/RBI ची सर्वात मोठी कारवाई! एकाचवेळी 135 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे परवाने रद्द; फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ, कर्ज घेतलेल्यांचे काय होणार?

RBI Big Action On NBFCs: भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात RBI ने सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. एकाचवेळी 135 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे परवाने RBI ने रद्द केले आहेत. यामुळे फायनान्स सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे. ज्यापैकी बहुतांश कंपन्या पश्चिम बंगालमधील आहेत. महाराष्ट्रातील फायनान्स कंपन्यांचा देखील परवाना रद्द झालेल्या कंपन्यांच्या यादीत समावेश आहे. यामुळे देश भरातील फायनान्स कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
आरबीआयने देशातील बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या अर्थात एनबीएफसी कंपन्यांवर कारवाई सुरूच ठेवली आहे. RBI ने आता 135 एनबीएफसींची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. आरबीआयने 10 जून 2026 रोजी एक परित्रक जारी केले. या परिपत्रकामध्ये नोंदणी रद्द झालेल्या 135 कंपन्यांच्या नावांची यादी आहे. जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात संपूर्ण यादी प्रसिद्ध केली आहे.
बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) या अशा वित्तीय संस्था आहेत, ज्या नियमित बँकांप्रमाणेच आपल्या ग्राहकांना कर्ज, शेअर/बॉन्ड गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवा देतात. या फायनान्स कंपन्यांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रित असते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ज्या बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (NBFCs) नोंदणी रद्द केली आहे. त्यांमध्ये एक्सप्रेस फिनकॅप हाऊस, अक्षय फिस्कल सर्व्हिसेस, टाइम्स फायनान्स (पी), ज्युपिटर प्रोजेक्ट्स (पी), ज्युपिटर फिनव्हेस्ट, एस्सेल फायनान्स बिझनेस लोन्स आणि सिटीवाइड फायनान्शियल सर्व्हिसेस आादी कंपन्यांचा समावेश आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या कलम 45-आयए (6) अंतर्गत एनबीएफसींने (NBFCs) नोंदणी रद्द केले आहे. विहित वित्तीय मानके आणि नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे RBI ने स्पष्ट केले. ज्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, त्या कर्जपुरवठा, लीजिंग, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवा देतात.
आरबीआयच्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ज्या बहुतांश एनबीएफसींची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यांची नोंदणीकृत कार्यालये पश्चिम बंगालमध्ये होती . आरबीआयच्या कारवाईच्या भीतीने, 13 बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी स्वेच्छेने आपली नोंदणी प्रमाणपत्रे मध्यवर्ती बँकेकडे परत केली आहेत.
जे. थॉमस फायनान्स, इकॉन-सुपर सेल्स, हितेशा फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट्स, टिनवेल्ली तुतीकोरीन इन्व्हेस्टमेंट्स, कार्नेक्स एक्सचेंज आणि इम्पॅक्ट लीजिंग यांनी एनबीएफआय व्यवसायातून बाहेर पडताना आपले परवाने परत केले आहेत. या कंपन्या आता जनतेकडून किंवा बाजारातून नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत, तसेच त्या कर्ज किंवा वित्तीय सेवाही देऊ शकत नाहीत.
आरबीआयच्या यादीत कॅस्पियन इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स, हरी दर्शन सेल्स, आयव्हरी कन्सल्टंट्स, एसकेए कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, त्रिशिता मॅनेजमेंट आणि सुबन ट्रेड्स यांसारख्या एनबीएफसींच्या नावांचाही समावेश आहे. एस्सेल फायनान्स बिझनेस लोन्स लिमिटेड ही मुंबईतील कंपनी आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मे महिन्यात एनबीएफसींविरुद्ध मोठी कारवाई केली होती. यावेळी 150 कंपन्यांचे नोंदण्या रद्द केल्या होत्या. केंद्रीय बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या यापैकी बहुतांश एनबीएफसी दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील आहेत. पश्चिम बंगालमधील सुमारे 75 एनबीएफसींची नोंदण्या रद्द करण्यात आल्या, तर दिल्लीतील सुमारे 67 कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे,