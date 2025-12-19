English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Real Estate 2026 : मुंबई, पुणे, नागपूर नव्हे, आता 'ही' शहरं होणार मोठी; मेट्रो अन् महामार्गांमुळं होणार मालामाल

Real Estate News 2026 : हाच तर खरा जॅकपॉट! कोणाच्या ध्यानीमनीही नसेल इतक्या झपाट्यानं होणार प्रगती... मेट्रो, महामार्गांमुळं मुख्य प्रवाहात नसणारी 'ही' शहरं 2026 मध्ये ठरणार प्रॉपर्टीचा हॉट्स्पॉट...  

सायली पाटील | Updated: Dec 19, 2025, 04:01 PM IST
Real Estate News 2026 : (Mumbai, Pune, Bengaluru, Nagpur) मुंबई, बंगळुरू, पुणे, नागपूर या आणि अशा अनेक शहरांमध्ये गेल्या कैक वर्षांपासून उपलब्ध झालेल्या सुविधा आणि त्यामुळं निर्माण झालेल्या रोजगार संधीमुळं या शहरांचा उत्तरोत्तर विकास होत गेला. मोठे ब्रँड, जागतिक स्तरावरील कंपन्यां, कारखाने यासह आधुनिकीकरणाचा वेग मिळाल्यानं या शहरांचं रुप सातत्यानं बदलत राहिलं. त्यात पायाभूत सुविधांमध्ये झालेला विकास पाहता खऱ्या अर्थानं देशातील अशक्य वाटणारी ठिकाणंसुद्धा एकमेकांची जोडली गेली. मेट्रो, रेल्वे, सागरी किनारा मार्ग, सागरी मेट्रो, भूमिगत मेट्रो, महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रिंग रोड, लिंक रोड या आणि असंख्य प्रकल्पांनी देशाला जागतिक पटलावर नेण्याचं काम केलं. 

प्रकल्पांच्या गर्दीत सामान्य नागरिक कुठेयत? 

मोठ्य़ा शहरांमध्ये ज्याप्रमाणं विकास झपाट्यानं होत गेला, त्याचप्रमाणं श्रीमंतीसुद्धा तितक्याच वेगानं आली. मुंबईचच उदाहरण घ्यायचं झाल्यास तिथं अनेक लहान वस्त्यांच्या जागी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या, जिथं विकल्या जाणाऱ्या घरांच्या किमती कोट्यवधींच्या श्रेणीत आणि सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर. परिणामी हा सामान्य वर्ग शहराबाहेर फेकला गेला. पण, हे एक वर्तुळच असल्यानं पुन्हा एकदा 2026 या वर्षाकडे पाहिल्यास सामान्यांना नव्यानं संपत्ती खरेदीच्या आणि प्रगतीच्या संधी फक्त मुंबईत नव्हे तर देशाच्या इतरही शहरांमध्ये मिळणार आहेत असं अहवाल सांगतो. 

2026 मध्ये बदलणार Real Estate चा चेहरा? 

Colliers कडून नुकतंच 2026 Outlook च्या माध्यमातून यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध केली. ज्यामध्ये नव्या वर्षात देशातील रिअल इस्टेटला एक नवं रुप मिळताना दिसणार असल्याचं म्हटलं गेलं आहे. ज्या भागांचा विकास होईल त्यांना अहवालात 'फ्रिंज एरिया' असं म्हटलं गेलं आहे. Colliers च्या अहवालानुसार मुख्य प्रवाहातील शहरांच्या हद्दीबाहेर वसलेल्या परिसरांमध्ये होत असणाऱ्या बदलांमागचं कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास. नवे महामार्ग, द्रुतगती मार्ग आणि मेट्रो मार्गिकांच्या विकासामुळं शहराच्या कक्षा आता खऱ्या अर्थानं रुंदावत असून उपनगर ही संकल्पनासुद्धा पुसली जाऊ शकते. 

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते? 

Colliers आणि CII च्या इंडियन रियल इस्टेट 2047 च्या अहवालानुसार 'या' परिसरांना देशाच्या भविष्याचा 'कॉरिडोअर' म्हटलं जात आहे. 
आता नागरिक 15 ते 20 मिनिटं अधिक प्रवास करण्यास तयार असून, त्यांचा कल मोकळी वस्ती, मोठं घर आणि चांगल्या राहणीमानाकडे दिसत आहे. 

कमी खर्चात मोठ्या घराचं स्वप्न होणार साकार... पण, कसं? 

देशातील मुख्य शहरांमध्ये जिथं लहानशा घरांच्या किमती कोट्यवधींमध्ये आहेत, तिथं बाहेरच्या भागांमध्ये त्याच खर्चात मोठी आणि आलिशान घरं, टाऊनशिप, सुनियोजित शहरं मिळत आहेत. कॉलियर्स 2026 आऊटलूकनुसार आता खरेदीदाराकडून Gated Communities ला प्राधान्य दिलं जात आहे. 

'गेटेड कम्युनिटी' म्हणजे काय?

'गेटेड कम्युनिटी' म्हणजे एक अशी वस्ती जिथं वीज आणि पाणीपुरवठ्यासमवेत चांगल्या टाऊनशिप, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूर, मोठी उद्यानं, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालण्याचे वाहनरहित रस्ते अशा सुविधा पुरवण्यात येतात. सहसा शहरात जागेच्या अभावी असे प्रकल्प न उभारता शहरालगत अशा प्रकल्पांना वाव मिळतो. 

गुंतवणुकीनंतर परताव्याची काय आणि किती संधी? 

कलियर्सच्या निरीक्षणानुसार अशा भागांमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर तिथं परताव्याचीही चांगली संधी असल्याचं म्हटलं जात आहे. अहवालानुसार 2026 मध्ये मुख्य शहरांच्या तुलनेत या शहरापासून काहीच अंतरावर असणाऱ्या भागांमध्ये प्रॉपर्टीच्या दरांमध्ये वाढ होणार आहे. याशिवाय रोजगााराच्या संधीसुद्धा वाढतील. प्रामुख्यानं देशात दिल्ली एनसीआरमधील न्य़ू गुरुग्राम, मुंबईनजीकचं उलवे, पनवेल, करंजाडे, विरार अशा भागांना 2026 मध्ये जॅकपॉट लागणार आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

