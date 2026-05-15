RBI च्या मोठ्या कारवाईमुळे भारतात खळबळ! 150 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांची नोंदणी रद्द; सर्वात जास्त कंपन्या 'या' 2 राज्यात

RBI Action On NBFC : RBI च्या मोठ्या कारवाईमुळे भारतात खळबळ उडाली आहे. 150 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांची नोंदणी आयरबीआयने रद्द केली आहे. सर्वात जास्त कंपन्या 2 राज्यात आहेत. रद्द केलेल्या संस्थांमध्ये अनेक लहान आणि मध्यम आकाराच्या वित्त आणि गुंतवणूक कंपन्यांचा समावेश आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) 150 बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) नोंदणी प्रमाणपत्रे (सीओआर) रद्द केली आहेत. सर्वाधिक कंपन्या दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमध्ये नोंदणीकृत आहेत. आरबीआयने नोंदणी रद्द केलेल्या कंपन्यांची यादी प्रसिद्ध केली. या बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांपैकी सुमारे 67 कंपन्या दिल्लीत, तर सुमारे 75 कंपन्या पश्चिम बंगालमध्ये नोंदणीकृत होत्या. दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल व्यतिरिक्त, या यादीत तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार आणि हरियाणा येथील कंपन्यांचाही समावेश आहे.
आरबीआयने प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करत या कारवाईची माहिती दिली. भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (६) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. रद्द करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये अनेक लहान आणि मध्यम आकाराच्या वित्त आणि गुंतवणूक कंपन्यांचा समावेश आहे. या बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या कर्ज देणे, भाडेपट्टी, गुंतवणूक आणि संबंधित वित्तीय सेवा देत होत्या. या यादीत तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांमधील कंपन्यांचाही समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेनुसार, या कंपन्या यापुढे आरबीआय अधिनियम, 1934 च्या कलम 45-आय च्या खंड (अ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणून कोणताही व्यवसाय करू शकणार नाहीत.
बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) वित्तीय संस्था अनेक प्रकारच्या सेवा देतात. ज्या बँकांप्रमाणेच कर्ज, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवा पुरवतात, परंतु त्यांच्याकडे बँकिंग परवाना नसतो. आरबीआय कायद्यांतर्गत आरबीआयद्वारे त्यांचे नियमन केले जाते. नोंदणी रद्द झाल्यामुळे या कंपन्या यापुढे एनबीएफसी म्हणून कार्यरत राहणार नाहीत. तसेच या कंपन्यांना आरबीआयद्वारे नियंत्रित कोणताही वित्तीय व्यवसाय करता येमार नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एनबीएफसींना मोठा दिलासा दिला आहे.एनबीएफसींची मालमत्ता 1,000 कोटींपेक्षा कमी आहे आणि ज्या सार्वजनिक ठेवी स्वीकारत नाहीत, त्या 1 जुलैपासून नोंदणी आणि अनिवार्य राखीव निधीच्या आवश्यकतेतून सूट मिळण्यास पात्र असतील. केंद्रीय बँकेने या संदर्भात एक परिपत्रक जारी करून, अशा एनबीएफसींसाठी अनुपालनाच्या आवश्यकता शिथिल केल्या आहेत.
बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) या अशा वित्तीय संस्था आहेत. ज्या नियमित बँकांप्रमाणेच कर्ज देतात, शेअर्स/बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक करतात आणि इतर वित्तीय सेवा पुरवतात. तथापि, त्यांच्याकडे पारंपरिक बँकिंग परवाना नसतो आणि त्या नियमित बँकांप्रमाणे मागणी ठेवी (बचत किंवा चालू खाती) स्वीकारू शकत नाहीत. त्या आरबीआयद्वारे पूर्णपणे नियमित आणि नियंत्रित केल्या जातात.