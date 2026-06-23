/रील्समध्ये सोन्याचं प्रदर्शन करणं पडलं महागात! मंगळसूत्र, 4 अंगठ्या, चांदी अन् 2 लाखांची कॅश चोरीला

सतत आपल्या दागिन्यांचे प्रदर्शन करण्याची काही गरज नाही. सोशल मीडियावर त्याचे प्रदर्शन करणे तर नक्कीच चांगली कल्पना नाही. पण युट्युबर रचना गुर्जरने नेमके तेच केले. आता तिच्या घरातून लाखो रुपये चोरीला गेल्याने, लोक म्हणत आहेत की या प्रदर्शनाचे परिणाम रचनाला भोगावे लागत आहेत.
मध्य प्रदेशातील शिवपुरी येथील रचनाच्या घरातील ही चोरी पूर्वनियोजित होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरांनी रचनाचे व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहिले होते! दागिन्यांचे व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहिल्यानंतर त्यांनी ही चोरी केली. त्यांनी केवळ दागिनेच नाही, तर रोकडही चोरली. सुमारे 2 लाख रुपयांच्या रोकडसोबत एक सोन्याचे मंगळसूत्र, एक अंगठी आणि चांदीचे दागिनेही चोरीला गेले.
चोरांनी चोरी करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे फिरवले होते. त्यांनी घराशेजारील कुंपणही कापले होते. कुटुंबातील सदस्यांना आत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी खोल्यांना बाहेरून कुलूप लावले होते. यामुळे ही घटना चित्रित होऊ शकली नाही. रचनाला सकाळी उठल्यावरच या घटनेबद्दल समजले.
रचना गुर्जर एक इंस्टाग्रामर आणि यूट्यूबर आहे. ती अनेकदा सोशल मीडियावर सोन्या-चांदीचे दागिने दाखवणारे व्हिडिओ बनवते. या व्हिडिओमध्ये ती दागिने टेबलावर ठेवून त्यांची किंमतही सांगायची. हे व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात पाहिले जात आहेत आणि वाढत्या व्ह्यूजमुळे तिला हे काम पुढे चालू ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे.
रचनाचे व्हिडिओ सध्या ट्रेंडिंग आहेत आणि तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलही केले जात आहे. एका युझरने लिहिले की, 'देखावा करणे महागात पडले आहे'. दुसऱ्या युझरने लिहिले की, 'सोशल मीडियावर सर्व काही दाखवू नये'. आणखी एकाने लिहिले, "अधिक सोने-चांदी दाखव." काही वापरकर्त्यांनी असेही म्हटले की आपण सुरक्षित नाही ही एक विडंबना आहे.
रचना गुर्जर ही मध्य प्रदेशातील एक लोकप्रिय यूट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे. तिच्या व्हिडिओंमध्ये ग्रामीण जीवन, कौटुंबिक जीवन आणि दैनंदिन घडामोडी दाखवल्या जातात. तथापि, तिची सर्वात मोठी ओळख तिचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि राजेशाही शैली आहे. यामुळेच तिचे व्हिडिओ वारंवार व्हायरल होतात आणि तिला मोठा चाहतावर्ग मिळतो.
अलीकडेच, रचना गुर्जरच्या घरी एक मोठी चोरी झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवपुरी जिल्ह्यातील मोहनी गावातील तिच्या घरातून लाखो रुपयांचे दागिने आणि रोकड चोरीला गेली. या घटनेनंतर, सोशल मीडियावर लोकांना आश्चर्य वाटू लागले की रचना गुर्जर कोण आहे आणि तिला काय झाले आहे. चोर पूर्ण तयारीने घरात आले होते. त्यांनी आधी घराबाहेरील तारा कापल्या, त्यानंतर घरात प्रवेश करण्यासाठी शिडीवर चढले. आत शिरल्यावर, त्यांनी सुरक्षा प्रणाली पाहिली आणि ओळख टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दिशा बदलली. यानंतर चोर थेट कपाटाकडे गेले, जिथे मौल्यवान वस्तू ठेवल्या होत्या.