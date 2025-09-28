English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'अन्यथा बॅंक देणार भरपाई..'मृत ग्राहकांच्या बॅंक खात्यांसंदर्भात RBI चा मोठा निर्णय!

RBI: रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी, लॉकरशी किंवा ठेवींशी संबंधित दाव्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 28, 2025, 07:20 AM IST
'अन्यथा बॅंक देणार भरपाई..'मृत ग्राहकांच्या बॅंक खात्यांसंदर्भात RBI चा मोठा निर्णय!
आरबीआय

RBI: आपल्या ग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआय आपल्या नियमांत वेळोवेळी सुधारणा करत असते. बॅंक खातेधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या खात्यासंदर्भातील कार्यवाही होण्यास अनेक दिवसांचा कालावधी जायचा. पण आता खातेधारकाच्या नातेवाईकांना यासाठी ताण घेण्याची गरज लागणार नाहीय. कारण आरबीआयने यासंदर्भातील महत्वाचा निर्णय घेतलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

मृत ग्राहकांच्या दाव्यासंदर्भात निर्णय 

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी, लॉकरशी किंवा ठेवींशी संबंधित दाव्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. आता बँकांना हे दावे 15 दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. यामुळे नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसांना पैसे किंवा वस्तू लवकर मिळतील. जर बँकेने उशीर केला, तर त्यांना भरपाई द्यावी लागणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केलंय.

नवीन नियमांचा उद्देश

मृत ग्राहकांच्या नातेवाइकांना त्यांचे हक्काचे पैसे किंवा वस्तू जलद आणि सुलभपणे मिळावेत. दाव्यांची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करणे, तसेच 15 दिवसांत निकाल लावणे हा यामागचा उद्देश आहे. जर बँक ही कार्यवाही करण्यास विलंब करत असेल तर नामनिर्देशित व्यक्तीला नुकसानभरपाई मिळेल, ज्याची रक्कम नंतर ठरेल,असे आरबीआयने म्हटलंय.

नियम कधी लागू होणार?

आरबीआयने सांगितले की, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (मृत ग्राहकांच्या दाव्यांचे निपटारा) निर्देश, 2025’ लवकरात लवकर लागू होतील. बँकांना हे नियम 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्णपणे लागू करावे लागतील. यामुळे दाव्यांचे निपटारे जलद होण्यास मदत होईल.

नामनिर्देशित व्यक्ती आणि मर्यादा

जर खातेदाराने नामनिर्देशित व्यक्ती निवडली असेल, तर त्या व्यक्तीला मृत्यूनंतर त्वरित रक्कम किंवा वस्तू मिळतील. जर नामनिर्देशन नसेल, तर सहकारी बँकांसाठी ₹5 लाख आणि इतर बँकांसाठी ₹15 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी सोपी प्रक्रिया असेल. यापेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.

कोणत्या खात्यांना नियम लागू?

हे नियम बचत खाते, मुदत ठेवी (एफडी), सेफ डिपॉझिट लॉकर आणि बँकेत ठेवलेल्या इतर वस्तूंना लागू होतील. आता कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर बँकेतील पैसे किंवा वस्तू मिळवण्यासाठी लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. ही प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल, ज्यामुळे नातेवाइकांना दिलासा मिळेल.

FAQ

प्रश्न: मृत ग्राहकांचे दावे १५ दिवसांत निकाली काढण्याचा नियम काय आहे?

उत्तर: रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मृत ग्राहकांच्या बँक खात्यांशी, लॉकरशी किंवा ठेवींशी संबंधित दावे १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे बँकांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. यामुळे नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसांना पैसे किंवा वस्तू लवकर मिळतील. जर बँकेने उशीर केला, तर त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.

प्रश्न: हे नवीन नियम कोणत्या खात्यांना आणि कधीपासून लागू होतील?

उत्तर: हे नियम बचत खाते, मुदत ठेवी (एफडी), सेफ डिपॉझिट लॉकर आणि बँकेत ठेवलेल्या इतर वस्तूंना लागू होतील. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (मृत ग्राहकांच्या दाव्यांचे निपटारा) निर्देश, २०२५’ लवकरात लवकर लागू होतील आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्णपणे अंमलात येतील.

प्रश्न: नामनिर्देशन नसेल तर दाव्यांचे काय होईल?

उत्तर: ज्या खात्यांमध्ये नामनिर्देशित व्यक्ती नाही, तिथे सहकारी बँकांसाठी ₹५ लाख आणि इतर बँकांसाठी ₹१५ लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी सोपी प्रक्रिया असेल. यापेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी बँक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मागू शकते. बँका स्वतःहून उच्च मर्यादा निश्चित करू शकतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
RBIReserve Bank of Indiaclaims settlement of deceasedbank customersआरबीआय

इतर बातम्या

Horoscope : आर्थिक भरभराट, नोकरी-व्यापारात मिळेल लाभ, पाहा...

भविष्य