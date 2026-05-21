Real Estate : अफाट किमतीचा 'आभाळातील बंगला' कोणी खरेदी केला? उच्चभ्रू परिसरात प्रति स्क्वेअर फूट ₹43000 चा दर

Real Estate : रिअल इस्टेट क्षेत्रातवरही आखाती युद्धाचा परिणाम दिसून येत आहे. मात्र तरीसुद्धा घर किंवा मालमत्ता खरेदीमध्ये बरीच मंडळी नशीब आजमावताना दिसत आहेत. अशात एका मेगाडीलसंदर्भातील ही नवी बातमी...
Real Estate Biggest Deal : नवं घर खरेदी करताना सहसा कर्ज, आपल्यापाशी असणारी रक्कम, आर्थिक क्षमता, अर्थार्जनाचे स्त्रोत या आणि अशा अनेक निकषांचा विचार सामान्यवर्ग करतो. किंबहुना घर खरेदी करण्यापर्यंतचा क्रम हा एखाद्या संघर्षाहून कमी नसतो. अगदी अमुक एक मालमत्ता शोधण्यापासून त्यासाठीची आर्थिक जुळवाजुळव करेपर्यंतचा हा प्रवास संघर्षाहून कमी नाही. पण, आर्थिक सुबत्ता असणाऱ्यांसाठी मात्र ही परिस्थितीच वेगळी असते. कारण, इथं पैशांहून अधिक महत्त्वं हे त्या मालमत्तेच्या मूळ ठिकाणाला असतं. Real Estate क्षेत्रात नुकताच एक मोठा व्यवहार झाला आहे. ज्यामध्ये बड्या धनिकानं कोट्यवधींची रक्कम मोजली आहे.
रियल इस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म Zapkey नं मालमत्ता नोंदणीच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार देशातील मोठ्या टेक हब अशी ओळख असणाऱ्या शहरात एका पेंटहाऊसची विक्री झाली आहे. अब्जाधीश अशी ओळख असणाऱ्या व्यावसायिकाच्या मुलानं म्हणजेच विप्रोचे मालक अझिम प्रेमजी यांचा मुलगा तारिक प्रेमजी यांनी बंगळुरू इथं ही मालमत्ता खरेदी केली. या व्यवहारासाठी तब्बल 45.71 कोटी रुपये इतकी रक्कम मोजण्यात आली.
तारिक प्रेमजी यांनी खरेदी केलेलं हे ड्युप्लेक्स पेंटहाऊस बंगळुरूच्या मध्यवर्ती भागातील संपंगिरामनगर या परिसरातील '27 Summit' इमारतीत आहे. अतिशय उच्चभ्रू अशा या प्रकल्पाची निर्मिती Nestled Haven Developers LLP कडून करणयात आली असून, ही बंगळुरूच्या MAIA Estates ची सहकारी कंपनी आहे.
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार या पेंटहाऊस अपार्टमेंटचा कार्पेट एरिया 7,065 चौरस फूट असून त्याचा बिल्ड अप एरिया 10,602 चौरसफूट इतका आहे. या क्षेत्रफळानुसार संपूर्यण मालमत्तेची किंमत 43,123 रुपये प्रचि चौरस फुटांवर पोहोचते. हे पेंटहाऊस इमारतीच्या उंचावरील मजल्यावर असून, जणू काही हा आभाळात तरंगणाराच बंगला आहे, जिथून बंगळुरू शहराची झलक एका नजरेत डोळ्यात साठवता येते.
या पेंटहाऊस खरेदीसोबत करारानुसार घरमालतांना 11 वाहनांच्या पार्किंगसाठीची जागाही मिळते. म्हणजेच पेंटहाऊससह बेसमेंट पार्किंगमध्ये 11 कार पार्क करण्यासाठीची जागा उपलब्ध होईल. खरेदीदारांना या करारामध्ये भूखंडामध्येसुद्धा 2952 चौरस फुटांची भागिदारी मिळाल्यानं तारिक प्रेमजी कायदेशीररित्या या प्रकल्पातील भागिदारसुद्धा ठरत आहेत.
MAIA Estates ही संस्था बंगळुरूतील अतिशय उच्चभ्रू भागातील प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लोकप्रियता मिळवणारी कंपनी आहे. या कंपनीकडून शहरातील मुख्य भागांमध्ये बुटीक प्रोजेक्टवरही काम केलं जात आहे. या कंपनीचा 27 Summit प्रकल्प मध्यवर्ती व्यावसायिक केंद्रातील एक अतिशय महत्त्वाचा आणि लक्षवेधी प्रकल्प ठरत आहे. झॅप्स्कीच्या माहितीनुसार सध्या प्रचंड श्रीमंती असणारी मंडळी अशा पेंटहाऊस आणि यासारख्या घरांवर अधिक पैसा खर्च करत आहेत. जिथं त्यांना वैयक्तिक जीवन जगताना गर्दी, सतत माध्यमांच्या नजरा आणि तत्सम गोष्टींपासून मोकळीक मिळते.
अझिम प्रेमजी यांचा मुलगा, ही ओळख असणारे तारिक प्रेमजी फॅमिली ऑफिस आणि Premji Invest साठी काम करतात. जिथं हेल्थकेअर, कंन्झ्यूमर, फायनेन्शिअल सर्विस, ग्रोथ स्टेज कंपनी अशा ठिकाणी गुंतवणूक केली जाते. Premji Invest नं भारतातील अनेक स्टार्टअप आणि व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. तारिक प्रेमजी यांनी बंगळुरूच्या St Joseph’s College मधून वाणिज्य शाखेतून पदवी शिक्षण घेतलं. 2018 मध्ये त्यांनी Wipro Enterprises च्या व्यवस्थापकीय समितीत स्थान मिळवलं. याशिवाय ते Azim Premji Foundation मध्येसुद्धा ते योगदान देतात.