/सर्वोच्च न्यायालयाकडून नव्या घरासंदर्भात सामान्यांना दिलासा; बिल्डरना शेकणारा निर्णय

नवी दिल्ली | नव्या घराचं स्वप्न सगळेच पाहतात. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी मग प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते आणि अखेर हे स्वप्न सत्यात उतरताना दिसतं. घर खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होते, नोंदणी आणि तत्सम बाबी पूर्णत्वास जातात आणि इतं महत्त्वाचं वळण येतं ते म्हणजे घराचा ताबा मिळण्याबाबतचं. घर खरेदी केल्यानंतर त्याचा रितसर ताबा मिळून चावी हातात येईपर्यंत अनेकांच्या जीवात जीव नसतो. कारण, पुरेशी अनामत रक्कम, कर्ज प्रक्रिया करूनही निर्धारित वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्यानं नागरिकांना अनेकदा मनस्तापाचा सामना करावा लागला आहे.
अशी कैक प्रकरणी समोर आली असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयानं नागरिकांच्या/ घर खरेदीदारांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवत एक निर्णय दिला आहे. रेरा, ग्राहक मंचासह इतर न्यायालयांच्या तक्रारींच्या धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. घराचा ताबा मिळाल्यानंतर खरेदीदारांचा तक्रार करण्याचा अधिकार संपत नाही ही अतिशय महत्त्वाची बाब लक्षात आणून देत, विकासकाकडून दिल्या गेलेल्या सुविधा, सेवांमध्ये काही त्रुटी असल्याच खरेदीदारांकडे रितसर तक्रारीचा अधिकार असतो असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
तब्बल 22 वर्षांच्या कालावधीनंतर विकासकानं घराचा ताबा दिल्याप्रकरणातील निकालाची सुनावणी करताना र्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय सुनावला, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि व्ही महना यांच्या खंडपीठानं खरेदीदारांच्या बाजूनं निकाल देत अनेकांनाच दिलासाही दिला. जिथं, घराचा ताबा मिळाल्यानंतर तक्रार करण्यास मनाई करणाऱ्या NCDRC च्या नियमाचा हस्तक्षेप इथं गैर असल्याचं न्यायालयानं ठामपणे सांगितलं.
निर्धारित वेळेत घराचा ताबा देण्यास विलंब केल्यास घर खरेदीदार ग्राहक मंचाकडे याबाबतची तक्रार करत नुकसानभरपाईचा दावासुद्धा करू शकतात. घर खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात होणाऱ्या करारांमुळं खरेदीदारांचे हक्क मर्यादित होत नाहीत हेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलं. मुळात खराचा योग्य वेळेत ताबा न मिळण्याबाबतची तक्रार ही नुकसान भरपाईच्या दाव्यासाठी असून, ताबा मिळाल्यानंतरही हा दावा करता येऊ शकतो असं न्यायालयानं लक्षात आणून दिलं.
घर खरेदी करताना ज्या करारावर घराचा ताबा देण्याच्या तारखेची नोंद आहे, त्याची प्रत सांभाळून ठेवा. घराच्या ताब्यात दिरंगाई आढळल्यास राज्य रेरा प्राधिकरण किंवा ग्राहक न्यायालयापुढे खरेदीदारांना तक्रार करता येईल. यानंतर वकीलांच्या सल्ल्यानं थेट न्यायालयातच या मुद्द्यावर कायद्यानं लढता येईल.