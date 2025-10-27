English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ATM मधून फाटलेल्या नोटा आल्यावर काय करावं? RBI Currency Exchange चा हा नियम प्रत्येकाला माहितीच हवा

RBI Rules For Torn Notes: आरबीआयचे काही नियम हे सर्वसामान्यांना माहिती असणे गरजेचे आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 27, 2025, 09:15 PM IST
ATM मधून फाटलेल्या नोटा आल्यावर काय करावं? RBI Currency Exchange चा हा नियम प्रत्येकाला माहितीच हवा
Rbi rules for torn damaged notes atm bank exchange limit charge

RBI Rules For Torn Notes: अनेकदा ATM मधून कॅश काढल्यानंतर जुने व फाटलेल्या नोटा येतात. मात्र या नोटा दुकानदार किंवा इतर लोक घेण्यास टाळाटाळ करतात. अशावेळी प्रत्येकाला RBIचे हे नियम माहिती असायलाच हवे. एटीएममधून निघणाऱ्या नोटांची जबाबदारी बँकांची असते. जर एखादी नोट खराब असेल किंवा फाटलेली असेल तर ग्राहकांनी त्या बँकेच्या ब्रँचमध्ये जाऊन तक्रार करावी. बँकेकडून नोट कसे बदलून घ्यावे याची पूर्ण जबाबदारी बँकेची असते.

Add Zee News as a Preferred Source

RBIनुसार, कोणताही ग्राहक सरकारी बँकेची शाखा, प्रायव्हेट बँकची शाखा किंवा RBI इश्यू ऑफिसमध्ये जावून नोट बदलून घेऊ शकतात. त्यासाठी कोणताही फॉर्म भरण्याची गरज नसते. बँक फाटलेल्या व खराब झालेल्या नोटा बदलून देण्यास नकार देत नाहीत. जर बँकेने नकार दिला तर ग्राहक ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार दाखल करू शकतात.

नोट बदलण्याची मर्यादा

RBIने नोट बदलण्याची एक मर्यादा ठरवली आहे

एका वेळी फक्त 20 नोटच बदलण्यात येतील

या नोटांची एकूण व्हॅल्यू 5000 रुपयांहून अधिक असू नये

जर तुमच्याकडे 20पेक्षा जास्त नोट असतील तर रक्कम 5000 रुपयांच्यावर असल्यास बँक त्यावर शुल्क आकारु शकते.

नोट कशा बदलत्या येतील?

RBIने स्पष्ट केलं आहे की, असे नोट बदलता येऊ शकतात. ज्यावर सिरियल नंबर स्पष्टपणे दिसतील. महात्मा गांधी यांचा वॉटरमार्क फोटोदेखील असावा. गवर्नरची शपथ किंवा हस्ताक्षर वाचण्यायोग्य असावा. इतकंच नव्हे तर नोट पूर्णपणे फाटलेले किंवा जळालेली असेल तर ही नोट फक्त RBI इश्यू ऑफिसमध्येच बदलता येऊ शकते. बँका अशा नोटा स्वीकारत नाहीत कारण त्यांची पडताळणी करणे कठीण असते.

बँकने नोट बदलण्यासाठी नकार दिल्यास काय करावे?

जर एखादी बँक नोट बदलण्यासाठी नकार देतात तेव्हा तुम्ही RBI च्या वेबसाइट किंवा बँकिग ओम्बडसमॅन पोर्टलवर तक्रार करु शकतात. RBIच्या नियमांतर्गंत बँकेवर 10,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर बँकेला ग्राहकांच्या प्रश्नांचे उत्तर देणे गरजेचे आहे.

या गोष्टी प्रत्येक ग्राहकाला माहिती असायलाच हवेत

नोट बदलण्यासाठी कोणत्याही दस्तावेजची गरज भासत नाही

बँक सरकारी असेल किंवा खासगी, दोघांना या सेवा देण्याची गरज आहे

ATM मधील नोट खराब असेल तर त्याच बँकेकडे तक्रार करायला हवी

जळालेल्या नोटा किंवा फाटलेल्या नोटा RBIच्या ऑफिसमध्येच जमा कराव्यात

नोट बदलण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
rbi rules for torn notesdamaged notes exchangeatm torn note ruleBank Note Exchangerbi guidelines

इतर बातम्या

15 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होतोय प्रेमाचा प्रवास! स्वप्नील आ...

मनोरंजन