ATM मधून फाटलेल्या नोटा आल्यावर काय करावं? RBI Currency Exchange चा हा नियम प्रत्येकाला माहितीच हवा

RBI Rules For Torn Notes: अनेकदा ATM मधून कॅश काढल्यानंतर जुने व फाटलेल्या नोटा येतात. मात्र या नोटा दुकानदार किंवा इतर लोक घेण्यास टाळाटाळ करतात. अशावेळी प्रत्येकाला RBIचे हे नियम माहिती असायलाच हवे. एटीएममधून निघणाऱ्या नोटांची जबाबदारी बँकांची असते. जर एखादी नोट खराब असेल किंवा फाटलेली असेल तर ग्राहकांनी त्या बँकेच्या ब्रँचमध्ये जाऊन तक्रार करावी. बँकेकडून नोट कसे बदलून घ्यावे याची पूर्ण जबाबदारी बँकेची असते.
RBIनुसार, कोणताही ग्राहक सरकारी बँकेची शाखा, प्रायव्हेट बँकची शाखा किंवा RBI इश्यू ऑफिसमध्ये जावून नोट बदलून घेऊ शकतात. त्यासाठी कोणताही फॉर्म भरण्याची गरज नसते. बँक फाटलेल्या व खराब झालेल्या नोटा बदलून देण्यास नकार देत नाहीत. जर बँकेने नकार दिला तर ग्राहक ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार दाखल करू शकतात.
RBIने नोट बदलण्याची एक मर्यादा ठरवली आहे
एका वेळी फक्त 20 नोटच बदलण्यात येतील
या नोटांची एकूण व्हॅल्यू 5000 रुपयांहून अधिक असू नये
जर तुमच्याकडे 20पेक्षा जास्त नोट असतील तर रक्कम 5000 रुपयांच्यावर असल्यास बँक त्यावर शुल्क आकारु शकते.
RBIने स्पष्ट केलं आहे की, असे नोट बदलता येऊ शकतात. ज्यावर सिरियल नंबर स्पष्टपणे दिसतील. महात्मा गांधी यांचा वॉटरमार्क फोटोदेखील असावा. गवर्नरची शपथ किंवा हस्ताक्षर वाचण्यायोग्य असावा. इतकंच नव्हे तर नोट पूर्णपणे फाटलेले किंवा जळालेली असेल तर ही नोट फक्त RBI इश्यू ऑफिसमध्येच बदलता येऊ शकते. बँका अशा नोटा स्वीकारत नाहीत कारण त्यांची पडताळणी करणे कठीण असते.
जर एखादी बँक नोट बदलण्यासाठी नकार देतात तेव्हा तुम्ही RBI च्या वेबसाइट किंवा बँकिग ओम्बडसमॅन पोर्टलवर तक्रार करु शकतात. RBIच्या नियमांतर्गंत बँकेवर 10,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर बँकेला ग्राहकांच्या प्रश्नांचे उत्तर देणे गरजेचे आहे.
नोट बदलण्यासाठी कोणत्याही दस्तावेजची गरज भासत नाही
बँक सरकारी असेल किंवा खासगी, दोघांना या सेवा देण्याची गरज आहे
ATM मधील नोट खराब असेल तर त्याच बँकेकडे तक्रार करायला हवी
जळालेल्या नोटा किंवा फाटलेल्या नोटा RBIच्या ऑफिसमध्येच जमा कराव्यात
नोट बदलण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.