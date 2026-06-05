/RBI MPC Repo Rate : तुमच्या Home, Car Loan संदर्भात RBI चा मोठा निर्णय; व्याजदर किती बदलले?

RBI MPC Meeting Updates: देशातील सर्वोच्च बँकिंक संस्था असणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं नुकतंच पतधोरण बैठकीतील काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याबाबतच्या घोषणा करत काही महत्त्वाच्या गोष्टीसुद्धा अधोरेखित करत जागतिक आर्थिक संकटादरम्यान सामान्यांचं लक्ष वेधलं. आरबीआयच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पतधोरण बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार रेपो रेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. ज्यामुळं हा आकडा 5.25% वर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. याचाच अर्थ सामान्यांनासुद्धा मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांचं कर्ज महागलेलं नाही. थोडक्यात कर्जाचा हफ्ता वाढणार नसून व्याजदर स्थिर राहतील.
संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण बैठकीसंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे माध्यमांसमोर जारी करत असताना जागतिक स्तरावर अनेक केंद्रीय बँकांनी व्याजदर वाढवला असला तरीही आरबीआयच्या बैठकीत मात्र रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अस्थिरता पाहायला मिळत असून, त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीव होत आहे, ज्यामुळं ही पुरवठा साखळीच ठप्प झाल्यानं शेअर बाजारातही लक्षणीय चढ- उतार होत असल्याचं म्हटलं. अनेक आर्थिक संकटं असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था यामध्ये भक्कमपणे तग धरुन उभी आहे आणि यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती वाईट नसल्याची बाब मल्होत्रा यांनी अधोरेखित केली.
#WATCH | RBI keeps policy repo rate unchanged at 5.25%, maintains a neutral stance pic.twitter.com/8pZgzxmSim— ANI (@ANI) June 5, 2026
याआधी आरबीआयनं फेब्रुवारी 2025 मध्ये आतापर्यंत एकूण 125 गुणांनी कपात केली होती. मात्र त्यानंतरच्या पतधोरण बैठकीपासून रेपो रेट स्थिर ठेवण्यालाच प्राधान्य देण्यात आलं. राहिला मुद्दा महागाई दराचा, तर 2026 च्या एप्रिल महिन्यात हा आकडा 3.48 टक्क्यांवर पोहोचला. आरबीआयच्या 4 टक्क्यांच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा हा आकडा फार कमी नाही ही बाब इथं लक्षात घेण्याजोगी.
राहिला प्रश्न सामान्यांच्या पैशांचा अर्थात कर्जाच्या हफ्त्याचा, तर त्यात आता कोणताही बदल होणार नसल्याचं आरबीआयच्या या निर्णयातून स्पष्ट झालं. ज्यामुळं होम लोन अर्थात गृह कर्ज असो किंवा कार लोन म्हणजेच वाहन कर्ज किंवा इतर कोणत्याही कर्जाचा हफ्ता तूर्तास वाढलेला नाही. सध्याच्या घडीला सर्व कर्जधारकांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढं अनेक आव्हानं असतानाच आरबीआयची जून महिन्यातील पतधोरण बैठक पार पडली, ज्यामुळं या बैठकीकडे अर्थतज्ज्ञांपासून सामान्यांचंही लक्ष लागून राहिलं होतं.
मान्सूनला होणारी दिरंगाई आणि एल निनोचा त्यावर असणारा प्रभाव यामुळं येत्या काळात पुरवठा साखळीवर पुन्हा एकदा परिणाम होऊ शकतो असा स्पष्ट इशारा आरबीयकडून देण्यात आला. ज्याची थेट समीकरणं महागाईत झालेल्या वाढीमध्ये परावर्तित होऊ शकतात ही शक्यतासुद्धा नाकारण्यात आली नाही. इंधन महागाईत सध्या फारसे बदल झालेले नाहीत असं सांगत महागाई दरसुद्धा स्थिर असल्याचं आरबीआयनं स्पष्ट केलं.