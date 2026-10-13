/नफ्यात 170% वाढ, तरीही RBL बँकेचा शेअर 8% कोसळला! गुंतवणूकदारांनी अचानक विक्री का सुरू केली?

खासगी क्षेत्रातील आरबीएल बँकेने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत दमदार आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. बँकेच्या निव्वळ नफ्यात वार्षिक तुलनेत तब्बल 170 टक्क्यांची वाढ झाली. निव्वळ व्याज उत्पन्नातही मोठी वाढ झाली. मात्र, या सकारात्मक निकालानंतरही 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी शेअर बाजारात बँकेच्या समभागाला मोठा फटका बसला. व्यवहारादरम्यान शेअर सुमारे 8 टक्क्यांनी घसरून 388 रुपयांच्या आसपास आला. बँकेचा नफा वाढला असला, तरी ठेवींची गुणवत्ता, भविष्यातील नफ्याचे प्रमाण आणि शेअरचे वाढलेले मूल्य याबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनात चिंता असल्याचे बाजारातील विश्लेषणातून दिसते.
आरबीएल बँकेने सप्टेंबर 2026 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत सुमारे 482 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत हा नफा 179 कोटी रुपये होता. म्हणजेच, वर्षभरात निव्वळ नफ्यात जवळपास 170 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बँकेचे निव्वळ व्याज उत्पन्नही 37 टक्क्यांनी वाढून 2131 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मागील वर्षी याच कालावधीत ते 1551 कोटी रुपये होते. बँकेच्या एकूण उत्पन्नात आणि कार्यकारी नफ्यातही वाढ नोंदवण्यात आली. तरीही या आकडेवारीमुळे गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढण्याऐवजी समभागात विक्रीचा दबाव दिसून आला.
बँकेच्या समभागातील घसरणीमागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे कमी खर्चाच्या ठेवींचे घटते प्रमाण. बचत आणि चालू खात्यांमधील ठेवींना सीएएसए असे म्हणतात. या ठेवींवर तुलनेने कमी व्याज द्यावे लागत असल्याने बँकेच्या नफ्यासाठी त्या महत्त्वाच्या असतात. आरबीएल बँकेचे सीएएसए प्रमाण कमी झाल्याने बँकेला ठेवी मिळवण्यासाठी तुलनेने महागड्या पर्यायांवर अधिक अवलंबून राहावे लागू शकते. त्यामुळे भविष्यात निधी उभारण्याचा खर्च वाढण्याची आणि नफ्याच्या प्रमाणावर दबाव येण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांना सतावत आहे.
बँकेच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नाचे प्रमाण म्हणजेच निव्वळ व्याज मार्जिन हे तिच्या नफाक्षमतेचे महत्त्वाचे माप आहे. आरबीएल बँकेचे हे प्रमाण दुसऱ्या तिमाहीत 4.61 टक्क्यांवर पोहोचले. मात्र, पुढील तिमाहीत त्यात घट होण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. परदेशी चलनातील ठेवींतून उपलब्ध झालेला निधी कर्जवाटपासाठी वापरताना तुलनेने कमी परतावा मिळाल्यास व्याज मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सध्याचा नफा वाढला असला, तरी पुढील काही तिमाहींमध्ये ही कामगिरी टिकेल का, याबाबत बाजार सावध आहे.
30 सप्टेंबर 2026 अखेर बँकेचे एकूण कर्जवाटप वार्षिक तुलनेत 42 टक्क्यांनी वाढून सुमारे 1.42 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. ठेवींमध्येही 34 टक्क्यांची वाढ झाली. बँकेच्या थकीत कर्जांच्या प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी कर्जावरील तरतुदी आणि कर्जखर्च वाढल्यामुळे चिंता कायम आहे. विश्लेषकांच्या मते, पुढील काळात बँकेची वाढ अधिक स्थिर पातळीवर येऊ शकते. त्यामुळे केवळ कर्जवाटपातील वाढ न पाहता त्यातून मिळणारा परतावा आणि कर्जाची गुणवत्ता यांचाही विचार गुंतवणूकदार करत आहेत.
आरबीएल बँकेच्या समभागाने मागील काही महिन्यांत चांगली वाढ नोंदवल्याने त्याचे बाजारमूल्य तुलनेने महाग झाल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे दमदार निकाल जाहीर होऊनही गुंतवणूकदारांनी नफा वसुलीला प्राधान्य दिले असण्याची शक्यता आहे. विविध वित्तीय संस्थांनी या समभागाबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. काही संस्थांनी सावध भूमिका घेतली, तर काहींनी भविष्यातील वाढीच्या शक्यतेमुळे सकारात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. त्यामुळे समभागात गुंतवणूक करण्यापूर्वी बँकेची आर्थिक स्थिती, भविष्यातील नफ्याचा अंदाज आणि स्वतःची जोखीम सहन करण्याची क्षमता तपासणे महत्त्वाचे आहे. हा लेख माहितीच्या उद्देशाने असून गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.