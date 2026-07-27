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RBI प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई सुरु करणार; सरकारने दिली ट्रायलला मंजुरी; पहिल्यांदा किती रुपयांच्या नोटा छापणार?

भारतात लवकरच प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार आहेत.  सरकारने ट्रायलला मंजुरी दिली आहे.  RBI लवकरच प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई सुरु करणार आहे.  पहिल्यांदा किती रुपयांच्या नोटा छापायच्या हे देखील ठरलं आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:07 PM IST
RBI प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई सुरु करणार; सरकारने दिली ट्रायलला मंजुरी; पहिल्यांदा किती रुपयांच्या नोटा छापणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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RBI प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई सुरु करणार; सरकारने दिली ट्रायलला मंजुरी; पहिल्यांदा किती रुपयांच्या नोटा छापणार?
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