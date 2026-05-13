/आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला मोठ्या संकटाचा इशारा; प्रत्येक भारतीयाला थेट फटका बसणार, पेट्रोल डिझेलबाबत मोठा निर्णय?

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिला मोठ्या संकटाचा इशारा दिला आहे. पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीबाबात त्यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. प्रत्येक भारतीयाला याचा थेट फटका बसणार आहे.
RBI Governor Sanjay Malhotra On Raise Petrol diesel Prices : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल यांच्या युद्धामुळे संपूर्ण जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी तसेच या गंभीर अर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खर्चात कपात करण्याच्या तसेच इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मोठ्या संकटाचा इशारा दिला आहे. प्रत्येक भारतीयाला याचा थेट फटका बसणार आहे. पेट्रोल डिझेल दरवाढीबाबत त्यांनी संजय मल्होत्रां यांनी सूचक विधान केले आहे.
इंधन टंचाई कायम राहिल्यास भारताला किरकोळ पेट्रोलियम दर वाढ करावी लागू शकते. केंद्र सरकारने सोन्यावरील सीमा शुल्क जवळपास दुप्पट केले आहे. संजय मल्होत्रा मंगळवारी स्वित्झर्लंडमध्ये स्विस नॅशनल बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी आयोजित केलेल्या एका परिषदेत महत्वाचे विधान केले. इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्याचे, परदेश प्रवास टाळण्याचे आणि सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. तर, दुसरीकडे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत एक महत्त्वपूर्ण इशारा दिला आहे.
युद्ध तणाव दीर्घकाळ कायम राहिला, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढवाव्या लागतील. इराण युद्धामुळे भारताची ऊर्जा आयात, महागाईचा अंदाज आणि पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आहे, परंतु इराण युद्धामुळे त्याच्या आयातीच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे. प्रामुख्याने आखाती देशांकडून कच्चे तेल आयात केले जाते. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे तेल कंपन्यांना मोठे नुकसान होत आहे, परंतु भारताने अद्याप पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवलेल्या नाहीत. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पेट्रोल डिझेलची दर वाढ करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
तेल कंपन्यांवरील आर्थिक भार
तेल पुरवठा सुरळित झाला नाही तर सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. उत्पादन शुल्क आधीच कमी करण्यात आले आहे. सरकारी तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा भार सोसावा लागत आहे. आतापर्यंत हा भार ग्राहकांवर टाकण्यात आलेला नाही. दरम्यान, पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारी कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी, औद्योगिक डिझेल, 5-किलोचे छोटे सिलिंडर आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांसाठीच्या जेट इंधनाच्या किमती आधीच वाढवल्या आहेत. तथापि, आतापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) अलीकडेच म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईचा भार सर्वसामान्य लोकांवर टाकला पाहिजे.
दिल्लीत सध्या पेट्रोलचा भाव 94.77 रुपये प्रति लिटर आहे, तर डिझेल 87.67 रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. दरम्यान, आज कच्च्या तेलाच्या किंमतीत किंचित घसरण झाली. ब्रेंट क्रूड 0.28 टक्क्यांनी घसरून 107.5 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्यात, 2022 नंतरचा उच्चांक गाठत तेलाचा भाव 126 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला होता. सरकारने वाढत्या पेट्रोलियम किमतींचा भार अद्याप जनतेवर टाकला नसला तरी, भारताचा महागाई दर मार्चमधील 3.40 टक्के वरून एप्रिलमध्ये 3.48 टक्के पर्यंत वाढला. देशात आणखी महागाई वाढण्याचा धोका कायम आहे. यापूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीही १२ मे रोजी इंधनाच्या किमती वाढण्याचे संकेत दिले होते.