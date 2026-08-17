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भारतातील बड्या खाजगी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; 59.20 लाखांचा दंड ठोठावला; 3 फायनान्स कंपन्यांना दणका

RBI ने भारतातील एका बड्या खाजगी बँकेवर कारवाई केली आहे. बँकेला 59.20 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. यासह  3 फायनान्स कंपन्यांवर देखील दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 17, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:32 PM IST
भारतातील बड्या खाजगी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; 59.20 लाखांचा दंड ठोठावला; 3 फायनान्स कंपन्यांना दणका

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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