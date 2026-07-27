/RBI प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई सुरु करणार; सरकारने दिली ट्रायलला मंजुरी; पहिल्यांदा किती रुपयांच्या नोटा छापणार?

प्लास्टिकच्या नोटा : आता नोटा भिजण्याची, फाटण्याची काळजी करण्याची गरज नाही. प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. लवकरच RBI प्लास्टिकच्या नोटांची छपाई सुरु करणार आहे. सुरुवातील ट्रायल बेसेसवर काही नोटा छापल्या जाणार आहेत.
देशात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. देशभरात सर्वप्रथम पॉलिमरच्या 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटांची चाचणी घेतली जाणार.या नोटा ट्रायल म्हणून छापल्या जाणार आहेत. जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जाणार नाहीत. लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबत माहिती दिली. आरबीआय भारतीय परिस्थितीनुसार त्यांची उपयोगिता आणि टिकाऊपणा तपासण्यासाठी, सरकारने 10 आणि 20 रुपयाच्या मूल्याच्या पॉलिमर नोटा जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कागदी चलन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. पॉलिमर नोटा सध्याच्या नोटांसोबतच वैध राहतील. चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतरच त्यांच्या भविष्यातील मोठ्या प्रमाणावरील वितरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल.
आरबीआय सर्वप्रथम 10 आणि 20 रुपयांच्या पॉलिमर नोटा छापणार आहे. या प्लास्टिक नोटांची क्षेत्रीय चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. भारतीय हवामान, वापर आणि व्यवहाराच्या परिस्थितीत या नोटांची कामगिरी तपासण्यासाठी त्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये चलनात आणल्या जाणार आहेत.
पॉलिमर नोटांचे आयुष्यमान सामान्य कागदी नोटांपेक्षा जास्त असते. कमी मूल्याच्या नोटा, विशेषतः 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटा, लवकर खराब होतात, ज्यामुळे त्यांची वारंवार छपाई आणि नासधूस करण्याची गरज भासते. पॉलिमर नोटांच्या वापरामुळे हा खर्च कमी होऊ शकतो असा रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास आहे.
पॉलिमर नोटांमध्ये आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये जोडणे अधिक सोपे होणार आहे. यात प्रगत वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, ज्यामुळे बनावट नोटा तयार करणे पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण होणार आहे.