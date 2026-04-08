English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Home Loan EMI : गृहकर्ज महाग की स्वस्त? महिन्याला किती रुपयांचा हफ्ता? RBI कडून मोठी घोषणा, युद्धविरामानंतरची मोठी बातमी

Home Loan EMI : गृहकर्ज महाग की स्वस्त? महिन्याला किती रुपयांचा हफ्ता? RBI कडून मोठी घोषणा, युद्धविरामानंतरची मोठी बातमी

RBI MPC Repo Rate EMI : सामान्यांच्या खिशावर, पैशांवर परिणाम करणारी बातमी. जगभरात असंख्य घडामोडी घडत असतानाच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अतिशय मह्त्वाची घोषणा करत पतधोरण जाहीर करण्यात आलं.   

सायली पाटील | Updated: Apr 8, 2026, 10:22 AM IST
rbi mpc repo rate remains unchanged at 5 point 25 percent emi home loan latest update

RBI MPC Repo Rate EMI : भारतातील सर्वोच्च बँकिंग संस्था असणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 6 एप्रिलपासून सुरू असणाऱ्या तीन दिवसीय पतधोरण बैठकीच्या (MPC) अखेरच्या दिवशी म्हणजेच 8 एप्रिलला महत्त्वाची घोषणा केली. RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय जाहीर केले. या बैठकीनंतर सर्वांचच लक्ष लागून राहिलं होतं ते म्हणजे गृहकर्ज अर्थात होमलोनचा EMI घटणार की वाढणार, यावर. 

Add Zee News as a Preferred Source

नुकत्याच पार पडलेल्या पतधोरण बैठकीनुसार रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसून, व्याजदर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. आरबीआयकडून धोरणांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नसल्याची माहिती गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली. याआधी फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयनं 5.25 वरच व्याजदर स्थिर ठेवला होता. त्याआधी रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटची कपात झाली होती. 

कर्जाच्या हफ्त्यावर काय परिणाम?

रेपो रेटसंदर्भात आरबीआयनं घेतलेला निर्णय आणि स्थिर असणारे व्यादर पाहता गृहकर्जापाहून वाहन आणि शिक्षण कर्जापर्यंत तातडीनं कोणकताही आर्थिक भार सामान्यांना सोसावा लागणार नाहीय. ज्यामुळं आता शेअर बाजारात हे आकडे नेमके कसे परावर्तित होणार हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरेल. 

 

गतवर्षी आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉईंटनं म्हणजेच 1.25 टक्क्यांनी घट केली होती. मात्र, त्यानंतर महागाईचा वाढता आलेख पाहता आर्थिक वृद्धीच्या कमी झालेल्या गतीमुळं रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल झाला नाही.  FY 2027च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये GDP वृद्धी दर 6.9 टक्के करण्यात आला. याआधी ही आकडेवारी 6.9 टक्क्यांवर होती. तर, दुसऱ्या तिमाहीमध्ये हा आकडा 7 टक्क्यांवर पोहोचला, जो आधी 6.8 टक्के इतका होता. 

गेल्या 12 महिन्यांमधील महागाईची टक्केवारी 

रेपो रेट म्हणजे काय? 

रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दरावर बँकांना कर्ज देण्यात येतं, त्या टक्केवारीला रेपो रेट असं म्हणतात. रेपो रेट वाढण्याचा थेट अर्थ बँकांना आरबीआयकडून महाग दरामध्ये कर्ज घ्यावं लागणार. ज्यामुळं गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Car Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) वरील व्याजदर वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या कर्जाच्या हफ्त्यांवर पडतो. ज्यामुळं रेपो रेटच्या घोषणेकडे सर्वांचच लक्ष असतं.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

...Read More

Tags:
Rbi newsRBI repo rateRBI MPC Meetingर‍िजर्व बँक एमपीसी मीट‍िंगRBI MPC

