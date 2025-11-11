English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Red Fort Blast: CCTV मधून धक्कादायक खुलासा! कारमध्ये कोण होतं? स्फोटाच्या 3 तास आधी...

Red Fort Blast CCTV Update: सोमवारी सायंकाळी झालेल्या या स्फोटामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. या स्फोटात अनेकजण जखमी झाले असून आता तपासामध्ये या कारमध्ये कोण होतं? ती कुठून कुठून फिरली याची माहिती समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 11, 2025, 07:03 AM IST
Delhi Red Fort Blast: CCTV मधून धक्कादायक खुलासा! कारमध्ये कोण होतं? स्फोटाच्या 3 तास आधी...
या स्फोटात 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे

Red Fort Blast CCTV Update: सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या तपासादरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्फोट झालेली हुंडई आय-20 कार सुमारे तीन तास लाल किल्ल्याजवळील पार्किंगमध्ये उभी होती. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये गाडी दुपारी 3.19 वाजता लाल किल्ल्याच्या पार्किंगमध्ये प्रवेश करताना दिसते. नंतर सायंकाळी 6.48 वाजता ही कार निघून जात असल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये दिसून आले आहे. काही मिनिटांनंतर, गाडी सब्जी मंडी आणि दर्यागंज रोडवरून प्रवास करत लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 वर पोहोचली. जिथे या कारमध्ये झालेल्या एका शक्तिशाली स्फोटाने दिल्ली हादरली.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन तास पार्किंगमध्ये होती गाडी

गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज म्हणजेच मंगळवारी सकाळी 9 वाजता या स्फोटासंदर्भातील घडामोडीवर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. तपास यंत्रणांना मिळालेल्या फुटेजनुसार, गाडी सुमारे तीन तास पार्किंगमध्ये उभी राहिली. त्या वेळी गाडीजवळ कोण आलं, कोणी आत काही ठेवले किंवा बदलले का, किंवा आत असलेले लोक सतत संपर्कात होते का, याचा तपास पोलिस करत आहेत. संध्याकाळी गाडी पार्किंगमधून बाहेर पडली तेव्हा परिसरात प्रचंड वाहतूक होती हेही फुटेजमध्ये दिसून आले. यामुळे गाडी हळूहळू पुढे सरकली आणि काही मिनिटांनी स्फोटाच्या ठिकाणी पोहोचली असावी, असं सांगितलं जात आहे.

सीसीटीव्हीमध्ये काय दिसलं?

दिल्ली पोलिसांच्या मते, तपास पथकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दर्यागंज, लाल किल्ला परिसर, काश्मिरी गेट आणि सुनेहरी मस्जिद परिसरातही ही कार दिसली. या सर्व मार्गांवरील सीसीटीव्ही फुटेज आता तपासले जात आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, संपूर्ण मार्गाची टाइमलाइन तयार केली जात आहे, ज्यामध्ये ही कार कोणत्या टोल प्लाझावरून गेली, कोणत्या सिग्नलवर किती वेळ थांबली आणि पार्किंगमधून बाहेर पडल्यानंतर ती कुठे दिसली याचा समावेश आहे. दिल्ली पोलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच आणि एनआयएच्या टीम संयुक्तपणे तपास करत आहे. हा आत्मघातकी हल्ला आहे की कारमध्ये स्फोटके आधीच पेरली गेली होती, याचा शोध घेतला जात आहे.

कारमध्ये कोण होते?

दिल्ली पोलिस आयुक्त सतीश गोलचा यांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून येते की कारमध्ये एकापेक्षा जास्त व्यक्ती होत्या. तथापि, स्फोटानंतर गाडी पूर्णपणे जळून खाक झाली होती, त्यामुळे डीएनए आणि ओळख पटवणे कठीण झाले आहे. फॉरेन्सिक टीम आणि एनएसजीचे पोस्ट-ब्लास्ट युनिट घटनास्थळी पोहोचले आहेत आणि वाहनाच्या उर्वरित भागांमधून स्फोटक शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते आयईडी, अमोनियम नायट्रेट होते की उच्च दर्जाच्या रसायनापासून बनवलेले बॉम्ब होते, याचा शोध घेतला जात आहे.

ती कार कोणाची? मालक सापडला पण...

स्फोटात वापरलेली हुंडई आय-20 (एचआर-26) ही गुरुग्राममध्ये नोंदणीकृत गाडी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ती मोहम्मद सलमान नावाच्या व्यक्तीची होती, ज्याला गुरुग्राम पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि चौकशी केली. सलमानने ही गाडी दीड वर्षापूर्वी ओखला येथील रहिवासी देवेंद्रला विकल्याचे उघड झाले. देवेंद्रने ही गाडी हरियाणातील अंबाला येथील कोणालातरी विकल्याचेही तपासात समोर आले आहे. अंबाला पोलिस आता स्फोटाच्या दिवशी गाडीचा मालक कोण होता आणि ती कोण चालवत होतं याचा शोध घेत आहेत.

तपास कोण आणि कसा करणार

एनआयए, दिल्ली पोलिस स्पेशल सेल, एफएसएल आणि एनएसजी यांच्या संयुक्त पथके आता कारच्या मेटल फ्रेमिंग, वायरिंग आणि रिमोट-कंट्रोल सिस्टमची तपासणी करत आहेत. फुटेजमध्ये असे दिसून आले आहे की स्फोट उच्च तीव्रतेचा होता, इतका शक्तिशाली होता की पार्क केलेली चार वाहने पूर्णपणे जळून खाक झाली आणि जवळच्या इमारतींच्या काचा फुटल्या. आता, तपासातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हा रिमोट-कंट्रोल्ड बॉम्ब होता की टाइमर-सेट डिव्हाइस? पोलीस याचाही शोध घेत आहेत.

हा मोठ्या हल्ल्यापूर्वीचा हल्ला?

हा स्फोट चाचणी म्हणून घडवून आणलेला होता का अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. हा स्फोट एका मोठ्या कटाचा भाग तर नाही ना याचा तपास केला जात आहे. एका अधिकाऱ्याच्या मते, दहशतवादी अनेकदा मोठ्या प्रमाणात हल्ला करण्यापूर्वी लहान प्रमाणात स्फोट करून तंत्रांची चाचणी घेतात. त्यामुळे, दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व मॉल, मेट्रो स्टेशन आणि प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Lal Qila car blastRed Fort blastDelhi car explosionLal Qila newsRed Fort Delhi attack

इतर बातम्या

दिल्ली स्फोटामुळे चांदणी चौकातील 150,000,000,000 रुपयांचा...

भारत