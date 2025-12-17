English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
RBI कडून 4 मोठ्या बॅंकांचे मर्जर; 2 बॅंकांचे अस्तित्व मिटलं; तुमच्या पैशाचं काय होणार? सर्वकाही जाणून घ्या!

RBI Bank Merger:  चार सहकारी बँका दोन स्वतंत्र योजनांनुसार एकत्रित झाल्या आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 17, 2025, 11:17 AM IST
बॅंक मर्जर

RBI Bank Merger: भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने गुजरातमधील चार सहकारी बँकांचे दोन मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली. हे विलीनीकरण स्वेच्छेने आणि बँकांच्या परस्पर संमतीने झालंय. सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि स्थिर बनवणे हा याचा मुख्य हेतू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच लहान बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये समाविष्ट करून ग्राहकांच्या ठेवींचे संरक्षण वाढवणे, बँकिंग सेवा सुधारणे आणि एकूणच बँकिंग व्यवस्था बळकट करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. हे बदल 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू झाले आहेत. यातील सध्याची मोठी अपडेट जाणून घेऊया.

कोणत्या बँकांचे विलीनीकरण?

गुजरातमधील चार सहकारी बँका दोन स्वतंत्र योजनांनुसार एकत्रित झाल्या आहेत. पहिल्या योजननेत आमोद येथील द आमोद नागरिक सहकारी बँकेंचे भुज येथील द भुज मर्कंटाइल सहकारी बँकेमध्ये विलीनीकरण झाले. दुसऱ्या योजनेत अहमदाबाद येथील अमरनाथ सहकारी बँक लिमिटेडचा अहमदाबाद येथील द कालूपूर कमर्शियल सहकारी बँक लिमिटेडमध्ये समावेश झाला. या दोन्ही विलीनीकरणांना बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 44अ अंतर्गत मान्यता मिळाली. आता या 4 बँकांच्या शाखा नव्या बँकांच्या नावाने कार्यरत राहणार आहेत.

विलीनीकरण कसे आणि कधी लागू झाले?

आरबीआयने 12 डिसेंबर 2025 रोजी स्वतंत्र नोटिफिकेशन जारी केले होते. हे विलीनीकरण 15 डिसेंबर 2025 पासून पूर्णपणे प्रभावी झाले. या दिवसापासून लहान बँकांवरील स्वतंत्र नावाचे बोर्ड्स काढून टाकण्यात आले. त्यांच्या सर्व शाखा मोठ्या बँकांच्या शाखा म्हणून काम करू लागल्या. हे पूर्णपणे स्वैच्छिक असल्याने बँकांनी स्वतःहून हे पाऊल उचललंय. ज्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नवीन ताकद येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

ग्राहकांच्या ठेवी आणि खात्यांवर काय परिणाम?

विलीनीकरणामुळे तुमच्यावर काय परिणाम होईल? जाणून घेऊया. या मर्जरमुळे ग्राहकांच्या ठेवींवर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही. तुमची बचत, मुदत ठेवी किंवा कर्जे पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. व्याजदर किंवा इतर सुविधांमध्ये तात्काळ बदल होणार नाहीत. फक्त बँकेचे नाव आणि काहीवेळा पत्ता बदलल्यासारखे छोटे बदल जाणवतील. विद्यमान ग्राहकांना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि बँकिंग सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत चालतील. तुम्हाला घाबरून पैसे काढण्याची गरज नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. 

ग्राहकांसाठी नवीन औपचारिकता आवश्यक?

सर्वसाधारणपणे खाते आणि ठेवी आपोआप नव्या बँकेत हस्तांतरित होतात, त्यामुळे विशेष काही करावे लागणार नाही. असे असले तरी नवीन चेकबुक, पासबुक किंवा एटीएम कार्ड मिळवण्यासाठी काही कागदपत्रे भरावी लागू शकतात. याच्या सविस्तर माहितीसाठी तुमच्या बॅंकेच्या जवळच्या शाखेत जाऊन चौकशी करणे चांगले ठरेल. हे विलीनीकरण ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कारण मोठ्या बँकांमुळे सेवा अधिक चांगल्या आणि विश्वासार्ह होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

