Marathi News
उद्यापासून बॅंक Cheque मध्ये होतोय मोठा बदल, तुम्हाला कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!

RBI Check Clearing System: आरबीआयने चेक व्यवहारांना वेगळे रूप देण्याची घोषणा केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 3, 2025, 07:31 PM IST
उद्यापासून बॅंक Cheque मध्ये होतोय मोठा बदल, तुम्हाला कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!
चेक क्लियरन्स

RBI Check Clearing System: तुम्ही अनेकदा चेकने व्यवहार केला असेल. बॅंकेत चेक डिपॉझिट केल्यानंतर 3 दिवसानंतर चेक क्लियर होतो. पण आता असे होणार नाही. चेक क्लियर होण्यासाठी तुम्हाला जास्त दिवस वाट पाहावी लागणार नाही. कारण आरबीआयने चेक संदर्भातील नियमात मोठा बदल केलाय. यामुळे ग्राहकांचा कसा फायदा होणार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरबीआयने चेक व्यवहारांना वेगळे रूप देण्याची घोषणा केलीय. सध्या दोन दिवस किंवा त्याहून अधिक वेळ लागणाऱ्या चेक क्लिअरिंग प्रक्रियेला आता तासभरात पूर्ण होईल. 4 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणारी ही नवीन प्रणाली चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) ला सतत क्लिअरिंग आणि वसुलीनंतर सेटलमेंटकडे नेले जाईल. यामुळे व्यवसाय आणि व्यक्तिगत व्यवहार अधिक जलद आणि विश्वसनीय होणार असल्याचं आरबीआयने म्हटलंय.

कशी असेल नवी प्रणाली?

पारंपरिक बॅच प्रोसेसिंगला बायबाय म्हणत आरबीआय सतत क्लिअरिंग आणत आहे. सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत चेक जमा झाल्यास ते लगेच स्कॅन होऊन क्लिअरिंग हाऊसमध्ये पाठवले जातील. MICR डेटा आणि इमेजेसद्वारे प्रक्रिया होईल, ज्यामुळे दिवसभरात सेटलमेंट घडेल. ही प्रणाली सुरक्षित असून, सर्व बँकांना लागू होणार असल्याचं आरबीआयनं म्हटलंय.

दोन टप्प्यात अंमलबजावणी

पहिल्या टप्प्यात (4 ऑक्टोबर 2025 ते 2 जानेवारी 2026), बँकांना संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत चेक मंजूर किंवा नाकारावा लागेल. उशीर झाल्यास चेक आपोआप मंजूर मानला जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात (3 जानेवारी 2026 पासून), तीन तासांची मर्यादा असेल. उदाहरणार्थ, सकाळी 10 ते 11 वाजेत जमा झालेला चेक दुपारी 2 वाजेपर्यंत क्लिअर होईल. यामुळे विलंब टाळला जाणार आहे.

ग्राहकांना कसा होणार फायदा?

पैशांचा प्रवाह जलद होईल, ज्यामुळे व्यवसायांना त्वरित पेमेंट मिळेल आणि रोख्याची गरज कमी होईल. चेकची स्थिती ट्रॅक करणे सोपे होईल, ज्यामुळे अनिश्चितता संपेल. सेटलमेंटनंतर एक तासांत खात्यात रक्कम जमा होईल, ज्यामुळे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये विश्वास वाढेल.

व्यवसायावर कसा होणार परिणाम?

चेक वापरणाऱ्या लहान-मोठ्या उद्योगांना फायदा होईल, कारण पेमेंट प्रक्रिया वेगवान होईल. यामुळे नाईट इकॉनॉमी आणि डिजिटल पेमेंट्सला पूरक ठरेल. बँकांना सेटलमेंट जोखीम कमी होईल, आणि ग्राहकांना बँकांच्या मागे भटकाव्याची गरज भासणार नाही. एकूणच, ही प्रणाली चेकला डिजिटल युगाशी जोडेल.

सुरक्षेची खबरदारी

CTS प्रणालीद्वारे इमेज स्कॅनिंग सुरक्षित राहील. क्लिअरिंग हाऊस मंजुरीची माहिती लगेच पाठवेल. आरबीआयने सर्व बँकांना तयारीचे निर्देश दिले असून, ग्राहकांना जागरूक करण्यास सांगितले आहे. यामुळे चेकचा वापर वाढेल आणि डिजिटल व्यवहारांना पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.

FAQ

प्रश्न: आरबीआयच्या नव्या चेक क्लिअरिंग प्रणालीचे स्वरूप काय आहे आणि ती कधीपासून लागू होत आहे?

उत्तर: आरबीआयने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) मध्ये बदल करून सतत क्लिअरिंग आणि वसुलीनंतर सेटलमेंट प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे चेक तासाभरात क्लिअर होईल. ही प्रणाली ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात, बँकांना संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत चेक मंजूर किंवा नाकारावे लागतील, आणि ३ जानेवारी २०२६ पासून तीन तासांची मर्यादा असेल.

प्रश्न: नव्या चेक क्लिअरिंग प्रणालीमुळे ग्राहकांना कोणते फायदे मिळतील?

उत्तर: नव्या प्रणालीमुळे पैसे जलद खात्यात जमा होतील, सामान्यतः सेटलमेंटनंतर एक तासात. व्यवसायांना त्वरित पेमेंट मिळेल, चेकची स्थिती ट्रॅक करणे सोपे होईल आणि बँकांशी सतत संपर्क ठेवण्याची गरज कमी होईल. यामुळे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक व्यवहार जलद आणि विश्वसनीय होतील.

प्रश्न: ही प्रणाली सुरक्षित आहे का आणि ती कोणत्या बँकांना लागू होईल?

उत्तर: ही प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित आहे, कारण ती CTS अंतर्गत चेक इमेज स्कॅनिंग आणि MICR डेटाद्वारे कार्य करते. क्लिअरिंग हाऊसद्वारे मंजुरी त्वरित दिली जाते. आरबीआयने सर्व बँकांना ही प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक बँकेत हा बदल प्रभावी होईल. यामुळे चेकचा वापर वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
RBI check clearing systemcontinuous clearing and settlementfaster check clearancebank check transactionsआरबीआय चेक क्लिअरिंग सिस्टम

