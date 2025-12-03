English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
SBI, HDFC आणि ICICI बँकेबाबत RBI ने जारी केली मोठी अपडेट; खाते असणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

SBI, HDFC आणि  ICICI बँकेबाबत RBI ने मोठी अपडेट जारी केली आहे. या बँकांमध्ये  खाते असणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना देखील देण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 3, 2025, 09:16 PM IST
SBI, HDFC आणि ICICI बँकेबाबत RBI ने जारी केली मोठी अपडेट; खाते असणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

RBI retains SBI, HDFC  and ICICI Bank :  स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बँक (HDFC बँक) आणि ICICI बँक (ICICI बँक) या बँकांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठी अपडेट जारी केली आहे. या बँका प्रणालीगतदृष्ट्या महत्त्वाच्या बँका आहेत. यामुळे बँकांच्या सिस्टीममध्ये काही बिघाड झाल्यास संपूर्ण बँकिंग प्रणाली बिघडू शकते.   RBI ने SBI, HDFC आणि  ICICI बँकेत खाते असणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना जारी केली आहे. 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जाहीर केले की स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बँक (HDFC बँक) आणि ICICI बँक (ICICI बँक) यांनी देशांतर्गत प्रणालीगतदृष्ट्या महत्त्वाच्या बँका (D-SIBs) म्हणून त्यांचा दर्जा कायम ठेवला आहे. या बँकांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होतो. जर या बँका कधीही अडचणीत आल्या तर संपूर्ण बँकिंग प्रणालीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, सरकार आणि RBI या बँकांना अधिक कठोर नियमांखाली ठेवतात.

डी-एसआयबी यादीतील बँकांना संकटाच्या वेळी मजबूत राहण्यासाठी अतिरिक्त भांडवल (सीईटी१ कॅपिटल) राखणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या मते, आयसीआयसीआय बँकेने त्यांच्या जोखीम-भारित मालमत्तेपैकी 0.10 टक्के, एचडीएफसी बँकेने 0.40 टक्के आणि एसबीआयने 0.80 टक्के राखणे आवश्यक आहे. एसबीआय, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांचा डी-एसआयबी यादीत समावेश आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी त्या इतक्या महत्त्वाच्या आहेत की त्यांना 'टू बिग टू फेल' असे म्हटले जाते. डी-एसआयबीमध्ये समाविष्ट असलेल्या या बँकांचे पतन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरवून टाकेल आणि सरकारही त्यांचे पतन सहन करू शकणार नाही. म्हणून, सरकार आणि आरबीआय त्यांची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलतात. डी-एसआयबी यादीत समाविष्ट असलेल्या बँकांना त्यांच्या गरजेनुसार अधिक कॉमन इक्विटी टियर 1 राखावे लागेल. ही अशी भांडवल आहे ज्याद्वारे जोखीम सहजपणे व्यवस्थापित करता येते. डी-एसआयबीच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या बँकांना त्याचा अधिक भाग राखावा लागेल.

रिझर्व्ह बँकेने 22 जुलै 2014 रोजी डी-एसआयबी फ्रेमवर्क जारी केले आणि 2015 पासून दरवर्षी कोणत्या बँकांचा त्यात समावेश आहे हे जाहीर केले जाते. या फ्रेमवर्क अंतर्गत, अधिक पद्धतशीर प्रभाव असलेल्या बँकांना संकटाच्या काळात स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी जास्त भांडवल राखणे आवश्यक आहे. जर भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकेचा समावेश जागतिक पद्धतशीरपणे महत्त्वाच्या बँकांच्या (जी-एसआयबी) यादीत केला गेला तर त्यांना भारतात अतिरिक्त भांडवल राखणे देखील आवश्यक आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
RBI issues major update on SBIHDFC and ICICIBank Very important notice for account holdersRBI retains SBIHDFC and ICICI Bank

