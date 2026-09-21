/RBIचा नवा नियम! सरकारी-खासगी बॅंकांचे बदलले नियम; तुमच्यावर काय परिणाम होणार?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग क्षेत्रातील जोखीम व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. 1 एप्रिल 2027 पासून बाजारातील जोखमीसाठी बँकांना अधिक भांडवली तरतूद करावी लागणार आहे. या बदलाचा उद्देश बाजारातील चढ-उतारांमुळे बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम कमी करणे हा आहे.
आरबीआयच्या सुधारित नियामक चौकटीत बँकांच्या मार्केट रिस्क म्हणजे बाजारातील जोखमीशी संबंधित भांडवली गरजांवर भर देण्यात आला आहे. बँका शेअर्स, बाँड्स, परकीय चलन आणि इतर बाजाराशी संबंधित साधनांमध्ये व्यवहार करतात. या गुंतवणुकींच्या किमतीत मोठे चढ-उतार झाल्यास बँकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे अशा जोखमीला सामोरे जाण्यासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. RBIच्या भांडवली पर्याप्तता चौकटीत बाजारातील जोखीम हा आधीपासूनच महत्त्वाचा घटक आहे.
नवीन भांडवली आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांवर लागू होणार आहे. म्हणजेच सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या बँकांना बाजारातील जोखमीच्या प्रमाणानुसार आवश्यक भांडवल राखावे लागेल. बँकेच्या बाजाराशी संबंधित व्यवहारांचे प्रमाण आणि जोखीम यानुसार तिच्या भांडवली आवश्यकतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बँकांना त्यांच्या गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापनाची पद्धत अधिक काळजीपूर्वक आखावी लागेल.
या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पासून होणार आहे. त्यामुळे बँकांना या बदलासाठी आधीपासून तयारी करावी लागणार आहे. भांडवली पर्याप्तता राखणे हे बँकिंग व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. यामुळे बाजारातील अचानक होणाऱ्या घसरणी किंवा अस्थिरतेचा परिणाम सहन करण्याची बँकांची क्षमता मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. RBIच्या नियामक चौकटीत जोखीम-आधारित भांडवली आवश्यकतेला महत्त्व दिले जाते.
सामान्य ग्राहकांच्या बँक खाते, यूपीआय, पेटीएम किंवा रोजच्या बँकिंग व्यवहारांवर या नियमाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. हा मुख्यतः बँकांच्या अंतर्गत भांडवल आणि जोखीम व्यवस्थापनाशी संबंधित नियम आहे. मात्र बँकांना अतिरिक्त भांडवल राखावे लागल्याने त्यांच्या निधी व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो. कर्जदर, गुंतवणूक धोरण किंवा इतर व्यावसायिक निर्णयांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होईल का, हे बँकांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
RBIच्या या प्रकारच्या भांडवली नियमांचा प्रमुख उद्देश बँकांना संभाव्य आर्थिक धक्क्यांपासून अधिक सक्षम बनवणे हा आहे. बँकांकडे जोखमीच्या तुलनेत पुरेसे भांडवल असल्यास बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांचा सामना करणे तुलनेने सोपे होते. यापूर्वीही RBIने बँकांच्या विविध प्रकारच्या जोखमींसाठी रिस्क वेट आणि कॅपिटल अॅडीक्वेसीशी संबंधित नियम लागू केले आहेत.