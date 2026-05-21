/रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी RBI चा मास्टरप्लान,भारतीय चलनाला कसा फायदा?

RBIs Masterplan:
RBIs Masterplan: रुपयाच्या घसरत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच आरबीआयने मोठे पाऊल उचलले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होत असताना बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी 5 अब्ज डॉलरचा USD-INR स्वॅप ऑक्शन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अलीकडच्या काळात जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे भारतीय रुपयावर दबाव वाढला आहे. अमेरिकेतील व्याजदर, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ आणि परदेशी गुंतवणुकीत घट यामुळे डॉलर मजबूत झाला आहे. परिणामी रुपया कमजोर होत गेला. याचा थेट परिणाम आयात खर्चावर आणि महागाईवर होत आहे.
रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI पुढील आठवड्यात 5 अब्ज डॉलरचा USD-INR Buy/Sell स्वॅप ऑक्शन करणार आहे. या प्रक्रियेत RBI बाजारातून डॉलर खरेदी करेल आणि भविष्यात ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा विकेल. यामुळे बाजारात रुपयाची उपलब्धता वाढते आणि डॉलरची मागणी संतुलित होते.
USD-INR स्वॅप ही एक चलनविषयक (currency management) प्रक्रिया आहे. यात RBI बँकांकडून डॉलर घेते आणि त्याबदल्यात रुपये देते. ठराविक कालावधीनंतर उलट व्यवहार केला जातो. या पद्धतीमुळे बँकिंग प्रणालीत तरलता (liquidity) वाढते आणि चलन बाजारातील ताण कमी होतो.
या निर्णयामुळे अल्पकालीन दृष्टीने रुपयाला स्थिरता मिळण्याची शक्यता आहे. डॉलरच्या वाढत्या मागणीवर नियंत्रण येऊ शकते. तसेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. शेअर बाजार आणि बाँड मार्केटवरही सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो.
रुपया कमजोर झाल्यास आयात महाग होते—विशेषतः कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने. त्यामुळे महागाई वाढू शकते. RBI च्या या पावलामुळे रुपयातील घसरण आटोक्यात आली तर आयात खर्च नियंत्रणात राहू शकतो. निर्यातदारांसाठी मात्र थोडा दबाव निर्माण होऊ शकतो.
चलन बाजार पूर्णपणे मोकळा असला तरी अति चढ-उतार अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे RBI वेळोवेळी हस्तक्षेप करून स्थिरता राखते. यामुळे आर्थिक धोरणांवर विश्वास टिकतो आणि बाजारात अनिश्चितता कमी होते.
तज्ज्ञांच्या मते, हा उपाय तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी जागतिक परिस्थिती महत्त्वाची राहणार आहे. अमेरिकेची धोरणे, तेलाच्या किंमती आणि परदेशी गुंतवणूक यावर रुपयाचा कल अवलंबून असेल. RBI पुढील काळातही गरज पडल्यास अशा उपाययोजना करू शकते.