/बँकांची मनमानी रोखत पेन्शनसंदर्भात आरबीआयचा नवा नियम; कोणाला मिळणार दिलासा?

नवी दिल्ली | भारतातील सर्वोच्च बँक संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरबीआयनं ज्येष्ठ नागरिकांना अनुसरून एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेन्शनसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केल्यामुळं याचा अनेक पेन्शनधारकांना दिलासा मिळणार आहे. औषधपाण्यापासून ते अगदी खर्चापर्यंत निवृत्तीनंतर बरीच मंडळी निवृत्तीवेतनावर अवलंबून असतात. मात्र बँकेकडून काही प्रसंगी खात्यावर तांत्रिक बिघाडांच्या नावावर अधिक पैसे पाठवले जातात आणि त्यानंतर कोणत्याही सूचनेशिवाय हे पैसे परतही घेतले जातात. ज्यामुळं भविष्यात पैशांचं नियोजन करू पाहणाऱ्या अनेकांचीच गणितं चुकतात. अशा स्थितीत आता आरबीआयनं बँकांच्या मनमानीवर चाप बसवणारा नियम लागू केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमावलीनुसार आता देशातील इतर कोणतीही बँक कोणत्याच सरकारी पेन्शनधारकाच्या खात्यावर पाठवम्यात आलेली रक्कम सूचना न देता काढून घेऊ शकत नाही, अर्थात पेमेंटची रिकव्हरी करू शकत नाही. एखाद्या पेन्शनधारकाच्या खात्यावर पेन्शनची रक्कम म्हणून गरजेहून अधिक पैसे पाठवल्यास बँकेला ती रक्कम परत घेण्याआधी नोटीस बजावणं बधनकारक असेल.
फक्त नोटीस नव्हे, तर या नव्या नियमानुसार हे अतिरिक्त पैसे नेमके कोणत्या कारणासाठी आणि कधी पाठवण्यात आले याबाबतची माहितीसुद्धा बँकेला द्यावी लागणार आहे. इतकंच नव्हे तर, बँकेला संपूर्ण हिशोबाची माहितीसुद्धा द्यावी लागेल, जिथं बँकेची बाजू योग्य आहे हे सिद्ध होऊ शकेल. बँक कोणत्या महिन्यात आणि किती (अतिरिक्त) रुपये खात्यातून कापणार याबाबतची माहिती पेन्शनधारकांना द्यावी लागणार आहे.
अनेकदा पेन्शनधारकांच्या खात्यावर अपेक्षेहून अधिक पैसे पाठवले जातात. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्षात खात्यावर त्या पैशांची नोंद होते तेव्हा दरम्यानच्या काळात कोणत्याही कल्पनेशिवाय खाच्यावरून अतिरिक्त पैसे वजा केल्याचंही त्यांच्या लक्षात येतं. अशा स्थितीत बँकांची ही मनमानी थांबवण्यासाठी आरबीआयनं हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
अनेकदा ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या खात्यावर आलेल्या पेन्शनच्या रकमेतून कल्पना नसताना जी रक्कम वजा केली जाते याबाबतची माहिती मिळते तेव्हा त्यांच्यामध्ये गोंधळाचं वातावरणही पाहायला मिळतं. त्यामुळं पेन्शनधाकरांना कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागू नये आणि निवृत्तीवेतनाच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठीच आरबीआयनं हा नियम लागू केला आहे.