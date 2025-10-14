English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतीयांची रिअल इस्टेटमध्ये 3500000000 रुपयांची रेकॉर्डब्रेक गुंतवणूक; 5 वर्षाचा रेकॉर्ड मोडला परदेशी गुंतवणूकदारांना मागे टाकले

वनिता कांबळे | Updated: Oct 14, 2025, 06:41 PM IST
Real Estet India : देशांतर्गत भांडवलाच्या जोरावर भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्राने संस्थात्मक गुंतवणुकीने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. एका अहवालानुसार 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान या क्षेत्रात 4.3 अब्ज डॉलर्स  म्हणजेच जवळपास  35,000 कोटींचीची मोठी गुंतवणूक झाली आहे. पाच वर्षांच्या सरासरी गुंतवणुकीला मागे टाकले आहे. 

कॉलियर्स इंडियाच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांच्या जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीतील सरासरी 4 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणूकीपेक्षा ही गुंतवणूक जास्त आहे. हा ट्रेंड भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत ताकद आणि रिअल इस्टेट बाजारावरील गुंतवणूकदारांचा सततचा विश्वास दर्शवितो. कॉलियर्स इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बादल याज्ञिक म्हणाले, भारतीय रिअल इस्टेटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर तिमाही) 1.3 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 11 टक्क्यांनी वाढली आहे.

अहवालानुसार, देशांतर्गत संस्थात्मक भांडवलात वर्षानुवर्षे (YoY) 52 टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी 2.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. हे भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची वाढती खोली आणि रस दर्शवते. देशांतर्गत गुंतवणूकदार कार्यालय आणि निवासी क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक झाली. या तिमाहीत केवळ कार्यालयीन मालमत्तांनी देशांतर्गत गुंतवणुकीच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त वाटा उचलला.

प्रमुख मालमत्ता वर्गांमध्ये सतत मागणी आणि देशांतर्गत भांडवलाची वाढती खोली यामुळे, जागतिक आव्हानांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार नजीकच्या काळात सावधगिरी बाळगत असले तरी, गुंतवणुकीचा वेग स्थिर राहण्याची शक्यता आहे," असे कॉलियर्स इंडियाचे सीईओ बादल याज्ञिक म्हणाले. ऑफिस सेगमेंटमधील गुंतवणुकीचा प्रवाह 2024 च्या पातळीइतकाच मजबूत राहिला आहे. 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत ऑफिस सेगमेंटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक 1.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे, जी या कालावधीतील एकूण गुंतवणुकीच्या 35 टक्के आहे. 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत ऑफिस सेगमेंटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक मागील सहामाहीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढली आहे, जी वर्षानुवर्षे 27 टक्क्यांनी वाढून 0.8 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. 

एकूण तिमाही आवकात कार्यालयीन मालमत्तांचा वाटा 60 टक्क्यांहून अधिक होता, ज्यामध्ये विशेषतः चेन्नई आणि पुण्यातील तयार व्यावसायिक मालमत्तांचे लक्षणीय अधिग्रहण होते," असे कॉलियर्स इंडियाचे राष्ट्रीय संचालक आणि संशोधन प्रमुख विमल नादर म्हणाले. या वर्षी गुंतवणूक पाइपलाइनमध्ये मुंबई आघाडीवर होती, जिथे जवळपास 0.8 अब्ज डॉलर गुंतवणूक आली. 2025 मध्ये एकूण संस्थात्मक गुंतवणुकीच्या 19 टक्के गुंतवणूक मुंबईने आकर्षित केली, जी प्रामुख्याने कार्यालयीन आणि निवासी मालमत्तेतील मोठ्या व्यवहारांमुळे झाली. त्यानंतर बंगळुरूनेही स्थान मिळवले, असे अहवालात म्हटले आहे, तसेच देशांतर्गत संस्था भांडवलाचा स्थिर स्रोत राहतील अशी अपेक्षा आहे.

FAQ

1 २०२५ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात किती गुंतवणूक झाली?
२०२५ च्या जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान या क्षेत्रात ४.३ अब्ज डॉलर्स (जवळपास ३५,००० कोटी रुपये) ची मोठी गुंतवणूक झाली आहे, जी एक नवीन विक्रम आहे.

2 ही गुंतवणूक गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा किती जास्त आहे?
कॉलियर्स इंडियाच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांच्या जानेवारी ते सप्टेंबर कालावधीतील सरासरी ४ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणूकीपेक्षा ही गुंतवणूक जास्त आहे. हा ट्रेंड भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवितो.

3 २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) गुंतवणुकीची रक्कम आणि वाढ किती होती?
तिसऱ्या तिमाहीत संस्थात्मक गुंतवणूक १.३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी वाढली आहे. कॉलियर्स इंडियाचे सीईओ बादल याज्ञिक यांनी हे सांगितले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

