/भारतातील बड्या खाजगी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; 59.20 लाखांचा दंड ठोठावला; 3 फायनान्स कंपन्यांना दणका

RBI Penalty: भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने भारतातील एका बड्या खाजगी बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. इंडसइंड बँकेला RBI ने 59.20 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. इंडसइंड बँकेसह भारतातील 3 बड्या फायनान्स कंपन्यांवर देखील दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
इंडसइंड बँक ही भारतातील 7 व्या क्रमकांची सर्वात मोठी खासगी बँक आहे. आरबीआयने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल इंडसइंड बँकेसह चार वित्तीय संस्थांवर दंड आकारला आहे. यापैकी, इंडसइंड बँकेवर सर्वाधिक थकबाकी असल्याचे समोर आले. यामुळे या मोठा दंड ठोठवला आहे. आरबीआयने इंडसइंड बँकेला 59.20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बँकेने ठेवींवरील व्याजदर आणि सिक्युरिटायझेशनसंदर्भात आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याा आरोप आहे. अशा खात्यांवरील व्याज देण्यासंबंधीचे नियम असूनही, बँकेने काही चालू खात्यांमधील ठेवींवर व्याज दिले होते. इतकेच नव्हे, तर बँकेने 'सिंथेटिक सिक्युरिटायझेशन' देखील केले नव्हते असे तपासात आढळून आले. बँकेंचे अनेक व्यवहार आरबीआयच्या नियमांशी विसंगत असल्याचे तपासात समोर आले.
इंडसइंड बँकेसह आरबीआयने 3 फायनान्स कंपन्यांनावरही कारवाई केली आहे. केवायसी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल फ्युजन फायनान्सला 2.7 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, तर ग्राहकांच्या तक्रारींविषयी अचूक माहिती न दिल्याबद्दल आणि अंतर्गत लोकपालाशी संबंधित नियमांमध्ये हलगर्जीपणा केल्याबद्दल नॉर्दर्न आर्क कॅपिटलला 6.1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मुथूट एमक्रेड कंपनीवरही कारवाई करण्यात आली आहे. थकीत व्याज आणि मुद्दल रक्कम न भरता काही एनपीए खाती स्टँडर्ड श्रेणीत टाकल्याबद्दल मुथूट एमक्रेडला 3.1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. 31 मार्च 2025 रोजी इंडसइंड बँक, नॉर्दर्न आर्क कॅपिटल आणि फ्युजन फायनान्स यांची चौकशी करण्यात आली. ही कारवाई त्यांच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर करण्यात आली आहे.
दंड नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहेत. यामुळे याचा संस्थांच्या ग्राहकांविरुद्ध कोणत्याही फसवणुकीचा यात समावेश नाही. त्यामुळे, जर कोणाचे इंडसइंड बँकेत खाते असेल किंवा ते बँकेशी इतर कोणत्याही प्रकारे संबंधित असतील, तर त्यांच्या खात्यावर किंवा सुविधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. शिवाय, इतर संस्थांशी संबंधित ग्राहकांवरही लक्षणीय परिणाम होणार नाही असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.