उद्यापासून बॅंक Cheque मध्ये होतोय मोठा बदल, तुम्हाला कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!

RBI Check Clearing System: तुम्ही अनेकदा चेकने व्यवहार केला असेल. बॅंकेत चेक डिपॉझिट केल्यानंतर 3 दिवसानंतर चेक क्लियर होतो. पण आता असे होणार नाही. चेक क्लियर होण्यासाठी तुम्हाला जास्त दिवस वाट पाहावी लागणार नाही. कारण आरबीआयने चेक संदर्भातील नियमात मोठा बदल केलाय. यामुळे ग्राहकांचा कसा फायदा होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
आरबीआयने चेक व्यवहारांना वेगळे रूप देण्याची घोषणा केलीय. सध्या दोन दिवस किंवा त्याहून अधिक वेळ लागणाऱ्या चेक क्लिअरिंग प्रक्रियेला आता तासभरात पूर्ण होईल. 4 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणारी ही नवीन प्रणाली चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) ला सतत क्लिअरिंग आणि वसुलीनंतर सेटलमेंटकडे नेले जाईल. यामुळे व्यवसाय आणि व्यक्तिगत व्यवहार अधिक जलद आणि विश्वसनीय होणार असल्याचं आरबीआयने म्हटलंय.
पारंपरिक बॅच प्रोसेसिंगला बायबाय म्हणत आरबीआय सतत क्लिअरिंग आणत आहे. सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत चेक जमा झाल्यास ते लगेच स्कॅन होऊन क्लिअरिंग हाऊसमध्ये पाठवले जातील. MICR डेटा आणि इमेजेसद्वारे प्रक्रिया होईल, ज्यामुळे दिवसभरात सेटलमेंट घडेल. ही प्रणाली सुरक्षित असून, सर्व बँकांना लागू होणार असल्याचं आरबीआयनं म्हटलंय.
पहिल्या टप्प्यात (4 ऑक्टोबर 2025 ते 2 जानेवारी 2026), बँकांना संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत चेक मंजूर किंवा नाकारावा लागेल. उशीर झाल्यास चेक आपोआप मंजूर मानला जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात (3 जानेवारी 2026 पासून), तीन तासांची मर्यादा असेल. उदाहरणार्थ, सकाळी 10 ते 11 वाजेत जमा झालेला चेक दुपारी 2 वाजेपर्यंत क्लिअर होईल. यामुळे विलंब टाळला जाणार आहे.
पैशांचा प्रवाह जलद होईल, ज्यामुळे व्यवसायांना त्वरित पेमेंट मिळेल आणि रोख्याची गरज कमी होईल. चेकची स्थिती ट्रॅक करणे सोपे होईल, ज्यामुळे अनिश्चितता संपेल. सेटलमेंटनंतर एक तासांत खात्यात रक्कम जमा होईल, ज्यामुळे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये विश्वास वाढेल.
चेक वापरणाऱ्या लहान-मोठ्या उद्योगांना फायदा होईल, कारण पेमेंट प्रक्रिया वेगवान होईल. यामुळे नाईट इकॉनॉमी आणि डिजिटल पेमेंट्सला पूरक ठरेल. बँकांना सेटलमेंट जोखीम कमी होईल, आणि ग्राहकांना बँकांच्या मागे भटकाव्याची गरज भासणार नाही. एकूणच, ही प्रणाली चेकला डिजिटल युगाशी जोडेल.
CTS प्रणालीद्वारे इमेज स्कॅनिंग सुरक्षित राहील. क्लिअरिंग हाऊस मंजुरीची माहिती लगेच पाठवेल. आरबीआयने सर्व बँकांना तयारीचे निर्देश दिले असून, ग्राहकांना जागरूक करण्यास सांगितले आहे. यामुळे चेकचा वापर वाढेल आणि डिजिटल व्यवहारांना पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
उत्तर: आरबीआयने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) मध्ये बदल करून सतत क्लिअरिंग आणि वसुलीनंतर सेटलमेंट प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे चेक तासाभरात क्लिअर होईल. ही प्रणाली ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात, बँकांना संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत चेक मंजूर किंवा नाकारावे लागतील, आणि ३ जानेवारी २०२६ पासून तीन तासांची मर्यादा असेल.
उत्तर: नव्या प्रणालीमुळे पैसे जलद खात्यात जमा होतील, सामान्यतः सेटलमेंटनंतर एक तासात. व्यवसायांना त्वरित पेमेंट मिळेल, चेकची स्थिती ट्रॅक करणे सोपे होईल आणि बँकांशी सतत संपर्क ठेवण्याची गरज कमी होईल. यामुळे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक व्यवहार जलद आणि विश्वसनीय होतील.
उत्तर: ही प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित आहे, कारण ती CTS अंतर्गत चेक इमेज स्कॅनिंग आणि MICR डेटाद्वारे कार्य करते. क्लिअरिंग हाऊसद्वारे मंजुरी त्वरित दिली जाते. आरबीआयने सर्व बँकांना ही प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक बँकेत हा बदल प्रभावी होईल. यामुळे चेकचा वापर वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल.