/RBI Report: आरबीआयच्या रिपोर्टमध्ये असं काय? ज्यामुळे भारतातील डेबिट, क्रेडीट कार्ड यूजर्सना बसला धक्का!

RBI Report: RBI च्या डेटानुसार 2025 मध्ये भारतातील जवळपास सर्वच व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होऊ लागले आहेत. व्यवहारांच्या संख्येनुसार डिजिटल पेमेंटचा हिस्सा 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदवला गेला.
RBI Report: भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी क्रांती झाली असून आता यूपीआयने डेबिट कार्ड व्यवहारांनाही मागे टाकल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ताज्या पेमेंट सिस्टिम अहवालातून देशातील नागरिकांची बदलती आर्थिक सवय समोर आली आहे. मोबाईलवरून काही सेकंदांत होणारे व्यवहार, QR कोड पेमेंट आणि वाढती ऑनलाइन खरेदी यामुळे डिजिटल व्यवहारांचा वेग प्रचंड वाढलाय. असं काय आहे रिपोर्टमध्ये? सविस्तर जाणून घेऊया.
RBI च्या आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी सुमारे 85 टक्के व्यवहार UPI द्वारे झाले. म्हणजेच छोट्या-मोठ्या खरेदीपासून ते दैनंदिन देयकांपर्यंत भारतीय नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर UPI स्वीकारला आहे. मोबाईल नंबर, QR कोड किंवा UPI आयडी वापरून सेकंदात व्यवहार होत असल्याने ग्राहकांची पसंती झपाट्याने बदलली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातही UPI वापर वाढताना दिसत आहे.
पूर्वी दुकानदारांकडे स्वाइप मशीनवर डेबिट कार्ड वापरणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. मात्र आता अनेक ग्राहक थेट मोबाईल स्कॅन करून पेमेंट करत आहेत. त्यामुळे दुकानदारांकडे डेबिट कार्ड व्यवहार कमी होत असल्याचे निरीक्षण समोर आले आहे. काही अहवालांनुसार डेबिट कार्डचा वापर आता मुख्यतः ATM मधून पैसे काढण्यासाठीच अधिक होत आहे. किराणा, पेट्रोल पंप, चहाची टपरी किंवा छोट्या दुकानांमध्येही UPI सहज उपलब्ध झाल्याने कार्डवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.
UPI व्यवहारांची संख्या सर्वाधिक असली तरी मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अजूनही RTGS प्रणाली महत्त्वाची ठरत आहे. RBI च्या अहवालानुसार RTGS व्यवहारांची संख्या अत्यल्प असली तरी एकूण व्यवहार मूल्यामध्ये त्याचा वाटा सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ सामान्य नागरिक छोट्या रकमेचे व्यवहार UPI वर करत असले तरी कंपन्या, उद्योग आणि मोठे आर्थिक व्यवहार अजूनही RTGS द्वारेच केले जात आहेत.
ऑनलाइन खरेदी, प्रवास बुकिंग आणि EMI ऑफरमुळे क्रेडिट कार्ड वापरात वाढ झाली असली तरी त्याचा वेग काहीसा मंदावल्याचे दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, UPI आधारित पेमेंट पर्याय वाढल्यामुळे अनेक ग्राहकांनी लहान व्यवहारांसाठी कार्ड वापरणे कमी केले आहे. तसेच बँकांनी रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि काही ऑफरमध्ये कपात केल्याचाही परिणाम झाला आहे. तरीही उच्च खर्च करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये क्रेडिट कार्डची लोकप्रियता कायम आहे.
RBI च्या डेटानुसार 2025 मध्ये भारतातील जवळपास सर्वच व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होऊ लागले आहेत. व्यवहारांच्या संख्येनुसार डिजिटल पेमेंटचा हिस्सा 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदवला गेला. यामध्ये UPI, नेटबँकिंग, IMPS, कार्ड पेमेंट आणि वॉलेट व्यवहारांचा समावेश आहे. भारत आता जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट बाजारांपैकी एक बनत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पूर्वी रोख रक्कम जवळ ठेवणे आवश्यक वाटत होते. आता मात्र अनेक लोक मोबाईल आणि इंटरनेटवर पूर्णपणे अवलंबून झाले आहेत. छोट्या दुकानांपासून फेरीवाल्यांपर्यंत QR कोड पेमेंट उपलब्ध असल्याने व्यवहार अधिक सोपे झाले आहेत. यामुळे रोख पैशांचा वापर घटत असून “स्कॅन करा आणि पेमेंट करा” हीच नवी सवय बनत आहे. विशेषतः तरुण पिढी आणि शहरांमध्ये हा बदल अधिक वेगाने दिसत आहे.
डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असल्याने RBI ने सायबर सुरक्षा आणि व्यवहार सुरक्षिततेवर भर दिला आहे. कार्ड टोकनायझेशन, ऑटो-डेबिट नियम, फसवणूक नियंत्रण आणि व्यवहार मॉनिटरिंग यांसारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. वाढत्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी OTP, PIN आणि संशयास्पद लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. डिजिटल व्यवहार वेगवान असले तरी सुरक्षितता हीच पुढील मोठी परीक्षा ठरणार आहे.