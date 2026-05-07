12th Board Exam Results Postponed: 12 वीच्या 8 लाख विद्यार्थ्यांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी! निकाल अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलला, कारण...

Tamilnadu 12th Board Exam Results Postponed: 12 वीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थी निकालाच्या प्रतिक्षेत असतानाच राज्य सरकारसंदर्भातील गोंधळामुळे निकाल पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 7, 2026, 10:29 AM IST
Tamil Nadu 12th Board Result 2026 Date Postponed

Tamil Nadu 12th Board Exam Results Postponed: देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींचे निकाल लागले असून पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने सत्ता काबीज केली आहे. तर एका राज्यात काँग्रेस आणि तामिळनाडूमध्ये पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्या थालापती विजयच्या टीव्हीके पक्षाने सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला आहे. मात्र या पाचही राज्यांपैकी कोणत्याच राज्यात अद्याप सरकार स्थापन झालेले नाही. विशेष म्हणजे पाचही राज्यांपैकी सत्ता स्थापन करण्यासाठी सर्वात आव्हानात्मक निकाल हा तामिळनाडूमध्ये लागला आहे. याच तामिळनाडूमधील सत्ता स्थापनेच्या गोंधळाचा फटका बारावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही बसणार आहे. यासंदर्भातील माहिती राज्यातील शिक्षण मंडळानेच दिली आहे. 

नेमकी काय घोषणा झाली?

इयत्ता 12 वीच्या तामिळनाडू राज्य मंडळाच्या परीक्षेचा निकाल पुढे ढकलण्यात आल्याचं अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलं आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (6 मे 2026) ही माहिती दिली आहे. हे निकाल यापूर्वी 8 मे रोजी जाहीर केले जाणार होते. मात्र आता ते पुढे ढकलण्यात आले आहेत. सध्या या निकालांच्या प्रक्रियेचे काम सुरू असून, निकालाच्या घोषणेची नवीन तारीख नंतर जाहीर केली जाईल, असे सरकारी परीक्षा संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

किती दिवस चालणार सरकार स्थापनेचा गोंधळ?

तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक 2026 च्या निकालात अभिनेता विजयच्या तमिळगा वेत्री कझगम (टीव्हीके) या पक्षाने ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. या निवडणुकीने राज्यात मागील 59 वर्षांपासून आलटून पालटून सत्तेत असलेल्या द्रविड राजकारण करणाऱ्या पक्षांना विजयच्या पक्षाने सत्तेबाहेर फेकलं आहे. द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) यांची सत्ता मोडीत काढली आहे. विजयच्या टीव्हीके पक्षाने 234 पैकी 108 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला आहे. डीएमकेने 59 जागा जिंकल्या असून एआयएडीएमकेला 47 जागांवर यश मिळालं आहे. काँग्रेसने पाच तर पीएमके पक्षाने 4 जागा जिंकल्या आहेत.

विजय यांनी 6 मे रोजी राज्यपालांची भेट घेतली. मात्र राज्यरपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेलं 118 आमदारांच्या समर्थनाचं स्वाक्षरी पत्र आणण्याचे आदेश विजय यांना दिले. विजय यांच्याकडे त्यांच्या पक्षाच्या 108 आमदारांबरोबरच काँग्रेसचे पाच आणि अन्य तीन आमदारांचा मिळून 116 आमदारांचा पाठिंबा आहे. मात्र त्यांना दोन जागा कमी पडत असून डीएमके तसेच एआयएडीएमकेकडून पाठिंबा मिळणार नाहीये. त्यामुळेच आता विजय नेमकं काय करणार? सत्तास्थापनेसाठी किती वेळ लागणार हे स्पष्टपणे सांगता येणार नाही. म्हणूनच सरकार स्थापना जशी लांबेल तसा निकालही लांबणीवर पडतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

परीक्षेला किती विद्यार्थी बसलेले?

यंदा तामिळनाडूमधील राज्य बोर्डाने घेतलेल्या 12 वीच्या परीक्षेसाठी 8 लाख 27 हजार 475 विद्यार्थी बसले आहेत. या सर्वांच्या निकालाचं भविष्य आता राजकीय घडामोडीवर आणि राज्यातील सरकारच्या स्थापनेवर अवलंबून आहे, असं म्हणता येईल. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

