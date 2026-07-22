/भारतातील चौथ्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत 395 ऑफिसर पदांची भरती; 47 लाख रुपयांपर्यंत पगार

युनियन बँक ऑफ इंडिया भरती : भारतातील चौथ्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठी सरकारा बँक असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये भरती सुरु झाली आहे. बँकिंग क्षेत्रात अधिकारी बनू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही सुवर्ण संधी आहे. 395 ऑफिसर पदांसाठी ही भरती असणार आहे. वार्षिक 47 लाख रुपयांपर्यंतचे पॅकेज मिळणार आहे.
2026-27 च्या भरती प्रकल्पांतर्गत, युनियन बँक ऑफ इंडियाने स्पेशालिस्ट ऑफिसर, जनरल बँकिंग ऑफिसर आणि डोमेन एक्सपर्ट ऑफिसर या पदांसाठी 395 पदासांठी अर्ज मागवले आहेत. यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 21 जुलै रोजी सुरू झाली आहे. अर्ज करण्यााठी शेवटची तारीख 10 ऑगस्ट आहे.
नियमित स्वरूपाची ही भरती प्रक्रिया आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना बँकेच्या देशभरातील विविध राज्यांमध्ये असलेल्या शाखांमध्ये नियुक्त केले जाईल असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. व्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक, मुख्य व्यवस्थापक, सहाय्यक महाव्यवस्थापक आणि उप महाव्यवस्थापक अशी विविध स्तरांवरील अधिकारी पदांसाठी ही भरती केली जात आहे. 163 व्यवस्थापकीय पदे, 153 वरिष्ठ व्यवस्थापक, 52 मुख्य व्यवस्थापक, 20 सहाय्यक महाव्यवस्थापक आणि 7 उप महाव्यवस्थापक पदांसाठी ही भरती आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी 177 रुपये अर्ज शुल्क आकारले जाणार आहे. तर इतर सर्व प्रवर्गांना 1,180 रुपये इतके अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे. पदानुसार वयोमर्यादा वेगवेगळी आहे. बहुतेक पदांसाठी किमान वय 22 वर्षे आहे, तर कमाल वयोमर्यादा 30 ते 50 वर्षांच्या दरम्यान आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनाही नियमानुसार सवलत मिळणार आहे
एमएमजीएस- 2 आणि एमएमजीएस- 3 स्तरावरील पदांसाठी उमेदवारांची निवड ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. ज्यानंतर ग्रुप डिस्कशन, वैयक्तिक मुलाखत, कागदपत्र पडताळणी आणि आवश्यक असल्यास वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे. एसएमजीएस-4 ते टीईजीएस- 6 पर्यंतच्या वरिष्ठ पदांसाठी गटचर्चा, दुय्यम मूल्यांकन आणि मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. विशेषज्ञ अधिकारी पदांसाठी, ऑनलाइन परीक्षेत प्रामुख्याने व्यावसायिक ज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तर, सामान्य बँकिंग अधिकारी पदांसाठीच्या प्रश्नांमध्ये तर्कशास्त्र, संख्यात्मक योग्यता, इंग्रजी भाषा आणि व्यावसायिक ज्ञानाचा समावेश असेल. चुकीच्या उत्तरांसाठी 0.25 गुणांचे नेगेटीव्ह मार्किंग केले जाणार आहे.
निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पदानुसार वेतन श्रेणी ठरवण्यात आली आहे. व्यवस्थापक स्तरावरील सुरुवातीचे वेतन 64,820 रुपये इतके असेल, तर उपमहाव्यवस्थापक पदासाठी 1,56,500 पर्यंत वेतन आहे. बँकेच्या मते, विविध पदांसाठी अंदाजित वार्षिक सीटीसी (CTC) 21 लाख आहे. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय लाभ, रजा प्रवास सवलत आणि इतर सुविधांसह हे पॅकेज 47 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
निवडलेल्या उमेदवारांना दोन वर्षांचा प्रोबेशन पिरीयड पूर्ण करावा लागणार आहे. नियुक्तीनंतर तीन वर्षांचा सर्व्हिस बाँड केला जाणार आहे. जर उमेदवाराने निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी पद सोडले, तर बाँडनुसार रक्कम आणि पदानुसार निर्धारित केलेले कर भरावा लागणार आहे.