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भारतातील चौथ्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत 395 ऑफिसर पदांची भरती; 47 लाख रुपयांपर्यंत पगार

Union Bank Recruitment 2026:  युनियन बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील चौथ्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे. या बँकेत 395 ऑफिसर पदांची भरती सुरु झाली आहे. 47 लाख रुपयांपर्यत पगार मिळणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:15 PM IST
भारतातील चौथ्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत 395 ऑफिसर पदांची भरती; 47 लाख रुपयांपर्यंत पगार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारतातील चौथ्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत 395 ऑफिसर पदांची भरती; 47 लाख रुपयांपर्यंत पगार
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