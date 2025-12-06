तुमच्याकडच्या फाटलेल्या नोटांपासून बनणार फर्निचर, खेळणी? RBI ला काय असतो फायदा? प्रक्रीया ऐकून व्हाल हैराण!

RBI Currency Destruction Process: तुमच्या खिशातील किंवा बँकेतील प्रत्येक फाटलेल्या, जळालेल्या किंवा खूप जुनाट नोट शेवटी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे म्हणजेच आरबीआयपर्यंत पोहोचतात. दरवर्षी कोट्यवधी अशा नोटा बँकिंग व्यवस्थेतून परत येतात. तुम्हाला बॅंकेत या नोटा बदलून मिळतात. पण मग पुढे या नोटांच काय होतं? कशी असते प्रक्रीया? सविस्तर जाणून घेऊया.
कोणत्याही बँकेच्या शाखेत तुम्ही फाटलेल्या- जळालेल्या नोट सहज जमा करू शकता. बँका हे नोट 500-500 च्या बंडलमध्ये RBI च्या 19 प्रादेशिक संकलन केंद्रांना पाठवतात. अशा नोट देण्यात सर्वसामान्य नागरिकांना कोणतीही मर्यादा नाही. तुम्हाला कितीही नोट जमा करता येतात.
RBI च्या केंद्रांवर अत्याधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने नोटांची तपासणी होते. ज्या नोटा अजून चांगल्या स्थितीत असतात, त्या पुन्हा चलनात सोडल्या जातात. ज्या पूर्णपणे खराब झाल्या आहेत, त्यांना नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेकडे पाठवले जाते.
RBI च्या नियमानुसार, नोटांचा 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक भाग शाबूत असेल तर ती नोट वैध समजली जाते आणि पूर्ण किंमत मिळते. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी भाग शिल्लक राहिला तर ती अवैध ठरते आणि नष्ट केली जाते.
खराब नोटांचे प्रथम मोठ्या श्रेडर यंत्रात बारीक-बारीक तुकडे केले जातात. नंतर त्या इन्सिनरेटरमध्ये नियंत्रित तापमानात जाळल्या जातात. उरलेली राख सुरक्षित लँडफिलमध्ये टाकली जाते. संपूर्ण प्रक्रिया प्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या काटेकोर पालनाने होते. स्वतः नोट जाळणे किंवा फाडणे हे कायद्याने गुन्हा आहे; फक्त RBI लाच हा अधिकार आहे.
RBI आता जुन्या नोटांचे कागदी तुकडे रिसायकल करून त्यापासून फर्निचर, खेळणी किंवा इतर उपयोगी वस्तू बनवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे कचरा कमी होईल आणि पर्यावरणाला मोठा फायदा होईल. ही योजना अंतिम टप्प्यात असून लवकरच प्रत्यक्षात येऊ शकते, अशी माहिती सुत्रांनी दिलीय. एकूणच काय तर फाटलेल्या-जुन्या नोटा रद्दीत फेकल्या जात नाहीत तर अत्यंत वैज्ञानिक आणि सुरक्षित पद्धतीने नष्ट केल्या जातात. यामुळे चलन स्वच्छ राहते, बनावट नोटांवर नियंत्रण राहते आणि पर्यावरणाचेही संरक्षण होते.
उत्तर: होय, जर नोटेचा ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक भाग शाबूत असेल तर बँक किंवा RBI तुम्हाला त्या नोटेची पूर्ण किंमत देईल. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी भाग शिल्लक राहिला तर ती नोट अवैध समजली जाऊन पैसे मिळणार नाहीत, पण तीही RBI नष्ट करेल.
उत्तर: नाही, रद्दीत फेकल्या जात नाहीत. RBI प्रथम नोटा मोठ्या श्रेडर मशिनमध्ये बारीक तुकडे करते, नंतर इन्सिनरेटरमध्ये नियंत्रित पद्धतीने जाळते. उरलेली राख सुरक्षित लँडफिलमध्ये टाकली जाते. संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणाचे नियम पाळून होते. स्वतः नोट जाळणे किंवा फाडणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
उत्तर: RBI आता जुन्या नोटांचे कागदी तुकडे रिसायकल करून त्यापासून फर्निचर, खेळणी किंवा इतर उपयोगी वस्तू बनवण्याची योजना आखत आहे. यामुळे कचरा कमी होईल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल. ही हरित पहल लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.