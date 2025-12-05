English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
RBI On Loan: तुमचं कर्ज स्वस्त होणार की महागणार? RBI चा रेपो रेटसंदर्भात महत्वाचा निर्णय

RBI On Repo Rate: आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 5, 2025, 11:15 AM IST
आरबीआय

RBI On Repo Rate: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी दोन दिवसांच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली. ज्यामध्ये रेपो दरासंदर्भातील महत्वाच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. 

रेपो दरात कपात सुरूच

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून तो 5.25% केला आहे. यंदाच्या वर्षात फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत एकूण 1.25 टक्के कपात झाली आहे. गेल्या दोन बैठकींमध्ये दर स्थिर ठेवल्यानंतर पुन्हा कपात केल्याने गृहकर्ज, वाहनकर्ज आदी स्वस्त होण्याची शक्यता वाढली आहे.

महागाईचा अंदाज मोठी सूट

ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई (CPI) ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरली. अन्नधान्यांच्या किमतीत मोठी घट, खरीप-रब्बी हंगामातील चांगली स्थिती आणि पुरेसा पाणीसाठा यामुळे आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाचा महागाई अंदाज 4.8% वरून थेट 4.2% पर्यंत कमी केला आहे. पुढील वर्षाच्या पहिल्या-दुसऱ्या तिमाहीतही महागाई अनुक्रमे 3.9% आणि 4% राहील असा सुधारित अंदाज आहे.

चालू खात्यातील तूट घटली

दुसऱ्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) जीडीपीच्या 2.2% वरून 1.3% पर्यंत खाली आली आहे. सेवा निर्यात आणि परदेशातून येणाऱ्या रेमिटन्समध्ये जोरदार वाढ झाली. मात्र माल निर्यात कमी झाल्याने आणि आयात वाढल्याने व्यापारी तूट वाढली आहे.

बँकिंग सिस्टीमसंदर्भात काय निर्णय?

आरबीआयने डिसेंबरमध्ये ₹1 लाख कोटींचे ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) आणि 3 वर्षांच्या $5 अब्ज डॉलर्सची USD/INR स्वॅप सुविधा सुरू करत आहे. यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल आणि व्याजदर आणखी खाली येण्यास मदत होणार आहे.

ग्राहक तक्रारींचे त्वरित निराकरण

1 जानेवारी 2026 पासून दोन महिन्यांची विशेष मोहीम राबवली जाईल. यात बँकिंग लोकपालाकडे एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारींचे 100% निराकरण केले जाईल, असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले.

FAQ

प्रश्न १. आरबीआयने आज रेपो दरात किती कपात केली आणि सध्याचा रेपो दर किती आहे?

उत्तर: रिझर्व्ह बँकेने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी रेपो दरात ०.२५ टक्के (२५ बेसिस पॉइंट्स) कपात केली आहे. त्यामुळे सध्याचा रेपो दर ५.५०% वरून ५.२५% झाला आहे. यंदा आतापर्यंत एकूण १.२५ टक्के कपात झाली आहे.

प्रश्न २. चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा (CPI) सुधारित अंदाज किती आहे आणि तो का कमी केला?

उत्तर: आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाचा किरकोळ महागाईचा अंदाज ४.८% वरून थेट ४.२% पर्यंत कमी केला आहे. अन्नधान्यांच्या किमतीत मोठी घट, चांगला खरीप-रब्बी हंगाम, पुरेसा पाणीसाठा आणि जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या किमती कमी राहण्याची शक्यता यामुळे हा अंदाज सुधारला आहे.

प्रश्न ३. गृहकर्ज-वाहनकर्ज स्वस्त होण्यासाठी आरबीआयने कोणती अतिरिक्त पावले उचलली?

उत्तर: रेपो दर कपातीसोबतच आरबीआयने डिसेंबरमध्ये ₹१ लाख कोटींचे OMO (ओपन मार्केट ऑपरेशन) खरेदी आणि $५ अब्ज डॉलर्सची ३ वर्षांची USD/INR स्वॅप सुविधा जाहीर केली आहे. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात तरलता येईल आणि कर्जावरील व्याजदर आणखी कमी होण्यास मदत होईल.

