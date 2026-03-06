RBIने रद्द केला बँकेचा परवाना, ना पैसे जमा करू शकणार, बँकिंग सुविधाही नाही मिळणार, ग्राहकांवर काय परिणाम?

RBI cancels license: भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) ने कर्नाटकातील मंड्या जिल्ह्यातील शिमशा सहकारा बैंक नियमिता (Shimsha Sahakara Bank Niyamitha) चा बँकिंग परवाना कायमचा रद्द केला आहे. कर्नाटक हायकोर्टच्या आदेशानंतर हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू झाला. या बँकेचे मुख्यालय मद्दूर येथे आहे आणि ती स्थानिक सहकारी बँक आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँक आर्थिक नियमांचे पालन करत नव्हती, ज्यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आला. पैसे जमा करणे किंवा काढणे अशा सुविधा आता बँक देऊ शकत नाही. स्थानिक ग्राहकांसाठी मोठा धक्का आहे. कारण अनेक कुटुंबे या बँकेवर अवलंबून आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
बँकेची आर्थिक अस्थिरता आणि नियमांचे उल्लंघन यामुळे परवाना रद्द केल्याचे कारण आरबीआयने दिले आहे. यासंदर्भात तात्काळ बँकिंग व्यवसाय थांबवा असा आदेश बँकेला 5 जुलै 2024 ला देण्यात आला होता. बँकेची आर्थिक स्थिती इतकी खराब झाली आहे की, ती ग्राहकांच्या पैशांची सुरक्षितता राखू शकत नाही. अशा परिस्थितीत बँकिंग क्षेत्रात शिस्त राखण्यासाठी असे निर्णय घेतले जातात, असे आरबीआयने म्हटले. या बँकेने अनेक वर्षांपासून आर्थिक समस्या सोडवल्या नव्हत्या, ज्यामुळे आरबीआयला हस्तक्षेप करावा लागला.
बँकेने आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात कर्नाटक हायकोर्टमध्ये याचिका दाखल केली होती 25 जुलै 2024 ला कोर्टाने अंतरिम आदेश देऊन आरबीआयच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. यामुळे बँकेच्या कारवाया काही काळ सुरू राहिल्या. मात्र,17 फेब्रुवारी 2026 ला बँकेने याचिका मागे घेतली ज्यामुळे कोर्टाने ती रद्द केली. परिणामी, आरबीआयचा जुना आदेश तात्काळ लागू झाला. ही कायदेशीर लढाई दीर्घकाळ चालली, पण शेवटी बँकेच्या विरोधात गेली.
परवाना रद्द झाल्याने बँक आता 'बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949' अंतर्गत कडक निर्बंधांच्या अधीन आहे. ती कोणतीही जमा स्वीकारू शकत नाही, पैसे देऊ शकत नाही किंवा 'बँक' हा शब्द वापरू शकत नाही. बँकेच्या दारांवर तात्काळ कुलूप लागले आहे आणि कोणताही आर्थिक व्यवहार थांबला आहे. आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या मालमत्तेची तपासणी केली जाईल आणि लिक्विडेटर नेमला जाईल. यामुळे बँकेचे कर्मचारी आणि व्यवस्थापनही प्रभावित होणार आहेत.
बॅंकेचा परवाना रद्द होणे ही ग्राहकांसाठी ही मोठी समस्या आहे. त्यांना बँकेत जमा केलेले पैसे आता थेट काढता येणार नाहीत. मात्र, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) च्या नियमांनुसार, प्रत्येक ग्राहकाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या जमा राशीचा विमा मिळेल. यापेक्षा जास्त रकमेसाठी लिक्विडेशन प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल. ग्राहकांना लिक्विडेटरच्या संपर्कात राहावे लागेल आणि प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल, असा सल्ला तज्ञांनी दिलाय. मद्दूर आणि मंड्या परिसरातील शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिक यांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. ग्राहकांनी घाबरू नये आणि अधिकृत माहिती घ्यावी, असे आवाहन आरबीआयने केलंय.
बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, हे यातून दिसते. आरबीआयच्या अशा कारवायांमुळे ग्राहकांची सुरक्षितता सुनिश्चित होते. ग्राहकांनी आपल्या पैशांची माहिती जमा करून ठेवावी आणि डीआयसीजीसीच्या वेबसाइटवरून विमा दाव्याची प्रक्रिया समजून घ्यावी. भविष्यात अशा बँकांमध्ये पैसे जमा करताना सावधगिरी बाळगावी, असा सल्ला देण्यात येतोय.