Marathi News
पार्टी म्हणून बॉस 1000 कर्मचाऱ्यांना लंडनला पिकनिकला नेणार आहे. एका भारतीय कंपनीची जगभर चर्चा आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 29, 2025, 05:03 PM IST
पार्टी म्हणून बॉस 1000 कर्मचाऱ्यांना लंडनला पिकनिकला नेणार; भारतीय कंपनीची जगभर चर्चा

Real estate company Casagrand  gifted London trip to employees :  चेन्नईतील एक रिअल इस्टेट कंपनीची सध्या जगभर चर्चा आहे. कारण या कंपनीने बोनस, सुट्टी किंवा पार्टी नाही तर  1000 कर्मचाऱ्यांसाठी लंडनला पूर्णपणे प्रायोजित ट्रिप आयोजीत केली आहे. अनेक कंपन्या छोट्या टोकन गिफ्ट्स किंवा पिझ्झा पार्ट्यांवर समाधान मानतात, परंतु या कंपनीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना थेट इंटनॅशनल टूर भेट देऊन सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा उपक्रम कंपनीच्या वार्षिक रिवॉर्ड स्कीम, प्रॉफिट शेअर बोनान्झाचा एक भाग आहे. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता.

7  दिवसांच्या सहलीचे नियोजन 

कर्मचाऱ्यांना एक संस्मरणीय अनुभव देण्यासाठी कंपनीने या लंडरचे आयोजन केले आहे. म्हणूनच एका विशेष टीमने या सहलीच्या प्रत्येक पैलूचे काटेकोरपणे नियोजन करण्यासाठी महिने घालवले. लंडनमध्ये, कर्मचाऱ्यांना अशा ठिकाणी नेले जाईल जिथे जगभरातील लोक बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन मानतात.

प्रवास कार्यक्रमात काय समाविष्ट आहे?

या शानदार लंडन टूरमध्ये कर्मचाऱ्यांना विंडसर कॅसलचा ऑडिओ-मार्गदर्शित दौरा, कॅम्डेन मार्केटच्या रंगीबेरंगी रस्त्यांवरून फेरफटका मारणे, इंटरकॉन्टिनेंटल लंडनमध्ये एक भव्य टीम डिनर आणि लंडन ब्रिज, बिग बेन, पिकाडिली सर्कस, ट्रॅफलगर स्क्वेअर आणि मादाम तुसाद यासारख्या फेमस ठिकाणांना भेट देण्याची संधी मिळेल. या ट्रिपचा शेवट एका सुंदर थेम्स नदीच्या क्रूझने होईल, ज्यामुळे प्रत्येकजण आठवड्याचा शेवट अद्भुत आठवणींसह करेल.

यापूर्वीही 6,000 कर्मचाऱ्यांना परदेश दौऱ्याची संधी

कंपनीने इतके मोठे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांत, कंपनीने जवळजवळ 6,000 कर्मचाऱ्यांना सिंगापूर, थायलंड, दुबई, मलेशिया आणि स्पेन सारख्या देशांमध्ये टूरसाठी नेले होते.  जेव्हा कर्मचारी आनंदी असतात तेव्हा संस्था जलद प्रगती करते असे कंपनीचे मत आहे. भारतीय कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजीत केलेल्या या इंटरनॅशनल टूरची जगभर चर्चा आहे. यावर कमेंटचा वर्षाव होत आहे. अशा कंपनीत नोकरी मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल असा प्रश्न अनेकजण कमेंटमध्ये विचारत आहेत. सगळ्या कंपन्यांनी या कंपनीकडून काही तरी शिकावे अशा प्रकारच्या कमेंट अनेकांनी केल्या आहेत. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
london tripReal estate company Casagrand gifted London trip to 1000 employeesIndian companyworldकर्मचाऱ्यांना लंडन टूर

