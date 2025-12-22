कर्ज घेतलं? EMI, व्याज काहीच कमी होणार नाही, बँकेच्या अहवालात सगळंच स्पष्ट सांगितलं

RBI Repo Rate: देशातील असंख्य बँक आणि पतसंस्था खातेधारकांवर आणि नागरिकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारी धोरणं आरबीआयकडून सातत्यानं राबवण्यात येतात. त्याच बँकेच्या पतधोरण बैठकीतील निर्णयांचासुद्धा नागरिकांच्या आर्थिक गणितावर कमीजास्त प्रमाणात परिणाम होत असतो. अशा या आरबीआयनं साधारण दोन आठवड्यांपूर्वीच रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. ज्यामुळं हा दर 5.25 टक्क्यांवर आला होता. ही घट पाहता कर्जाचा हफ्ता कमी होणार असंही अनेकांना वाटलं. पण, वास्तव मात्र काहीसं वेगळं आहे आणि ते स्वीकारण्यावाचून काही पर्याय नाही.
आरबीआयकडून पतधोरण जारी केलं जात असताना रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आल्यानंतर व्याजदरातही कपात होणार अशीच अनेकांची अपेक्षा होती. मात्र आता या व्याजदरात दीर्घकाळासाठी कोणताही बदल होणार नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. ICICI बँकेच्या एका संशोधनपर अहवालातून ही बाब सूचित करम्यात आली असून, आता पुढं रेपो रेटमध्ये तेव्हाच कपात करण्यात येईल जेव्हा महागाईच्या आकड्यांमध्ये सातत्यपूर्ण घट आढळून येईल. सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सकारात्मक दिशेनं होत असली तरीही महागाईमध्ये होणारी वाढ पाहता आर्थिक संस्था सावधगिरी बाळगताना दिसत आहेत.
ICICI बँकेच्या आर्थिक संशोधन पथकानं जारी केलेल्या अहवालानुसार एमपीसी आता एक्सटेंडेड पॉजवर असेल. डिसेंबर महिन्या 25 बेसिस पॉईंटच्या कपातीनंतर यामध्ये कोणतीही घाई करण्यात येणार नसून, आता हे दर तेव्हाच कमी होतील जेव्हा महागाई सातत्यानं सद्स्थितीहून कमी असेल. अहवालातील माहितीनुसार बँकेच्या मते आता MPC दीर्घकाळासाठी स्थिर ठेवण्यात येईल. ज्यामुळं व्याजदरात आता तेव्हात वाढीव कपात केली जाईल, जेव्हा महागाई दराचा आलेख सातत्यानं खआली येताना दिसेल.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये आरबीआयची नवी पतधोरण बैठक पार पडणार असून, या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल अपेक्षित नाही. ज्यामुळं नव्या वर्षात किमान सुरुवातीला तरीह व्याजदर किंवा कर्ज कपातीच्या अपेक्षा न ठेवणंच योग्य असेल असं अहवाल स्पष्ट सांगतो.
सध्या महागाई दर नियंत्रणार असून, 2025 मध्ये बँकेनं 2025- 26 साठी सीपीआय इन्फ्लेशनमध्ये कपात करत ही आकडेवारी 2.0 टक्क्यांवर आणली होती. तत्पूरी हा दर 2.6 टक्के इतकरा होता. समाधानकारक कृषी उत्पन्न आणि जागतिक स्तरावर स्थिर असणाऱ्या तेलाच्या किमतींमुळं महागाई दर नियंत्रणात आले. FY27 मध्ये हेडलाइन इन्फ्लेशन 4% च्या आसपास राहणार असून दीर्घकाळासाठी महागाई दराचा थेट परिणाम प्रामुख्यानं लघुउद्योगांच्या सरासरी नफा आणि गुंतवणुकीच्या आकडेवारीवर परिणाम करताना दिसेल.