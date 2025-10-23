RBI कडे 888000 किलो सोनं! एकूण किंमतीचा आकडा वाचून दाखवाच; ही रक्कम डोळे पांढरे पाडणारी

RBI Gold Reserves: देशातील केंद्रीय बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटिनमध्ये 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत सोन्याच्या साठ्याची आकडेवारी समोर आली आहे. आरबीआयच्या सोन्याच्या साठ्याने 880 मेट्रिक टनांचा टप्पा ओलांडला आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मध्यवर्ती बँकेने 0.2 मेट्रिक टनांची भर घातली आहे. किलोमध्ये सांगायचं झालं तर रिझर्व्ह बँकेकडे 8 लाख 80 हजार किलो सोनं आहे. जागतिक अनिश्चिततेत वाढ होत असताना, सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी अलिकडच्या काही महिन्यांत वाढत असतानाच ही माहिती समोर आली आहे. या सोन्याची किंमत थक्क करणारी आहे.
सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या सहा महिन्यामध्ये आरबीआयने 0.6 मेट्रिक टन म्हणजेच 600 किलोग्रॅम सोने खरेदी केले. आरबीआयच्या ताज्या बुलेटिननुसार, सप्टेंबर आणि जूनमध्ये अनुक्रमे एकूण 0.2 मेट्रिक टन (200 किलो) आणि 0.4 मेट्रिक टन (400 किलो) सोने खरेदी करण्यात आले आहे. आरबीआयकडे असलेले एकूण सोन्याचा साठा सप्टेंबरअखेर 880.18 मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचला आहे.
2024-25 च्या अखेरीस 879.58 मेट्रिक टन होते. 2024-25 दरम्यान, आरबीआयने 54.13 मेट्रिक टन सोन्याची भर आपल्या साठ्यात घातली. जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली, ज्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीच्या दृष्टीने खरेदीला प्रोत्साहन मिळत आहे. केंद्रीय बँका आणि गुंतवणूकदारांकडून आर्थिक मालमत्ता म्हणून सोन्याची मागणी कायम असल्याचं दिसत आहे. वाढत्या मागणीमुळेच देशांतर्गत किमतीत वाढ झाल्याचं दिसत आहे, असं आरबीआयने अहवालामध्ये म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 26 सप्टेंबर 2025 रोजी सोन्याचे एकूण मूल्य 95 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकं होतं. भारतीय चलनानुसार आरबीआयकडे असलेल्या सोन्याची किंमत 83,53,78,70,00,000 रुपये इतकी होते. हा आकडा 8 लाख 35 हजार 378 कोटी रुपये इतकी आहे.
आरबीआयच्या बुलेटिनमध्ये असेही म्हटले आहे की जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँकांनी अधिकृत साठ्यात 166 टन सोन्याची भर घातली आहे. याच कारणामुळे सोन्याची मागणी आणखी वाढली. तिसऱ्या तिमाहीत सोन्याच्या किमती वाढल्या असून सप्टेंबरमध्ये हा आतापर्यंतचा उच्चांक होता, असं आकडेवारीकडे पाहिल्यास स्पष्ट होतं आहे.
सोन्याच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत असली तरी मागील काही दिवसांमध्ये या पिवळ्या धातूच्या दरात घसरण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच आता गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम कायम असल्याचं दिसत आहे.