/48 वर्ष जुन्या बँकेंवर RBI ची मोठी कारवाई, परवाना रद्द, बँकेच्या 97.9 टक्के खातेदारांबाबत महत्वाचा निर्णय 48 वर्ष जुन्या बँकेंवर RBI ची मोठी कारवाई, परवाना रद्द, बँकेच्या 97.9 टक्के खातेदारांबाबत महत्वाचा निर्णय

Sri Mahalakshmi Urban Co-operative Bank License Cancelled : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहाकाचे हित लक्षात घेऊन अनेक सहकारी बँकांवर कारवाईचा धडाका सुरुच ठेवला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कठोर भूमिका घेत, कर्नाटकातील गोकाक येथे असलेल्या श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या बँकेचा परवाना RBI ने रद्द केला आहे.
18 जून 2026 रोजी RBI ने श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेवर मोठी कारवाई केली. बँकेचे कामकाज बंद होताच RBI ने परवाना रद्द केल्याचे परिपत्रक काढले. बँकेकडे पुरेसे भांडवल शिल्लक नाही. भविष्यात बँकेचं उत्पन्न वाढून नफा कमाईची कोणतीही आशा नव्हती, त्यामुळे ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने परिपत्रकात म्हंटले आहे.
परवाना रद्द झाल्यामुळे, बँक यापुढे कोणतेही नवीन व्यवहार करू शकणार नाही. आरबीआयच्या आदेशानुसार, श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेला तात्काळ प्रभावाने बँकिंग व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बँक यापुढे ग्राहकांकडून नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही किंवा नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही. जुन्या निधीशी संबंधित व्यवहारांवरही सध्या पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
RBI च्या कारवाईचा ग्राहकावंर परिणा होणार असला तरी ग्राहकांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा RBI कडून करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांचे नुकसान होणार नाही असे RBI ने स्पष्ट केले. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, या बँकेच्या सुमारे 97.9 टक्के खातेदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे परत मिळतील. बँकेदिवाळखोरीत निघाल्यानंतर, सर्व ठेवीदारांना ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून (DICGC) 5 लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण विमा संरक्षण मिळेल.
श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट बँकेत खाते असणाऱ्या ग्राहकांच्या मदतीसाठी RBI ने आघीपासूनच उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. 9 जून 2026 पर्यंत, डीआयसीजीसीने खातेधारकांच्या संमतीच्या आधारावर विमा रकमेपैकी 88.21 कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत. उर्वरित पात्र ग्राहकांनाही नियमांनुसार त्यांच्या दाव्याची रक्कम लवकरच वितरित केली जाईल, जेणेकरून त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही असे RBI कडून सांगण्यात आले.