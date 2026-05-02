RBI चे नवे डेप्युटी गव्हर्नर रोहित जैन कोण आहेत? भारतीय रिझर्व्ह बँकेत मोठा प्रशासकीय फेरबदल

 रोहित जैन यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. जाणून घेऊया कोण आहेत रोहित जैन? 

वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 07:09 PM IST
Rohit Jain Becomes New Deputy Governor Of RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेत मोठा प्रशासकीय फेरबदल झाला आहे. रोहित जैन  RBI चे नवे  डेप्युटी गव्हर्नर बनले आहेत.  सरकारने रोहित जैन यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या  डेप्युटी गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली आहे. रोहित यांचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा असेल. 3 वर्ष ते या पदावर कार्यरत राहतील. 3 मे रोहित जैन आपला नवा पदभार स्विकारणार आहेत.  सध्या ते मध्यवर्ती बँकेत कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने  रोहित जैन याच्या नियुक्तीचे पत्रक जारी केले.  3 मे रोजी रोहित जैन पदभार स्विकारतील असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहेय  टी. रवी शंकर यांचा कार्यकाळ आता संपत आला आहे.  रोहित जैन  यांना टी. रवी शंकर यांच्या जागेवर नियुक्त करण्यात आले आहे. आरबीआयच्या चार उपराज्यपाल पदांपैकी दोन पदे अंतर्गत पदोन्नतीने भरली जातात. ऑक्टोबर 2025 मध्ये, एस. सी. मुर्मू यांना आरबीआयमधूनच पदोन्नती देऊन उपराज्यपाल बनवण्यात आले. उर्वरित दोन उपराज्यपालांची निवड बाहेरून केली जाते, ज्यात अर्थशास्त्रज्ञ पूनम गुप्ता आणि कमर्शियल बँकर स्वामिनाथन जे. यांचा समावेश आहे. स्वामिनाथन जे. यांनी यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केले आहे.

रोहित जैन यांना बँकिंग क्षेत्राचा जवळपास 30 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेत पर्यवेक्षकीय, मानव संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर प्रमुख विभागांमध्ये काम केले आहे. यापूर्वी डिसेंबर 2020 मध्ये त्यांची आरबीआयच्या कार्यकारी संचालकपदी नियुक्ती झाली होती. कार्यकारी संचालक पदाची जबाबदारी असल्याने  जैन यांनी पर्यवेक्षण विभागांतर्गत जोखीम, विश्लेषण आणि असुरक्षा मूल्यांकनाचे पर्यवेक्षण केले, तसेच बँकिंग प्रणालीच्या देखरेख आणि जोखीम व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

कोण आहेत टी. रोहित जैन?

रोहित जैन यांची शैक्षणिक कारकिर्द लक्षवेधी  आहे. त्यांनी वाणिज्य शाखेत पदव्युत्तर पदवी आणि एमबीए केले आहे. तसेच, त्यांनी बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत.  इंटरनॅशनल सर्टिफिकेट इन बँकिंग रिस्क अँड रेग्युलेशन, सीएआयआयबी (CAIIB) आणि सर्टिफाइड बँक ट्रेनर यांसारख्या पात्रतांचा समावेश आहे.

रबी शंकर यांच्याकडे असलेली वित्तीय बाजार नियमन, परकीय चलन आणि पेमेंट व सेटलमेंट प्रणाली यांसारखे आरबीआयमधील काही महत्त्वाचे विभाग जैन यांच्याकडे सोपवले  जाणार आहेत. आरबीआय लवकरच जैन यांच्या विभागाची औपचारिक घोषणा करणार आहे. मागील महिन्यात, सरकारने आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पदासाठी चार कार्यकारी संचालकांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. रबी शंकर यांची  सप्टेंबर 2021 मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपराज्यपाल म्हणून प्रथम नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना 2024 मध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर 2025 मध्ये त्यांना आणखी एक मुदतवाढ मिळाली.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

