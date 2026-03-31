GK:'एप्रिल फूल्स डे' का साजरा केला जातो? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती

तुम्ही सर्व दरवर्षी मित्र-मैत्रीणींसोबत एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एप्रिल फूल्स डे साजरा करतात. पण हा दिवस का साजरा केला जातो? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, सदर बातमी नक्की वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 31, 2026, 11:32 AM IST
Photo Source: Freepik

History Of Aprils Fools Day: दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी एप्रिल फूल्स डे साजरा केला जातो. शाळेत, कॉलेजमध्ये मित्र-मैत्रिणी गंमत करत एकमेकांना फसवून 'एप्रिल फूल बनवलं' असं म्हणत चेष्टा करत असतात. पण तुम्हाला कधी हा प्रश्न पडलाय का की, एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या दिवशी हा एप्रिल फूल्स डे का साजरा केला जातो? खरं तर यामागे काही रंजक आणि गंमतीशीर ऐतिहासिक कारणे आहेत. जी जाणून घेतल्यानंतर हा दिवस साजरा करण्याचा तुमचा दृष्टिकोन नक्कीच बदलेल. 

फ्रान्समधील मुख्य इतिहास 

एप्रिल फूल्स या दिवसाचा इतिहास फ्रान्सशी जोडलेला आहे. 1582 पर्यंत युरोपमध्ये ज्युलियन कॅलेंडर वापरले जात असे. ज्यामध्ये नवीन वर्ष 1 एप्रिलच्या आसपास साजरे केले जात असे. हे कॅलेंडर जुलियस सीझर याने इसवी सन पूर्व 46 मध्ये रोमन साम्राज्यात लागू केले होते. या कॅलेंडरमध्ये एक तांत्रिक चूक होती. ज्यामुळे ऋतू आणि ख्रिश्चन सण चुकीच्या तारखेला येऊ लागल्याने पोप 13 वे पोप ग्रेगरी यांनी 1582 मध्ये सुधारित ग्रेगोरियन कॅलेंडर आणले, जे आजही वापरले जाते. या कॅलेंडरमध्ये नवीन वर्ष 1 जानेवारीला साजरे केले जाते. त्या काळात आजच्यासारखी इंटरनेट सेवा किंवा टीव्हीची सुविधा नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेकांना कॅलेंडरमधील हा बदल उशिरा समजला किंवा काहींनी तो मान्य केला नाही. 

परिणामी काही लोक या बदलानंतरही  1 एप्रिललाच नवीन वर्ष साजरा करत होते. यावेळी त्यांना सुधारित कॅलेंडर स्वीकारलेल्या लोकांनी फूल्स म्हणजेच मूर्ख म्हणून हिणवायला सुरुवात केली. लोक त्यांना खोट्या मेजवानीची आमंत्रणे देऊ लागले किंवा त्यांच्या पाठीवर कागदी मासा चिकटवून त्यांची चेष्टा करू लागले. ही परंपरा पुढे तशीच सुरू झाली आणि एप्रिल महिन्यातील पहिला दिवस हा एप्रिल फूल्स म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. 

रोममधील हिलायिया उत्सव

प्राचीन रोममध्ये मार्चच्या शेवटी हिलायिया नावाचा सण साजरा केला जात असे. हा सण सायबेले देवीच्या सन्मानार्थ होता. यादिवशी लोक वेषांतर करत असत. सामान्य नागरिक राजाचा पोषाख घालून फिरत, तर श्रीमंत लोक गरिबांसारखे वागत. एकमेकांची चेष्टा करणे हा या उत्सवाचा मुख्य भाग होता. असे मानले जाते की, याच सणाचे रूपांतर पुढे एप्रिल फूल्स डे मध्ये झाले. 

 

निसर्ग आणि हवामानातील बदल 

एका आख्यायिकेनुसार, एप्रिलच्या सुरुवातील उत्तर गोलार्धात हिवाळा संपून वसंत ऋतू सुरू होतो. या काळात हवामान खूप लहरी असते. कधी कडक ऊन पडते, तर कधी अचानक पाऊस पडतो. ज्यामुळे निसर्ग जणू मानवाला मूर्ख बनवतोय असे भासते. याचे कल्पनेतून एकमेकांना मूर्ख बनवण्यासाठी परंपरा सुरू झाली.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

