'कॅन्सर जिंकला मित्रांनो, ही माझी शेवटची दिवाळी,' 21 वर्षीय तरुणाची पोस्ट व्हायरल, नेटकऱ्यांनाही आलं रडू

कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या एका 21 वर्षीय तरुणाची पोस्ट सध्या व्हायरल झाली आहे. तरुणाने Reddit वर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये आपल्या कॅन्सरविरोधातील लढाईचा उल्लेख केला आहे. त्याची ही पोस्ट वाचून नेटकरी भावूक झाले आहेत. त्याला हजारो लोकांकडून प्रार्थना आणि समर्थनाचे मेसेज मिळत आहेत. r/TwentiesIndia subreddit वर शेअर केलेली ही पोस्ट, 2023 मध्ये निदान झालेल्या स्टेज 4 कोलोरेक्टल कर्करोगाशी त्याच्या संघर्षाचं वर्णन करत आहे.
त्या तरुणाने सांगितलं की, अनेक महिने केमोथेरपी आणि रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर डॉक्टरांनी उपचाराचे सर्व उपचार पर्याय थांबवले आहेत. ज्यामुळे तो वर्षभर जगू शकणार नाही असा अंदाज आहे. दिवाळी जवळ येत असताना, त्याने आपला आता हा दिव्यांचा सण पाहण्याचा शेवटचा क्षण असेल असं म्हटलं आहे.
"दिवाळी लवकरच येत आहे, आणि रस्त्यांवर दिवे आधीच दिसू लागले आहेत. मला शेवटचे दिवे दिसतील हे जाणून घेणे कठीण आहे. मला दिवे, हास्य आणि आवाजाची आठवण येईल. माझे आयुष्य शांतपणे संपत असताना आयुष्य चालू असताना पाहणे विचित्र वाटते. मला माहित आहे की पुढच्या वर्षी, मी फक्त आठवणीत असताना माझ्या जागी दुसरा कोणीतरी दिवे लावेल," असे त्याने लिहिले.
यावेळी त्याने प्रवास करणं, स्वत:चा उद्योग सुरु करणं, कुत्रा पाळणं यासारखी अनेक स्वप्नं अपुरी राहिल्याने होणाऱ्या वेदनाही व्यक्त केल्या आहेत. आता मर्यादित वेळ शिल्लक असल्याने या सर्व इच्छा हातून सुटत आहेत.
पोस्टचा शेवट करताना, त्याने लिहिलं आहे की, "मग मला आठवलं की माझी वेळ संपत ळआी आहे, आणि विचार निघून जातो. मी घरी आहे आणि मला माझ्या पालकांच्या चेहऱ्यावरचे दुःख दिसत आहे. मी हे का पोस्ट करत आहे हे मला खरोखर माहित नाही. कदाचित मी शांतपणे निघून जाण्याआधी माझी छोटीशी खूण मागे राहावी यासाठी मोठ्याने सांगत आहे".
रेडिटवरील हजारो युजर्स या पोस्टमुळे भावूक झाले आहेत. अनेक युजर्सनी त्यांचं दुःख व्यक्त केलं आणि चमत्काराची इच्छा व्यक्त केली. अनेकांनी त्याला नव्या हिंमतीने उभं राहण्याचं आवाहन केलं आहे. तर काहींनी या पोस्टने आयुष्य किती नाजूक आणि क्षणभंगुर असू शकतं याची आठवण करुन दिली आहे.
एका युजरने लिहिलं आहे की, "मला आशा आहे की एक चमत्कार घडेल आणि तुमचा कर्करोग बरा होईल, अन् सर्वकाही व्यवस्थित होईल! तिथेच थांबा, यार. आणि त्याच वेळी, तुमच्याकडे जे काही आहे त्याचा पुरेपूर वापर करा. संध्याकाळी छान, लांब फिरायला जा. सकाळी गाणाऱ्या पक्ष्यांचा आनंद घ्या. काही छान संगीत ऐका. ज्यामुळे तुमचे पाय हलतील ते सर्व करा. छान ब्रंचचा आनंद घ्या. तुमच्या कुटुंब आणि मित्रांच्या सहवासाचा आनंद घ्या".