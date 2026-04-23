Viral News : 'माझ्या दिराला सोडा नाहीतर...'; वहिनीचं 'शोले' स्टाइल आंदोलन, टॉवरवर चढून पोलिसांना धरलं वेठीस

Viral News : सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक महिला आपल्या दिरासाठी थेट टॉवरवर चढली. तब्बल एक तास या महिलेने पोलिसांना वेठीस धरलं होतं. तिच्या या आंदोलनामागील कारण कळल्यावर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 23, 2026, 01:04 PM IST
Viral News : बिहारमधील मोतिहारी इथली एक घटना सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या व्हिडीओमध्ये एक महिलेने शोले स्टाइन आंदोलन केलं. या महिलेने टॉवरवर चढून तब्बल 1 तास परिसरात गोंधळ घातला. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांपासून दिराला वाचविण्यासाठी वहिनी थेट टॉवरवर चढली. दारू आणि मारहाणीच्या प्रकरणात तिच्या दिराला पोलिसांनी अटक केली होती. या दिराला सोडविण्यासाठी वहिनीने हे अनोखं आंदोलन केलं. 

'माझ्या दिराला सोडा नाहीतर...'

टॉवरवर चढत त्या महिलेने पोलिसांना म्हटलं की, माझ्या दिराला सोडा नाहीतर मी उडी मारेल...ही घटना गावातील  लोकांना कळताच त्यांनी टॉवरजवळ एकच गर्दी केली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की शेवटी पोलिसांना या घटनेते हस्तक्षेप करावा लागला. पोलीस आणि गावकऱ्यांच्या अथक प्रयत्नानंतर त्या महिलेला टॉवर वरुन खाली उतरवण्यात आले.

 

या महिलेला टॉवर वरुन खाली उतरण्यासाठी पोलिसांनी तिच्या दिराला सोडण्यासाठी आश्वासन द्यावे लागले. तब्बल एक तास महिलेची पोलिसांना आणि गावकऱ्यांना मनधरणी करावी लागली. त्यानंतर महिला टॉवरवरून खाली उतरली. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

