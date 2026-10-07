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RBI चा सर्मसामान्यांना मोठा धक्का! कर्जाचा हफ्ता वाढला; होम लोन EMI मध्ये मोठी वाढ; तुम्हाला कसा बसणार फटका? किती पैसे Extra भरावे लागणार? जाणून घ्या

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपोदरात वाढ झाल्याची घोषणा केली आहे. याचा तुमच्या मासिक ईएमआयवर कसा परिणाम होणार जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 07, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 10:23 AM IST
RBI चा सर्मसामान्यांना मोठा धक्का! कर्जाचा हफ्ता वाढला; होम लोन EMI मध्ये मोठी वाढ; तुम्हाला कसा बसणार फटका? किती पैसे Extra भरावे लागणार? जाणून घ्या
Image Credit: रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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