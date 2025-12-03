English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

RBI च्या घोषणेमुळे देशभरातील ग्राहकांचा मोठा फायदा, तुमच्या सेव्हिंगवर बॅंकेला द्यावेच लागणार 'इतके' व्याज!

RBI On Intrest Rate: आरबीआयने एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कॅनरा, पीएनबी अशा सर्व व्यावसायिक बँकांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 3, 2025, 07:08 AM IST
RBI च्या घोषणेमुळे देशभरातील ग्राहकांचा मोठा फायदा, तुमच्या सेव्हिंगवर बॅंकेला द्यावेच लागणार 'इतके' व्याज!
आरबीआय

RBI On Intrest Rate: आरबीआयने बचत खात्यांवर नवीन नियम जाहीर केला आहे, ज्यामुळे लाखो ग्राहकांना बँक निवडणे सोपे होईल. पूर्वी बँकांनुसार व्याजदर वेगळे असत. आरबीआयने ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा निर्णय घेतलाय. काय आहे हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

नवीन नियम काय आहे?

आरबीआयने एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कॅनरा, पीएनबी अशा सर्व व्यावसायिक बँकांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. बचत खात्यातील 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या शिल्लकेवर एकसमान व्याजदर द्यावा, असे यात म्हटले आहे. पूर्वी प्रत्येक बँक स्वतंत्रपणे दर ठरवत असे, ज्यामुळे ग्राहकांना बँक तुलना करत गोंधळ होत असे. आता हा गोंधळ संपला आहे. सर्व बँकांना आपले व्याजदर समान ठेवावे लागतील. हा नियम तात्काळ लागू झाला असून यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. 

ग्राहकांना काय फायदा?

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे लहान बचतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्यांची शिल्लक 1 लाखांपर्यंत असते. आता व्याजदरासाठी बँक बदलण्याची गरज नाही. ग्राहक सेवा, शाखा, तसेच मोबाइल बँकिंग, एटीएम अशा सुविधा पाहून तुम्ही बँक निवडू शकतात. वेगवेगळे दर संपल्याने दोन बॅंकांमधील तुलना आणि तणाव कमी होईल. विशेषतः सामान्य मध्यमवर्गीयांसाठी उपयुक्त, कारण बचत सुरक्षित आणि सोपे होणार आहे.

1 लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर

हा नियम फक्त 1 लाखांपर्यंत लागू आहे. त्यापेक्षा जास्त शिल्लकेवर बँका आपल्या जुन्या दरानुसार व्याज देतील, जे बँकांनुसार वेगळे असतील. उदाहरणार्थ, काही बँका 3% पेक्षा जास्त देतील, पण मोठ्या रकमेसाठी तुलना करावी लागेल. तरीही ज्यांची बचत कमी असते, त्यांच्यासाठी हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे.

व्याज कसे मोजणार?

व्याज दिवसाच्या शेवटीच्या शिल्लकेवर म्हणजेच दैनिक उत्पादन पद्धतीने मोजले जाणार आहे. म्हणजे जितकी शिल्लक जास्त, तितके व्याज जास्त. सर्व बँकांना दर तीन महिन्यांनी (क्वार्टरली) किमान एकदा व्याज खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. यामुळे व्याज मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागणार नाही. दर नेगोशिएबल नसतील आणि सर्व ग्राहकांसाठी समान राहतील.

आरबीआयने असा निर्णय का घेतला?

आरबीआयचा हेतू बँकिंग सोपे आणि स्पष्ट बनवणे आहे. वेगवेगळ्या व्याजदरांमुळे ग्राहकांमध्ये निर्माण होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी आणि बचत प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पाऊल उचलले आहे. यामुळे लहान खातेधारकांना न्याय मिळेल आणि आर्थिक समावेशन वाढेल. भविष्यात व्याजदर वाढण्याची शक्यताही आहे पण सध्या पारदर्शकता मुख्य उद्देश असल्याचे बॅंकेच्यावतीने सांगण्यात आले.

FAQ
 
१. प्रश्न: आता बचत खात्यात १ लाख रुपयांपर्यंत किती व्याज मिळेल?

उत्तर: आरबीआयने सर्व बँकांना १ लाख रुपयांपर्यंतच्या शिल्लकेवर एकसमान (समान) व्याजदर देण्याचे बंधन घातले आहे. म्हणजे एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय की कोणतीही बँक असो – १ लाखांपर्यंत सर्वांना अगदी सारखेच व्याज मिळेल.

२. प्रश्न: १ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर काय होईल?

उत्तर: १ लाखांपेक्षा जास्त शिल्लकेवर पूर्वीप्रमाणेच बँक आपापले वेगवेगळे व्याजदर लावतील. म्हणजे मोठ्या रकमेसाठी बँकांमध्ये फरक राहील, पण १ लाखांपर्यंत मात्र सर्व बँका समान दर देतील.

३. प्रश्न: व्याज कधी आणि कसे मिळेल?

उत्तर: व्याज दररोजच्या शेवटच्या शिल्लकेवर (डेली बॅलन्स) मोजले जाईल आणि सर्व बँकांना किमान दर तीन महिन्यांनी (क्वार्टरली) एकदा नक्की खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. आता व्याजासाठी जास्त वाट पहावी लागणार नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
RBIsavings account rulesBANKSsame interest deposits rs 1 lakhRBI

इतर बातम्या

निकाल लांबणीवर उमेदवारांचं भविष्य टांगणीवर

महाराष्ट्र बातम्या