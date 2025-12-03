RBI च्या घोषणेमुळे देशभरातील ग्राहकांचा मोठा फायदा, तुमच्या सेव्हिंगवर बॅंकेला द्यावेच लागणार 'इतके' व्याज!

RBI On Intrest Rate: आरबीआयने बचत खात्यांवर नवीन नियम जाहीर केला आहे, ज्यामुळे लाखो ग्राहकांना बँक निवडणे सोपे होईल. पूर्वी बँकांनुसार व्याजदर वेगळे असत. आरबीआयने ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा निर्णय घेतलाय. काय आहे हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.
आरबीआयने एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कॅनरा, पीएनबी अशा सर्व व्यावसायिक बँकांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. बचत खात्यातील 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या शिल्लकेवर एकसमान व्याजदर द्यावा, असे यात म्हटले आहे. पूर्वी प्रत्येक बँक स्वतंत्रपणे दर ठरवत असे, ज्यामुळे ग्राहकांना बँक तुलना करत गोंधळ होत असे. आता हा गोंधळ संपला आहे. सर्व बँकांना आपले व्याजदर समान ठेवावे लागतील. हा नियम तात्काळ लागू झाला असून यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे लहान बचतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्यांची शिल्लक 1 लाखांपर्यंत असते. आता व्याजदरासाठी बँक बदलण्याची गरज नाही. ग्राहक सेवा, शाखा, तसेच मोबाइल बँकिंग, एटीएम अशा सुविधा पाहून तुम्ही बँक निवडू शकतात. वेगवेगळे दर संपल्याने दोन बॅंकांमधील तुलना आणि तणाव कमी होईल. विशेषतः सामान्य मध्यमवर्गीयांसाठी उपयुक्त, कारण बचत सुरक्षित आणि सोपे होणार आहे.
हा नियम फक्त 1 लाखांपर्यंत लागू आहे. त्यापेक्षा जास्त शिल्लकेवर बँका आपल्या जुन्या दरानुसार व्याज देतील, जे बँकांनुसार वेगळे असतील. उदाहरणार्थ, काही बँका 3% पेक्षा जास्त देतील, पण मोठ्या रकमेसाठी तुलना करावी लागेल. तरीही ज्यांची बचत कमी असते, त्यांच्यासाठी हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे.
व्याज दिवसाच्या शेवटीच्या शिल्लकेवर म्हणजेच दैनिक उत्पादन पद्धतीने मोजले जाणार आहे. म्हणजे जितकी शिल्लक जास्त, तितके व्याज जास्त. सर्व बँकांना दर तीन महिन्यांनी (क्वार्टरली) किमान एकदा व्याज खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. यामुळे व्याज मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागणार नाही. दर नेगोशिएबल नसतील आणि सर्व ग्राहकांसाठी समान राहतील.
आरबीआयचा हेतू बँकिंग सोपे आणि स्पष्ट बनवणे आहे. वेगवेगळ्या व्याजदरांमुळे ग्राहकांमध्ये निर्माण होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी आणि बचत प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पाऊल उचलले आहे. यामुळे लहान खातेधारकांना न्याय मिळेल आणि आर्थिक समावेशन वाढेल. भविष्यात व्याजदर वाढण्याची शक्यताही आहे पण सध्या पारदर्शकता मुख्य उद्देश असल्याचे बॅंकेच्यावतीने सांगण्यात आले.
उत्तर: १ लाखांपेक्षा जास्त शिल्लकेवर पूर्वीप्रमाणेच बँक आपापले वेगवेगळे व्याजदर लावतील. म्हणजे मोठ्या रकमेसाठी बँकांमध्ये फरक राहील, पण १ लाखांपर्यंत मात्र सर्व बँका समान दर देतील.
उत्तर: व्याज दररोजच्या शेवटच्या शिल्लकेवर (डेली बॅलन्स) मोजले जाईल आणि सर्व बँकांना किमान दर तीन महिन्यांनी (क्वार्टरली) एकदा नक्की खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. आता व्याजासाठी जास्त वाट पहावी लागणार नाही.