दहशतवाद्यांचे टार्गेट लाल किल्ला नव्हतेच? मोहम्मद उमरच्या एका चुकीमुळं दिल्लीतील स्फोट, तपासात सापडले पुरावे

Red Fort Blast: दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटाने सारा देश हादरला आहे. स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमी आहेत. दिल्लीत झालेल्या स्फोटामुळं देशात एकच खळबळ उडाली आहे. दिल्ली स्फोट प्रकरणात महत्त्वाचे धागेदोरे समोर आले आहेत. कट्टरपंथी डॉक्टरांची नावे समोर आली आहेत. यात एक नाव चर्चेत आहे ते डॉक्टर उमर मोहम्मद याचे. आता या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी केलेला खुलासा हादरवून टाकणारा आहे.
ऑपरेशन सिंदूरमुळे घाबरलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या नवीन पॅटर्नने सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क केले आहे. तपास यंत्रणांनी अनेक सहाय्यकांना लक्ष्य केले आहे असून त्यांना लवकरात लवकर अटक केले जातील असं एनआयएने म्हटलं आहे. दरम्यान, भारताविरुद्ध पाकिस्तान मोठा कट रचत असल्याचेही समोर आले आहे.
दरम्यान, स्फोटादरम्यान वापरण्यात आलेली कार हा डॉ मोहम्मद उमर हाच चालवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र उमरने केलेला प्लान हा वेगळाच होता. डॉ. उमर तपास यंत्रणांच्या सर्तकतेमुळे घाबरला होता त्यामुळं पॅनिक अटॅकमुळं त्याने लाल किल्ल्याजवळचा स्फोट घडवला असल्याचे समोर येत आहे.
दहशतवादी उमरला कार घेऊन दुसरीकडे जायचे होते. मात्र एका अपूर्ण आयडीमुळं चालत्या गाडीत स्फोट झाला, असं समोर येत आहे. तसंच, तपास यंत्रणांच्या हाती अनेक महत्त्वाचे पुरावे सापडले आहेत. एक हल्ला टळला असला तरी धोका अजूनही आहे, असं सांगण्यात येतंय.
लाल किल्ल्यासमोर स्फोट झालेली कार लाल किल्ल्यावर पोहोचण्यापूर्वी दिल्लीच्या विविध भागातून प्रवास करत होती, त्यापैकी सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे कॅनॉट प्लेस. घटनेच्या दिवशी दुपारी 2.30 वाजता ती तिथे पोहोचली आणि त्यानंतर लगेचच निघून गेली. स्फोट होण्यापूर्वी ही कार अल्फाला विद्यापीठ फरिदाबादमध्ये पार्क केलेली असण्याची शक्यता असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
फरिदाबाद दहशतवादी मॉड्यूलमधील कट्टरपंथी महिला डॉ. शाहीन शाहिद गेल्या दोन वर्षांपासून स्फोटके गोळा करत होती. सूत्रांचे म्हणणे आहे की तिने चौकशीदरम्यान कबूल केले की ती, सहकारी दहशतवादी डॉक्टरांसह, देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखत होती.
