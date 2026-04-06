English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • कर्जाचा EMI वाढणार? RBI मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत; अमेरिका-इराण युद्धाचा कर्जदारांना फटका?

US Iran War: सध्या सुरु असलेल्या इराण-इस्रायल यांच्या संघर्षादरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत कर्जाच्या हफ्त्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 6, 2026, 04:17 PM IST
US Iran War: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत असून, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ले सुरु आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असल्याने तेल आणि गॅसचं संकट अधिक गंभीर होत चाललं आहे. यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांसमोर संकट निर्माण झालं आहे. युद्धादरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरिंग कमिटीची बैठक सुरु झाली आहे. याम बैठकीत आंतरराष्ट्रीय तणाव, कच्च्या तेलांच्या किंमतीमधील वाढ, महागाई यासह सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. तसंच यावेळी रेपो रेटसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. रेपो रेटसंदर्भात घेतला जाणारा निर्णय थेट तुमच्या गृह आणि वाहन कर्जाच्या हफ्त्यांवर पडणार आहे. 

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वातील सहा सदस्यीय समिती FY2026-27 च्या पहिल्या एमपीसी बैठकीनंतर बुधवारी आपला निर्णय सांगणार आहे. या निर्णयानंतर कर्जावरील हफ्त्यांचं ओझं वाढणार की कमी होणार हे समजणार आहे. 

रेपो रेटसंदर्भात बुधवारी निर्णय

गतवर्षी आरबीआयने एकानंतर एक अनेकदा रेपो रेटमध्ये कपात करत कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. रेपो रेटमध्ये एकूण 125 अंकांची कपात करण्यात आली होती. पण यावर्षी फेब्रुवारी 2026 पासून आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही. आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करता 2.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवलं होतं. यावेळी अनेक अर्थतज्ज्ञ रेपो रेटमध्ये कोणता बदल होणार नसल्याचं सांगत आहेत.

रेपो रेट कमी होण्याची शक्यता कमीच

अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, आरबीआय सध्याच्या स्थितीत आर्थिक बाजारपेठा स्थिर राखण्यासाठी, रुपयाला आधार देण्यासाठी आणि रोखे उत्पन्ने (Bond Yields) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI तरलता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. योजना आखणारे मध्यपूर्वेतील स्थितीचा सतत आढावा घेत आहेत. बुधवारी आरबीआय रेपो रेट पुन्हा एकदा स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात असं त्यांचं मत आहे. 

रॉयटर्सने 23 ते 26 मार्च या कालावधीत केलेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये, 71 पैकी 69 अर्थतज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला की, रेपो रेट 5.25 टक्क्क्यांवरच स्थिर राहील. रेपो रेट स्थिर राहणे याचा अर्थ असा की, तुमच्या कर्जांच्या ईएमआयवर (EMIs) कोणताही परिणाम होणार नाही.

इराण युद्ध आणि एनर्जी संकटाचा प्रभाव

HSBC च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्रांजुल भंडारी यांच्या मते, जर ऊर्जा संकट असंच कायम राहिलं, तर त्यामुळे वृद्धी दरात होणारी घट ही महागाईच्या दबावापेक्षाही अधिक गंभीर असू शकते. ही परिस्थिती कोविड-19 मधील अनुभवलेल्या स्थितीचीच आठवण करून देणारी आहे. त्यांनी मागणीला आळा घालण्याऐवजी, तिला चालना देणाऱ्या धोरणांचा अवलंब करण्याची शिफारस केली.

यातील बरीचशी गणितं ही तेलाच्या किमतींविषयीच्या अंदाजांवर अवलंबून असतील आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा कालावधी किती असेल, यानुसार भविष्यातील चित्र बदलू शकते. HSBC च्या अंदाजानुसार, जर कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत 80 डॉलर्स प्रति बॅरल इतकीच राहिली, तर भारताचा जीडीपी (GDP) वृद्धी दर 7 टक्क्यांवरून 6.3 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो; आणि जर किमती 100 डॉलर्सच्या पातळीच्या आसपास राहिल्या, तर हा वृद्धी दर घसरून 6 टक्क्यांपर्यंत खाली जाण्याची शक्यता आहे.

जेपी मॉर्गनचे मुख्य भारतीय अर्थतज्ज्ञ सज्जिद चिनॉय यांच्या म्हणण्यानुसार, वाढत्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँक (RBI) रेपो दर स्थिर ठेवेल, शिवाय, एसबीआय (SBI) रिसर्चच्या एका अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, भारत पश्चिम आशियातील संकटाच्या परिणामांशी सामना करत आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 93 च्या वरच आहे आणि कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वरच आहेत. या परिस्थितीमुळे 'आयातित महागाई'मध्ये वाढ झाली आहे. मध्यवर्ती बँक सध्याची स्थिती कायम राखेल, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
RBIUS Iran WarIran Israel Warrepo rate

भारत