/को-ऑपरेटिव्ह बँकेत तुमचंही खातं आहे? RBI नं रद्द केला परवाना, काय होतील परिणाम?

मुंबई | देशातील सर्वोच्च बँकिंग संस्था असणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सर्व बँकांची कार्यपद्धती आणि तत्सम गोष्टींवर कारवाई करण्यात येते. अशा सर्व बँकांवर, त्यांचे व्यवहार आणि नियमांवरही आरबीआयची करडी नजर असते. मात्र रिझर्व्ह बँकनं आखून दिलेल्या नियमांचं पालन न केल्यास बँकांवर RBI लगेचच कठोर कारवाई करत शासन घडवते. अशाच कारवाईचा बडगा नुकताच एका को ऑपरेटीव्ह बँकेवर उगारण्यात आला आहे.
श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेवर आरबीआयनं कारवाई करत याअंतर्गत बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. कर्नाटकातील गोकाक स्थित या बँकेचा परवाना रद्द करण्यामागे केंद्रीय बँकेनं काही कारणंही अधोरेखित केली आहेत. ज्यामध्ये सातत्यानं ढासळणारी बँकेची आर्थिक स्थिती, ठेवीचा कमी आकडा आणि भविष्यात कमाईच्या सुमार संधी अशा कारणांवर आरबीआयनं लक्ष वेधलं. एका अधिकृत पत्रकाच्या माध्यमातून आरबीआयनं याबाबतची माहिती दिली.
बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 च्या महत्त्वाच्या नियमांचं पालन न केल्यासंदर्भात आरबीआयनं ही कारवाई केल्याचं सांगण्यात येतं. सद्यस्थितीला असणारं आर्थिक संकट पाहता या घडीला ठेवीदारांचा संपूर्ण पैसा परत देण्यास बँक असमर्थ असल्याची बाबही उजेडात आणण्यात आली. केंद्रीय बँकेनं कारवाई केल्यानंतर या बँकेचं कामकाज तातडीनं थांबवण्यात आलं. परवाना रद्द झाल्यानंतर 18 जून 2026 पासून व्यवहारांनाही पूर्णविराम लावत बँकेतून कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण होणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.
सदरील बँकेच्या कार्यवाहीला परवानगी दिल्यास ठेवीदारांवर हा अन्याय असेल. ज्यामुळं सहकारी बँक क्षेत्रावरील ठेवीदारांचा विश्वासही ढासळू शकतो. परिणामी आता नव्या ठेवीदारांच्या नोंदी बँकेकडून केल्या जात नसून, कोणताही व्यवहारही केला जात नाहीय. आरबीआयच्या निर्देशांनंतर बँकेचे सर्व व्यवहार थांबवण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. ठेवीदारांच्या सर्व समस्यांचं निरसन करण्यासाठी आरबीआयनं ऑफिशियल लिक्विडेटरची नियुक्ती केली असून, सर्व हिशोब इथूनच पाहिला जाईल. यामध्ये दिलासादायक बाब म्हणजे ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित असून, आरबीआयनं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अंतर्गत ठेवीदार इंश्योरेंस सिक्योरिटीस पात्र आहेत. ज्यामुळं जवळपास 97.9 टक्के ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत दिली जाईल.