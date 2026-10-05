/गृहकर्ज महागणार! EMI वाढण्याची शक्यता, आजपासून RBI चं रेपो रेटवर मंथन सुरु

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पतधोरण समितीची (MPC) आढावा बैठक आज सुरू झाली आहे. 5 ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत चालणाऱ्या या बैठकीत व्याजदरांबाबत चर्चा केली जाईल. रेपो दरात वाढ करायची, तो जैसे-थे ठेवायचा की त्यात कपात करायची, यावर या चर्चेत प्रामुख्याने विचार केला जाईल. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा 7 ऑक्टोबर रोजी व्याजदरांबाबतचा निर्णय जाहीर करतील.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक आज, 5 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. यावेळी व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रिझर्व्ह बँक रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी वाढ करू शकते, असे मत बहुतांश तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
जर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली, तर फेब्रुवारी 2023 नंतरची ही पहिलीच वाढ ठरेल आणि यामुळे हा दर 5.25 टक्क्यांवरून 5.50 टक्क्यांपर्यंत जाईल. यापूर्वी, आरबीआयने सलग चार वेळा रेपो दरात एकूण 1.25 टक्के कपात केली होती, ज्यामुळे तो 6.50 टक्क्यांवरून 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. तेव्हापासून हा दर स्थिर राहिला असला तरी, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे आणि वाढत्या महागाईमुळे आता त्यात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रेपो दर म्हणजे तो व्याजदर ज्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना कर्ज देते. जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च वाढतो. बँका हा वाढलेला खर्च गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जांवरील व्याजदर वाढवून ग्राहकांवर टाकतात. व्याजदर वाढल्यामुळे ईएमआय (EMI) मध्येही वाढ होते. याचा परिणाम केवळ कर्जे आणि ईएमआयपुरता मर्यादित नसून, मुदत ठेवींवर (FDs) मिळणाऱ्या व्याजदरांवरही होतो. कर्जे महाग होण्यासोबतच, बँका ठेवीदारांसाठी एफडीचे दरही वाढवू शकतात.
महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवते. जेव्हा महागाई वाढू लागते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवून बाजारातील पैशांचा ओघ कमी करण्याचा प्रयत्न करते. रेपो दरातील वाढीमुळे बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते, ज्यामुळे त्या स्वतःचे व्याजदर वाढवतात; परिणामी, लोक महागडी कर्ज घेणे टाळतात आणि अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी होतो. लोक आपला खर्च कमी करत असल्याने मागणी घटते, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यास मदत होते.