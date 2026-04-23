Viral News : 'माझ्या दिराला सोडा नाहीतर...'; वहिनीचं 'शोले' स्टाइल आंदोलन, टॉवरवर चढून पोलिसांना धरलं वेठीस

Viral News : बिहारमधील मोतिहारी इथली एक घटना सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या व्हिडीओमध्ये एक महिलेने शोले स्टाइन आंदोलन केलं. या महिलेने टॉवरवर चढून तब्बल 1 तास परिसरात गोंधळ घातला. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांपासून दिराला वाचविण्यासाठी वहिनी थेट टॉवरवर चढली. दारू आणि मारहाणीच्या प्रकरणात तिच्या दिराला पोलिसांनी अटक केली होती. या दिराला सोडविण्यासाठी वहिनीने हे अनोखं आंदोलन केलं.
टॉवरवर चढत त्या महिलेने पोलिसांना म्हटलं की, माझ्या दिराला सोडा नाहीतर मी उडी मारेल...ही घटना गावातील लोकांना कळताच त्यांनी टॉवरजवळ एकच गर्दी केली. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की शेवटी पोलिसांना या घटनेते हस्तक्षेप करावा लागला. पोलीस आणि गावकऱ्यांच्या अथक प्रयत्नानंतर त्या महिलेला टॉवर वरुन खाली उतरवण्यात आले.
या महिलेला टॉवर वरुन खाली उतरण्यासाठी पोलिसांनी तिच्या दिराला सोडण्यासाठी आश्वासन द्यावे लागले. तब्बल एक तास महिलेची पोलिसांना आणि गावकऱ्यांना मनधरणी करावी लागली. त्यानंतर महिला टॉवरवरून खाली उतरली.