लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटाबाबत धक्कादायक खुलासा; 2019 पासूनच दहशतवाद्यांना...

Delhi Red Fort Blast: लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर पुढे आलेल्या व्हाइट कॉलर दहशतवादी मॉड्युलमध्ये सामील झालेल्या डॉक्टरांचे कट्टरपंथीकरण 2019 मध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे सुरू झाले, अशी माहिती समोर आली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 24, 2025, 07:10 AM IST
Red Fort blast module terrorist seen rehearsing lines on the act from 2019

Delhi Red Fort Blast: दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटासंदर्भात आता अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. कारमध्ये बॉम्बस्फोट घडवणारे दहशतवादी हे व्हाइट कॉलर मॉड्युलमध्ये सहभागी असल्याचे याआधीच समोर आले होते. मात्र आता या सर्व दहशतवाद्यांच कट्टरपंथीकरण 2019मध्ये सोशल मीडियाद्वारे सुरू झाल्याचे समोर आले आहे.  

उच्च शिक्षित व्यावसायिकांना पाकिस्तान व जगाच्या इतर भागांमध्ये असलेल्या दहशतवादी सूत्रधारांकडून दहशतवादी कारवायांसाठी तयार केले जात आहे. तेही पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून तयार केले जात आहे, अशी माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 

दहशतवादी मॉड्यूलचे सदस्य, ज्यात डॉ. मुझम्मिल गनई, डॉ. आदिल राथेर, डॉ. मुझफ्फर राथेर आणि डॉ. उमर-उन-नबी यांचा समावेश आहे. सीमेपलीकडून या दहशतवाद्यांशी संपर्क होत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसंच, या दहशतवाद्यांना लगेचच टेलिग्राम ग्रुपमध्ये जोडण्यात आले होते. या ग्रुपमध्येच त्यांचे ब्रेनवॉश करण्यात येत होते. तिथेच त्यांना कट्टरपंथीकरणाचे धडे देण्यात आले होते, अशीही माहिती समोर आली आहे. 

सदस्यांना कट्टरपंथीकरणाचे धडे देण्यात आल्यानंतर त्यांना दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी आयडी कशी बनवायची हे शिकवण्यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 

प्रश्न १: दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या तपासात कोणता धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे?

उत्तर: कारमध्ये बॉम्बस्फोट घडवणाऱ्या दहशतवाद्यांचे कट्टरपंथीकरण (Radicalization) २०१९ मध्ये सोशल मीडियाद्वारे सुरू झाले होते, असा खुलासा तपासात झाला आहे.

प्रश्न २: दहशतवादी कारवायांसाठी कोणाला तयार केले जात होते?

उत्तर: उच्च शिक्षित व्यावसायिकांना (White Collar professionals) पाकिस्तान आणि जगाच्या इतर भागांतील दहशतवादी सूत्रधारांकडून दहशतवादी कारवायांसाठी तयार केले जात होते.

प्रश्न ३: दहशतवाद्यांना तयार करण्यासाठी कोणत्या माध्यमाचा वापर करण्यात येत होता?

उत्तर: तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे सर्व उच्च शिक्षित व्यावसायिक दहशतवादी कारवायांसाठी पूर्णपणे डिजिटल माध्यमांतून तयार केले जात होते.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Delhi Red Fort blastDelhi Red Fortलाल किल्ला बॉम्बस्फोटलाल किल्ला हल्लाterror attack

