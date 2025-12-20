भारतातील मोठ्या प्रायव्हेट बँकेवर RBI ची कारवाई; 6,195,000 रुपयांचा दंड, ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?

RBI On Kotak Mahindra Bank : देशातील सर्व बँकांच्या कामकाजावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) लक्ष असते. जेव्हा जेव्हा एखादी बँक नियमांचे उल्लंघन करते आणि मनमानी पद्धतीने काम करते तेव्हा RBI दंड आकारू शकते. या संदर्भात, RBI ने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल खाजगी क्षेत्रातील कोटक महिंद्रा बँकेला ₹61.95 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
बँकिंग सेवा, बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBD), बिझनेस करस्पॉन्डंट (BC) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी किंवा क्रेडिट ब्युरो (CIC) ची भूमिका यांच्याशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याने आरबीआयने कोटक महिंद्रा बँकेवर ही कारवाई केल्याचे समजते आहे. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, "BR कायद्याच्या कलम 46(4)(i) सह वाचलेल्या कलम 47A(1)(c) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (नियमन) कायदा, 2005 च्या कलम 23(4) सह वाचलेल्या कलम 25(1)(iii) अंतर्गत RBI ला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड आकारण्यात आला आहे."
आरबीआयने या प्रकरणाबाबत आरबीआयने कोटक महिंद्रा बँके बँकेला नोटीस बजावली आहे. बँकेने नोटीसला दिलेल्या उत्तरानंतर, आरबीआयला असे आढळून आले की बँकेने काही ग्राहकांसाठी अतिरिक्त बीएसबीडी खाती उघडली आहेत ज्यांच्याकडे आधीच बँकेत बीएसबीडी खाती आहेत. शिवाय, बँकेने बीसीशी करार केला होता की अशा क्रियाकलाप करण्यासाठी जे बीसीने परवानगी दिलेल्या क्रियाकलापांच्या कक्षेत नव्हते. शिवाय, आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेने काही कर्जदारांबद्दल सीआयसीला चुकीची माहिती दिली होती.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई केवळ नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे झाली आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई वैधानिक आणि नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर भाष्य करण्याचा हेतू नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आरबीआयच्या या निर्णयाचा ग्राहकांच्या पैशांवर परिणाम होणार नाही.