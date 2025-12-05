RBI On Loan: तुमचं कर्ज स्वस्त होणार की महागणार? RBI चा रेपो रेटसंदर्भात महत्वाचा निर्णय

RBI On Repo Rate: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दोन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली. ज्यामध्ये रेपो दरासंदर्भातील महत्वाच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून तो 5.25% केला आहे. यंदाच्या वर्षात फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत एकूण 1.25 टक्के कपात झाली आहे. गेल्या दोन बैठकींमध्ये दर स्थिर ठेवल्यानंतर पुन्हा कपात केल्याने गृहकर्ज, वाहनकर्ज आदी स्वस्त होण्याची शक्यता वाढली आहे.
ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई (CPI) ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरली. अन्नधान्यांच्या किमतीत मोठी घट, खरीप-रब्बी हंगामातील चांगली स्थिती आणि पुरेसा पाणीसाठा यामुळे आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाचा महागाई अंदाज 4.8% वरून थेट 4.2% पर्यंत कमी केला आहे. पुढील वर्षाच्या पहिल्या-दुसऱ्या तिमाहीतही महागाई अनुक्रमे 3.9% आणि 4% राहील असा सुधारित अंदाज आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) जीडीपीच्या 2.2% वरून 1.3% पर्यंत खाली आली आहे. सेवा निर्यात आणि परदेशातून येणाऱ्या रेमिटन्समध्ये जोरदार वाढ झाली. मात्र माल निर्यात कमी झाल्याने आणि आयात वाढल्याने व्यापारी तूट वाढली आहे.
आरबीआयने डिसेंबरमध्ये ₹1 लाख कोटींचे ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) आणि 3 वर्षांच्या $5 अब्ज डॉलर्सची USD/INR स्वॅप सुविधा सुरू करत आहे. यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल आणि व्याजदर आणखी खाली येण्यास मदत होणार आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून दोन महिन्यांची विशेष मोहीम राबवली जाईल. यात बँकिंग लोकपालाकडे एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारींचे 100% निराकरण केले जाईल, असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले.
