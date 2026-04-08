Home Loan EMI : गृहकर्ज महाग की स्वस्त? महिन्याला किती रुपयांचा हफ्ता? RBI कडून मोठी घोषणा, युद्धविरामानंतरची मोठी बातमी

RBI MPC Repo Rate EMI : भारतातील सर्वोच्च बँकिंग संस्था असणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 6 एप्रिलपासून सुरू असणाऱ्या तीन दिवसीय पतधोरण बैठकीच्या (MPC) अखेरच्या दिवशी म्हणजेच 8 एप्रिलला महत्त्वाची घोषणा केली. RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय जाहीर केले. या बैठकीनंतर सर्वांचच लक्ष लागून राहिलं होतं ते म्हणजे गृहकर्ज अर्थात होमलोनचा EMI घटणार की वाढणार, यावर.
नुकत्याच पार पडलेल्या पतधोरण बैठकीनुसार रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसून, व्याजदर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. आरबीआयकडून धोरणांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नसल्याची माहिती गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली. याआधी फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयनं 5.25 वरच व्याजदर स्थिर ठेवला होता. त्याआधी रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटची कपात झाली होती.
रेपो रेटसंदर्भात आरबीआयनं घेतलेला निर्णय आणि स्थिर असणारे व्यादर पाहता गृहकर्जापाहून वाहन आणि शिक्षण कर्जापर्यंत तातडीनं कोणकताही आर्थिक भार सामान्यांना सोसावा लागणार नाहीय. ज्यामुळं आता शेअर बाजारात हे आकडे नेमके कसे परावर्तित होणार हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल.
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, says RBI Governor Sanjay Malhotra pic.twitter.com/C18eRelTwo
गतवर्षी आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉईंटनं म्हणजेच 1.25 टक्क्यांनी घट केली होती. मात्र, त्यानंतर महागाईचा वाढता आलेख पाहता आर्थिक वृद्धीच्या कमी झालेल्या गतीमुळं रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. FY 2027च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये GDP वृद्धी दर 6.9 टक्के करण्यात आला. याआधी ही आकडेवारी 6.9 टक्क्यांवर होती. तर, दुसऱ्या तिमाहीमध्ये हा आकडा 7 टक्क्यांवर पोहोचला, जो आधी 6.8 टक्के इतका होता.
रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दरावर बँकांना कर्ज देण्यात येतं, त्या टक्केवारीला रेपो रेट असं म्हणतात. रेपो रेट वाढण्याचा थेट अर्थ बँकांना आरबीआयकडून महाग दरामध्ये कर्ज घ्यावं लागणार. ज्यामुळं गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Car Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) वरील व्याजदर वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या कर्जाच्या हफ्त्यांवर पडतो. ज्यामुळं रेपो रेटच्या घोषणेकडे सर्वांचच लक्ष असतं.