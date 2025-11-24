लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटाबाबत धक्कादायक खुलासा; 2019 पासूनच दहशतवाद्यांना...

Delhi Red Fort Blast: दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटासंदर्भात आता अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. कारमध्ये बॉम्बस्फोट घडवणारे दहशतवादी हे व्हाइट कॉलर मॉड्युलमध्ये सहभागी असल्याचे याआधीच समोर आले होते. मात्र आता या सर्व दहशतवाद्यांच कट्टरपंथीकरण 2019मध्ये सोशल मीडियाद्वारे सुरू झाल्याचे समोर आले आहे.
उच्च शिक्षित व्यावसायिकांना पाकिस्तान व जगाच्या इतर भागांमध्ये असलेल्या दहशतवादी सूत्रधारांकडून दहशतवादी कारवायांसाठी तयार केले जात आहे. तेही पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून तयार केले जात आहे, अशी माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दहशतवादी मॉड्यूलचे सदस्य, ज्यात डॉ. मुझम्मिल गनई, डॉ. आदिल राथेर, डॉ. मुझफ्फर राथेर आणि डॉ. उमर-उन-नबी यांचा समावेश आहे. सीमेपलीकडून या दहशतवाद्यांशी संपर्क होत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसंच, या दहशतवाद्यांना लगेचच टेलिग्राम ग्रुपमध्ये जोडण्यात आले होते. या ग्रुपमध्येच त्यांचे ब्रेनवॉश करण्यात येत होते. तिथेच त्यांना कट्टरपंथीकरणाचे धडे देण्यात आले होते, अशीही माहिती समोर आली आहे.
सदस्यांना कट्टरपंथीकरणाचे धडे देण्यात आल्यानंतर त्यांना दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी आयडी कशी बनवायची हे शिकवण्यासाठीही सोशल मीडियाचा वापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
