भारतातील सर्वात सुरक्षित बँकांची यादी RBI कडून जाहीर, तुमचं खातं आहे का यात? जाणून घ्या!

Safest Bank in India: या बँका इतक्या मोठ्या आहेत की, त्यापैकी एक बुडली तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था हादरेल. अशावेळी सरकार आणि आरबीआय या बँकांना कोणत्याही परिस्थितीत वाचवतील. दरम्यान कोणत्या बॅंका सुरक्षित आहेत? आरबीआयने याची यादी जाहीर केलीय. त्याबद्दल जाणून घेऊया.
डी-एसआयबी म्हणजे डोमेस्टिक सिस्टिमली इम्पॉर्टंट बँक. या बँका देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा आहेत. आरबीआयने 2014 मध्ये ही संकल्पना आणली. 2015 मध्ये एसबीआय सामील झाली. 2016 मध्ये आयसीआयसीआय बँक आणि 2017 मध्ये एचडीएफसी बँक जोडली गेली. या बँकांचा आकार, इतर बँकांशी जोड, आणि देशाच्या अर्थकारणातील भूमिका यामुळे त्या 'टू बिग टू फेल' म्हणून ओळखल्या जातात. त्या बुडल्या तर लाखो लोकांच्या बचती धोक्यात येऊ शकतात.
या बँकांना इतरांपेक्षा जास्त भांडवल ठेवावे लागते. हे भांडवल कठीण काळात बँकेचे रक्षण करते. आरबीआयने बँकांना वेगवेगळ्या 'बकेट'मध्ये ठेवले आहे: एसबीआय बकेट 4 मध्ये (0.80% अतिरिक्त सीईटी 1), एचडीएफसी बकेट 2 मध्ये (0.40%), आणि आयसीआयसीआय बकेट 1 मध्ये (0.20%). हे अतिरिक्त भांडवल जोखीम असलेल्या मालमत्तेच्या टक्केवारीनुसार आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून सुरू होणार आहेत.
या वर्गीकरणामुळे या बँकांचे ग्राहक अधिक विश्वासाने पैसे ठेवू शकतात. बँका आर्थिक धक्के सहन करण्यासाठी मजबूत होतात. मोठ्या संकटातही सरकार मदत करेल. उदाहरणार्थ, एसबीआयसारख्या मोठ्या बँकेत खाते असलेल्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. ही बँका देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, जसे की कर्ज देणे, पेमेंट सिस्टम चालवणे.
आरबीआयचे हे पाऊल देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी आहे. या बँकांना जास्त जबाबदारी आहे पण त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहते. जर तुम्ही या बँकांचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी नक्कीच अभिमानाची बाब असेल. भविष्यात डेटानुसार यादी बदलू शकते पण सध्या या सर्वात सुरक्षित आहेत.
आरबीआयने 2025 साली पुन्हा एकदा एसबीआय, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या बँकांमध्ये (डी-एसआयबी) ठेवले आहे. ही घोषणा 31 मार्च 2025 च्या डेटावर आधारित आहे. ग्राहकांसाठी ही चांगली बातमी आहे, कारण त्यांचे पैसे अधिक सुरक्षित राहणार याची शाश्वती त्यांना असेल.
उत्तर: SBI: ०.८०% अतिरिक्त CET-1 (बकेट ४)
HDFC बँक: ०.४०% अतिरिक्त CET-1 (बकेट २)
ICICI बँक: ०.२०% अतिरिक्त CET-1 (बकेट १)