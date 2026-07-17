/भारतात येणार प्लास्टिकच्या नोटा? आरबीआयची मोठी हालचाल; पॉलीमर नोटांचा तुम्हाला फायदा कसा होईल?

भारतातील चलनव्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने पॉलीमर शीट्सच्या खरेदीसाठी जागतिक स्तरावर 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) मागवल्याने देशात प्लास्टिकच्या नोटा येणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, याचा अर्थ तात्काळ कागदी नोटा बंद होणार असा नाही. ही प्रक्रिया भविष्यातील पर्यायांचा अभ्यास आणि तांत्रिक तयारीचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.
पॉलीमर नोटा या विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकपासून तयार केल्या जातात. या नोटा पारंपरिक कागदी नोटांपेक्षा अधिक मजबूत, जलरोधक आणि टिकाऊ असतात. वारंवार वापर, घडी पडणे किंवा ओलावा यामुळे त्यांचे नुकसान कमी होते. त्यामुळे अशा नोटांचे आयुष्य सामान्य कागदी नोटांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त असते. जगातील अनेक देशांनी अशा नोटांचा यशस्वी वापर सुरू केला आहे.
आरबीआयने पॉलीमर नोटांसाठी लागणाऱ्या विशेष शीट्सच्या पुरवठ्यासाठी जागतिक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. यामागचा उद्देश भविष्यात भारतात पॉलीमर नोटा सुरू करण्याची व्यवहार्यता तपासणे, आवश्यक तांत्रिक क्षमता निर्माण करणे आणि पुरवठादारांची उपलब्धता जाणून घेणे हा आहे. मात्र, याचा अर्थ तातडीने प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार आहेत, असा अधिकृत निर्णय अद्याप झालेला नाही.
पॉलीमर नोटा अधिक काळ टिकतात, त्यामुळे वारंवार नवीन नोटा छापण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो. त्यावर प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये देणे सोपे असल्याने बनावट नोटा तयार करणे कठीण होते. तसेच धूळ, पाणी आणि घाण यांचा परिणाम कमी होत असल्याने नोटा स्वच्छ राहतात. त्यामुळे चलन व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, युनायटेड किंगडम, सिंगापूर, मलेशिया आणि इतर अनेक देशांनी पॉलीमर चलन स्वीकारले आहे. या देशांमध्ये अशा नोटांचे आयुष्य अधिक असल्याने छपाईचा दीर्घकालीन खर्च कमी झाला असून, बनावट चलनावरही नियंत्रण मिळवण्यात मदत झाल्याचे अनुभव समोर आले आहेत.
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, भारतातील विद्यमान कागदी नोटा तात्काळ बंद करण्याचा कोणताही निर्णय आरबीआयने जाहीर केलेला नाही. पॉलीमर नोटांबाबत सुरू असलेली प्रक्रिया ही प्राथमिक स्तरावरील तांत्रिक आणि व्यावसायिक तयारीचा भाग आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल.
भविष्यात पॉलीमर नोटा लागू झाल्यास व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत कोणताही मोठा बदल होणार नाही. नोटांची किंमत, वैधता आणि वापर पूर्वीप्रमाणेच राहील. बदल फक्त नोटांच्या साहित्यामध्ये आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये असेल. त्यामुळे ग्राहक, व्यापारी आणि बँकिंग व्यवस्था यांना अधिक टिकाऊ व सुरक्षित चलनाचा फायदा मिळू शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय आरबीआयच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.