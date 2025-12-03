English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील सर्वात सुरक्षित बँकांची यादी RBI कडून जाहीर, तुमचं खातं आहे का यात? जाणून घ्या!

Safest Bank in India: आरबीआयने भारतातील सुरक्षित बॅंकांची यादी जाहीर केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 3, 2025, 03:08 PM IST
भारतातील सर्वात सुरक्षित बँकांची यादी RBI कडून जाहीर, तुमचं खातं आहे का यात? जाणून घ्या!
भारतातील सुरक्षित बॅंक

Safest Bank in India: या बँका इतक्या मोठ्या आहेत की, त्यापैकी एक बुडली तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था हादरेल. अशावेळी सरकार आणि आरबीआय या बँकांना कोणत्याही परिस्थितीत वाचवतील. दरम्यान कोणत्या बॅंका सुरक्षित आहेत? आरबीआयने याची यादी जाहीर केलीय. त्याबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

डी-एसआयबी म्हणजे काय? 

डी-एसआयबी म्हणजे डोमेस्टिक सिस्टिमली इम्पॉर्टंट बँक. या बँका देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा आहेत. आरबीआयने 2014 मध्ये ही संकल्पना आणली. 2015 मध्ये एसबीआय सामील झाली. 2016 मध्ये आयसीआयसीआय बँक आणि 2017 मध्ये एचडीएफसी बँक जोडली गेली. या बँकांचा आकार, इतर बँकांशी जोड, आणि देशाच्या अर्थकारणातील भूमिका यामुळे त्या 'टू बिग टू फेल' म्हणून ओळखल्या जातात. त्या बुडल्या तर लाखो लोकांच्या बचती धोक्यात येऊ शकतात.

भांडवल राखण्याचे नियम

या बँकांना इतरांपेक्षा जास्त भांडवल ठेवावे लागते. हे भांडवल कठीण काळात बँकेचे रक्षण करते. आरबीआयने बँकांना वेगवेगळ्या 'बकेट'मध्ये ठेवले आहे: एसबीआय बकेट 4 मध्ये (0.80% अतिरिक्त सीईटी 1), एचडीएफसी बकेट 2 मध्ये (0.40%), आणि आयसीआयसीआय बकेट 1 मध्ये (0.20%). हे अतिरिक्त भांडवल जोखीम असलेल्या मालमत्तेच्या टक्केवारीनुसार आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून सुरू होणार आहेत.

ग्राहकांना काय फायदा?

या वर्गीकरणामुळे या बँकांचे ग्राहक अधिक विश्वासाने पैसे ठेवू शकतात. बँका आर्थिक धक्के सहन करण्यासाठी मजबूत होतात. मोठ्या संकटातही सरकार मदत करेल. उदाहरणार्थ, एसबीआयसारख्या मोठ्या बँकेत खाते असलेल्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. ही बँका देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, जसे की कर्ज देणे, पेमेंट सिस्टम चालवणे.

आरबीआयचे उद्दिष्ट काय?

आरबीआयचे हे पाऊल देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी आहे. या बँकांना जास्त जबाबदारी आहे पण त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहते. जर तुम्ही या बँकांचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी नक्कीच अभिमानाची बाब असेल. भविष्यात डेटानुसार यादी बदलू शकते पण सध्या या सर्वात सुरक्षित आहेत. 

कोणत्या बॅंक सुरक्षित?

आरबीआयने 2025 साली पुन्हा एकदा एसबीआय, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या बँकांमध्ये (डी-एसआयबी) ठेवले आहे. ही घोषणा 31 मार्च 2025 च्या डेटावर आधारित आहे. ग्राहकांसाठी ही चांगली बातमी आहे, कारण त्यांचे पैसे अधिक सुरक्षित राहणार याची शाश्वती त्यांना असेल.

FAQ 

प्रश्न १. डी-एसआयबी (D-SIB) बँक म्हणजे नेमके काय आणि त्या का खास आहेत?

उत्तर: डी-एसआयबी म्हणजे "डोमेस्टिक सिस्टिमली इम्पॉर्टंट बँक". या बँका देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इतक्या महत्त्वाच्या आहेत की त्या बुडाल्या तर संपूर्ण देशाची बँकिंग व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात येऊ शकते. म्हणून आरबीआय आणि सरकार या बँकांना कोणत्याही परिस्थितीत बुडू देणार नाहीत. सध्या फक्त तीनच बँका या यादीत आहेत: SBI, HDFC बँक आणि ICICI बँक.

प्रश्न २. या तीन बँकांमध्ये पैसे ठेवणे इतर बँकांपेक्षा जास्त सुरक्षित का आहे?

उत्तर: कारण या बँकांना आरबीआयने "टू बिग टू फेल" म्हणून घोषित केले आहे. या बँकांना इतर बँकांपेक्षा जास्त भांडवल (अतिरिक्त CET-1) ठेवावे लागते, म्हणजे संकटकाळातही त्या सहज टिकू शकतात. शिवाय मोठे आर्थिक संकट आले तरी सरकार आणि आरबीआय त्यांना वाचवतील, म्हणून तुमचे पैसे यात सर्वात जास्त सुरक्षित समजले जातात.

प्रश्न ३. या बँकांना किती अतिरिक्त भांडवल ठेवावे लागेल आणि ते कधीपासून लागू होईल?

उत्तर:  SBI: ०.८०% अतिरिक्त CET-1 (बकेट ४)  
HDFC बँक: ०.४०% अतिरिक्त CET-1 (बकेट २)  
ICICI बँक: ०.२०% अतिरिक्त CET-1 (बकेट १)

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
RBIsbisafest bank in indiaआरबीआयसुरक्षित बॅंक

इतर बातम्या

Railway तिकीट बुकिंगमधील एजंटच्या मक्तेदारीला सुरुंग; आता त...

भारत