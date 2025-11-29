पार्टी म्हणून बॉस 1000 कर्मचाऱ्यांना लंडनला पिकनिकला नेणार; भारतीय कंपनीची जगभर चर्चा

Real estate company Casagrand gifted London trip to employees : चेन्नईतील एक रिअल इस्टेट कंपनीची सध्या जगभर चर्चा आहे. कारण या कंपनीने बोनस, सुट्टी किंवा पार्टी नाही तर 1000 कर्मचाऱ्यांसाठी लंडनला पूर्णपणे प्रायोजित ट्रिप आयोजीत केली आहे. अनेक कंपन्या छोट्या टोकन गिफ्ट्स किंवा पिझ्झा पार्ट्यांवर समाधान मानतात, परंतु या कंपनीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना थेट इंटनॅशनल टूर भेट देऊन सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा उपक्रम कंपनीच्या वार्षिक रिवॉर्ड स्कीम, प्रॉफिट शेअर बोनान्झाचा एक भाग आहे. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता.
कर्मचाऱ्यांना एक संस्मरणीय अनुभव देण्यासाठी कंपनीने या लंडरचे आयोजन केले आहे. म्हणूनच एका विशेष टीमने या सहलीच्या प्रत्येक पैलूचे काटेकोरपणे नियोजन करण्यासाठी महिने घालवले. लंडनमध्ये, कर्मचाऱ्यांना अशा ठिकाणी नेले जाईल जिथे जगभरातील लोक बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन मानतात.
या शानदार लंडन टूरमध्ये कर्मचाऱ्यांना विंडसर कॅसलचा ऑडिओ-मार्गदर्शित दौरा, कॅम्डेन मार्केटच्या रंगीबेरंगी रस्त्यांवरून फेरफटका मारणे, इंटरकॉन्टिनेंटल लंडनमध्ये एक भव्य टीम डिनर आणि लंडन ब्रिज, बिग बेन, पिकाडिली सर्कस, ट्रॅफलगर स्क्वेअर आणि मादाम तुसाद यासारख्या फेमस ठिकाणांना भेट देण्याची संधी मिळेल. या ट्रिपचा शेवट एका सुंदर थेम्स नदीच्या क्रूझने होईल, ज्यामुळे प्रत्येकजण आठवड्याचा शेवट अद्भुत आठवणींसह करेल.
कंपनीने इतके मोठे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांत, कंपनीने जवळजवळ 6,000 कर्मचाऱ्यांना सिंगापूर, थायलंड, दुबई, मलेशिया आणि स्पेन सारख्या देशांमध्ये टूरसाठी नेले होते. जेव्हा कर्मचारी आनंदी असतात तेव्हा संस्था जलद प्रगती करते असे कंपनीचे मत आहे. भारतीय कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजीत केलेल्या या इंटरनॅशनल टूरची जगभर चर्चा आहे. यावर कमेंटचा वर्षाव होत आहे. अशा कंपनीत नोकरी मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल असा प्रश्न अनेकजण कमेंटमध्ये विचारत आहेत. सगळ्या कंपन्यांनी या कंपनीकडून काही तरी शिकावे अशा प्रकारच्या कमेंट अनेकांनी केल्या आहेत.