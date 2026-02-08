RBI Recruitment 2026: आरबीआयमध्ये लीगल ऑफिसर ग्रेड-बी, मैनेजरसह विविध पदांची भरती, कुठे पाठवायचा अर्ज?

RBI Recruitment 2026: चांगल्या पगाराची नोकरी शोधत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट आहे. कारण तुम्रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2026 मध्ये काही विशेष पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. ही संधी विशेषतः कायदेशीर आणि तांत्रिक क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी आहे. या पदभरती अंतर्गत एकूण 21 पदांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आरबीआयने एकूण 21 जागा जाहीर केल्या आहेत. यात मुख्य पदे म्हणजे लीगल ऑफिसर ग्रेड-बी (कायदेशीर अधिकारी) – 6 जागा, मॅनेजर (तांत्रिक – सिव्हिल) – 2 जागा, मॅनेजर (तांत्रिक – इलेक्ट्रिकल) – 1 जागा, असिस्टंट मॅनेजर (राजभाषा) – 4 जागा आणि असिस्टंट मॅनेजर (प्रोटोकॉल आणि सुरक्षा) – 8 जागा. ही पदे आरबीआयच्या गैर-सीएसजी (Non-CSG) विभागात आहेत.
निवड ऑनलाइन परीक्षा आणि त्यानंतर मुलाखतीद्वारे होईल. परीक्षेची तारीख साधारणपणे मार्च 2026 मध्ये असण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांनी संपूर्ण अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचावी आणि फक्त अधिकृत संकेतस्थळावरूनच माहिती घ्यावी. ही एक प्रतिष्ठित नोकरी असल्याने योग्य तयारी करणे महत्त्वाचे आहे.
पदानुसार पात्रता बदलते. लीगल ऑफिसरसाठी कायद्याची पदवी (LLB) किमान 50% गुणांसह आणि किमान 2 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक आहे. तांत्रिक पदांसाठी अभियांत्रिकीची पदवी (सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल) 60% गुणांसह आणि 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. राजभाषा पदासाठी हिंदी/इंग्रजीमध्ये पदवी/पदव्युत्तर हवे. वय मर्यादा सामान्यतः 21 ते 30/32/35/40 वर्षांपर्यंत आहे. उमेदवारांना आरक्षणानुसार सवलत मिळणार आहे.
अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने www.rbi.org.in या अधिकृत संकेतस्थळावर करावा. मुख्य पानावर ‘Opportunities@RBI’ → ‘Current Vacancies’ वर जा. नोंदणी करा, फॉर्ममध्ये सर्व माहिती भरा, फोटो-सही अपलोड करा, आवश्यक कागदपत्रे जोडा आणि अर्ज शुल्क भरून सबमिट करा. शेवटी अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी 600 रुपये, तर एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उमेदवारांसाठी फक्त 100 रुपये शुल्क आहे. हे शुल्क ऑनलाइन (कार्ड/नेट बँकिंग) भरावे लागणार आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 6 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झाली आहे. उमेदवारांना 26 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत अर्ज करायचा आहे. ही मुदत संपल्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे वेळेत अर्ज करणे गरजेचे आहे.