/ग्राहकांना नारळ पाणी 80 ते 100 रुपयांना विकले जाते; पण विक्रेत्याला किती रुपयांना मिळते? नारळ पाण्याची खरी किंमत जाणून शॉक व्हाल

एक नारळपाणी ग्राहकांना 80 ते 100 रुपयांना विकले जाते. पण विक्रेत्याला किती रुपयांना मिळते. नारळ पाण्याची खरी किंमत जाणून शॉक व्हाल.
Rate Of Coconut Water : नारळ पाणी (Coconut Water) हे नैसर्गिक एनर्जी ड्रींक आहे. डिहायड्रेशन दूर करण्यास आणि त्वरित ऊर्जा देण्यास मदत करते. यामुळे उन्हाळ्यात नारळ पाण्याची मागणी प्रचंड वाढते. सध्या ग्राहक मोठ्या प्रमाणात नारळ पाणी खरेदी करत आहेत. ग्राहकांना नारळ पाणी 80 ते 100 रुपयांना विकले जाते. पण विक्रेत्याला हेच नारळ पाणी किती रुपयांना मिळते? नारळ पाण्याची खरी किंमत जाणून शॉक व्हाल. नारळ पाणी हे हाय डिमांड असलेले फळ आहे.
भारतात नारळ हे फक्त0 एक फळ नाही तर लोकांच्या श्रद्धा, आहार आणि व्यापाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मंदिरांमधील धार्मिक विधींपासून ते उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणाऱ्या नारळपाण्यापर्यंत, संपूर्ण हंगामात त्याची मागणी जास्त असते. शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये नारळ अनेकदा 70 ते 80 रुपयांना विकले जातात. दुकानदारांना नारळ पाणी किती रुपयांना मिळते. नारळ पाणी विक्रेत्यांना किती नफा मिळतो. भारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक नारळाची लागवड होते. जाणून घेऊया.
ग्राहकांना नारळ पाणी 80 ते 100 रुपयांना विकले जाते. हवामान, वाहतूक, बाजारभाव आणि नारळाची गुणवत्ता यांसारख्या अनेक घटकांवर नारळाची किंमत ठरवली जाते. बाजारात सर्व सामान्य ग्राहकांना एक नारळ 80 ते 100 रुपयांना विकला जातो, तोच नारळ घाऊक बाजारात दुकानदाराला सुमारे 40 ते 55 रुपयांना मिळतो. जर नारळ पाण्यासहित हिरवा असेल, तर त्याची किंमत थोडी जास्त असू शकते. सुका नारळ स्वस्त असतो. उन्हाळ्यात नारळाची मागणी खूप वाढते, त्यामुळे त्याच्या किंमतीतही वाढ दिसून येते.
दुकानदारांना फक्त नारळ खरेदी करण्याचा खर्च करावा लागत नाही, तर इतरही अनेक खर्च करावे लागतात. वाहतूक, दुकानाचे भाडे, मजुरी आणि नाशवंत वस्तूंमुळे होणारे नुकसान यांचा समावेश होतो. एखाद्या दुकानदाराने 100 नारळ विकत घेतले आणि त्यापैकी 10 नारळ खराब निघाले, तर उरलेल्या नारळांवरील त्याचा खर्च वाढतो. त्यामुळे, आपला खर्च आणि नफा यांची बेरीज करून, दुकानदार ते नारळ 70 ते 80 रुपयांना विकतो. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये, तेच नारळ 100 रुपयांपर्यंत विकले जातात. विशेषतः उन्हाळ्यात जेव्हा लोक जास्त नारळपाणी पितात, तेव्हा दुकानदारांना चांगला नफा होतो.
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये नारळाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. केरळ हे नारळ उत्पादनाचे सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. केरळचे सागरी हवामान, उबदार आणि दमट हवामान नारळाच्या लागवडीसाठी सर्वोत्तम आहे. याच कारणामुळे केरळला 'कॅक्टसची भूमी' म्हणूनही ओळखले जाते. केरळ व्यतिरिक्त, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्येही नारळाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. या राज्यांमधील शेतकरी नारळ उत्पादनातून मोठी कमाई करतात.
भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये विकले जाणारे नारळ दक्षिण भारतातून येतात. मोठ्या प्रमाणात, विशेषतः केरळ आणि तामिळनाडूमधून, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पंजाब यांसारख्या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये त्यांची वाहतूक केली जाते. दररोज हजारो टन नारळ ट्रक आणि रेल्वेमार्गे देशभरातील बाजारपेठांमध्ये पोहोचवला जातो. दिल्लीच्या आझादपूर मंडीसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये दक्षिण भारतातून मोठ्या प्रमाणात नारळांचा पुरवठा होतो. छोटे व्यापारी आणि दुकानदार तेथून नारळ खरेदी करून स्थानिक बाजारपेठांमध्ये विकतात.
जागतिक स्तरावर, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्स हे नारळाचे प्रमुख उत्पादक मानले जातात. भारत देखील जगातील सर्वात मोठ्या नारळ उत्पादकांपैकी एक आहे. भारतीय नारळांना परदेशात मोठी मागणी आहे. नारळापासून नारळाचे तेल, मिठाई, सौंदर्य प्रसाधने आणि विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ आणि पेये बनवली जातात. यामुळेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत नारळाच्या व्यापाराची महत्त्वाची भूमिका आहे.
नारळाचा व्यापार हा सर्वाधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. शेतकरी, घाऊक विक्रेते आणि दुकानदार यांतून चांगली कमाई करु शकतात. नारळ हे लगेच उत्पन्न देणारे फळ नाही. नारळाची लागवड केल्यानंतर 5 ते 10 वर्ष वाट पहावी लागते. पण एकदा का त्याला फळे येऊ लागली की, अनेक वर्ष यातून उत्पादन होत राहते. शेतकरी आपले नारळ बाजारात विकतात, जिथे मोठे व्यापारी ते खरेदी करून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाठवतात. त्यानंतर छोटे दुकानदार ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळतो.
लोक शीतपेयांऐवजी नैसर्गिक पेयांना पसंती देऊ लागले आहेत. नारळपाणी थंडावा देणारे आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. रुग्णालये, व्यायामशाळा आणि पर्यटन स्थळांमध्ये त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी, नारळ विक्रेते भरघोस नफा कमवत आहेत. उन्हाळ्याच्या हंगामात नारळपाण्याचा व्यवसाय प्रचंड वाढतो.