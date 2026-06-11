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RBI ची सर्वात मोठी कारवाई! एकाचवेळी 135 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे परवाने रद्द; फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ, कर्ज घेतलेल्यांचे काय होणार?

भारतीय रिझर्व्ह बँकने सर्वात मोठी कारवाई आहे.  एकाचवेळी 135 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे परवाने  रद्द केले आहेत. यामुळे फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ उडाली आहे. जाणून घेऊया या कंपन्यांकडून कर्ज तसेच इतर वित्तीय सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांवर काय परिणमा होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 11, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:36 PM IST
RBI ची सर्वात मोठी कारवाई! एकाचवेळी 135 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे परवाने रद्द; फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ, कर्ज घेतलेल्यांचे काय होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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