेच्या आयात शुल्कात झालेल्या वाढीमुळे लहान निर्यातदारांना मोठा फटका बसला असून, उद्योग क्षेत्रात तणाव वाढल्याचे रघुराम राजन म्हणाले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया 

राजन म्हणाले, "भारताला असे तोटे भोगावे लागतील की... ते कधीच पूर्णपणे मिळणार नाहीत." या परिस्थितीमुळे व्यवसायिक संबंध कायमस्वरूपी खराब होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे छोट्या कंपन्यांना नवीन बाजारपेठ शोधणे कठीण होईल. राजन यांनी हे उदाहरण दिले की, अमेरिकन दुकानांमध्ये कपडे विकणाऱ्या एका ओळखीच्या महिलेचा संपूर्ण व्यवसाय थांबला आहे, कारण 50 टक्के आयात शुल्कामुळे तिचे उत्पादने तेथे विक्रीसाठी अवघड झाले आहेत.

चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत चिंता

भारताला चीनच्या वाढत्या व्यापारी सामर्थ्यामुळे अस्वस्थ वाटत आहे. राजन यांनी नमूद केले की, "भारताला भीती वाटते की चिनी मालाने बाजार भरून जाईल. चीनकडून गुंतवणूकीचे स्वागत आहे पण चीनवर अवलंबून राहणे योग्य नाही." देश चिनी उत्पादनांच्या अतिवाढीला रोखण्यासाठी सतर्क आहे. यासाठी भारत जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशी संबंध मजबूत करत आहे, तर अमेरिकेशी दीर्घकालीन रणनीतिक भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. मात्र भारत-अमेरिका संबंध 'फक्त व्यवहारावर आधारित' होत चालले आहेत, ज्यामुळे खोलवर विश्वासार्हता कमी होत आहे. ही स्थिती जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे, ज्यात भारताला चीन आणि अमेरिका यांच्यातील शत्रुत्वात संतुलन साधावे लागत असल्याचे ते म्हणाले.

'जर अमेरिका भारतावर 50 टक्के आणि पाकिस्तानवर फक्त 19 टक्के शुल्क लादू शकते... तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील बहुचर्चित मैत्री कुठे आहे?', असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येत नाही आणि संपूर्ण शुल्काचा मुद्दा भारतासाठी निराशाजनक असल्याचे ते म्हणाले. 

अमेरिकी शुल्क वाढीचा परिणाम

अमेरिकेने आयात शुल्कात केलेल्या वाढीमुळे विविध उद्योगांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. मोठ्या कंपन्या जसे की ऍपलला भारतात तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी सूट मिळत असली, तरी लहान निर्यातदारांना प्रचंड नुकसान होत आहे. राजन यांनी स्पष्ट केले की, "अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांशी संबंध तुटले, की ते पुन्हा जोडणे जवळजवळ अशक्य आहे." उदाहरणार्थ, लहान मध्यम उद्योग (एसएमई) क्षेत्राला सर्वाधिक धक्का बसला असून, बांगलादेश किंवा व्हिएतनामसारख्या देशांना फायदा होत आहे. ही परिस्थिती जितकी लांबली, तितके कायमस्वरूपी नुकसान वाढेल. भारताच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना हा धोका मोठा आहे, ज्यामुळे रोजगार आणि उत्पादनात घसरण होऊ शकते,असे ते म्हणाले.

लहान उद्योगांसाठी धोका

राजन यांनी विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. "एकदा बाजारपेठ गमावली, की ती परत मिळवणे कठीण" असे ते म्हणाले. अमेरिकी बाजारातील 50 टक्के शुल्कामुळे कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर क्षेत्रातील निर्यातीला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे व्यवसायिक नेटवर्क नष्ट होत असून, नवीन भागीदार शोधण्यास वेळ लागेल. जागतिक व्यापारातील बदलांमुळे भारताला एकाच देशावर अवलंबून राहण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळी अस्थिर होईल. चीनवर अवलंबित्व टाळण्यासाठी विविध देशांशी भागीदारी वाढवावी, पण अमेरिकेशी फक्त व्यवहारावर आधारित संबंध धोकादायक ठरतील, असे राजन यांनी हे सांगितले.

भारताच्या आर्थिक वाढीच्या पार्श्वभूमीवर इशारा 

राजन यांनी अप्रत्यक्षपणे रणनीतिक संतुलनाची शिफारस केली आहे. चीनवर अवलंबून न राहता जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेशी मजबूत भागीदारी वाढवावी. मात्र, व्यापार अनिश्चिततेमुळे लहान निर्यातदारांना तात्काळ मदत देणे गरजेचे आहे. हा इशारा भारताच्या आर्थिक वाढीच्या पार्श्वभूमीवर आला असून, जागतिक तणावांमुळे देशाला दीर्घकालीन बाजारपेठ गमावण्याचा धोका आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, अन्यथा अर्थव्यवस्थेची गती मंदावेल, असे राजन यांनी म्हटले. 

FAQ

१. रघुराम राजन यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कोणता इशारा दिला आहे?

उत्तर: रघुराम राजन यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीमुळे भारताला असे नुकसान होऊ शकते जे कधीच पूर्णपणे भरून निघणार नाही. छोट्या निर्यातदारांचे बाजारपेठ गमावण्याचा आणि व्यवसायिक संबंध कायमस्वरूपी तुटण्याचा धोका आहे. एकदा ग्राहक गमावले की, ते परत मिळवणे जवळजवळ अशक्य असते.

२. भारताला चीनबाबत का संशय वाटतो?

उत्तर: भारताला भीती आहे की चिनी मालाने बाजारपेठ भरून टाकेल. चीनकडून गुंतवणूक स्वागत आहे, पण त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. म्हणून भारत जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेशी मजबूत संबंध वाढवत आहे, जेणेकरून चीनच्या प्रभावाला संतुलित करता येईल.

३. अमेरिकी शुल्क वाढीमुळे कोणत्या उद्योगांना सर्वाधिक फटका बसतो?

उत्तर: लहान आणि मध्यम उद्योगांना (एसएमई) सर्वाधिक नुकसान होत आहे. कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारख्या क्षेत्रातील निर्यातीवर ५० टक्के शुल्कामुळे उत्पादने महाग होतात आणि अमेरिकी बाजारात विक्री थांबते. मोठ्या कंपन्यांना सूट मिळते, पण छोट्या निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठ शोधणे कठीण होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

